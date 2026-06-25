Hàn Quốc "khát" nhân lực ngành công nghiệp gốc, lao động Việt thêm nhiều cơ hội

Dự án tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành công nghiệp gốc có nhiều chính sách ưu tiên, mở ra cơ hội cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại nước này...

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Trước tình hình thiếu hụt nhân lực làm việc tại các doanh nghiệp của Hàn Quốc trong ngành công nghiệp gốc (nghề hàn, nghề khuôn mẫu), từ năm 2018, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã đề nghị Việt Nam phối hợp triển khai dự án tuyển chọn lao động ngành công nghiệp gốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (Chương trình EPS).

NHIỀU ƯU TIÊN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chương trình nhằm giới thiệu nguồn lao động cho các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp gốc. Được thực hiện theo nguyên tắc không vì mục tiêu lợi nhuận, công khai, minh bạch, chi phí xuất cảnh thấp, người lao động đi làm việc theo chương trình được hưởng mức lương, điều kiện làm việc, bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của nước tiếp nhận.

Trên cơ sở đề nghị của phía Hàn Quốc, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) đã giao Trung tâm Lao động ngoài nước, hợp tác với Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) triển khai tuyển chọn người lao động tham gia dự án này.

Đối tượng tuyển chọn là lao động phổ thông, không yêu cầu người lao động phải có tay nghề. Sau khi đạt vòng sơ tuyển, người lao động sẽ được Trung tâm Lao động ngoài nước hợp tác với các cơ sở đào tạo nghề, tổ chức đào tạo kỹ năng nghề cơ bản (nghề hàn, nghề khuôn mẫu), và tiếng Hàn để tham gia kỳ thi năng lực tiếng Hàn và thi sát hạch tay nghề.

Kỳ thi tiếng Hàn để tuyển chọn lao động đi làm việc trong ngành công nghiệp gốc khác với sự cạnh tranh khốc liệt của kỳ thi năng lực tiếng Hàn ngành sản xuất chế tạo theo Chương trình EPS trên cả nước.

Chẳng hạn, trong kỳ thi tiếng Hàn ngành sản xuất chế tạo, điểm sàn về tiếng Hàn để được tham gia vòng kiểm tra tay nghề phải đạt từ 110 trở lên, thậm chí có những kỳ thi tiếng Hàn điểm đạt rất cao như: năm 2024 phải đạt từ 150 điểm trở lên, năm 2025 phải đạt từ 180 điểm trở lên người lao động mới có cơ hội được làm hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, người lao động tham gia tuyển chọn ngành công nghiệp gốc có nhiều ưu tiên. Cụ thể, được tham gia 2 lần thi năng lực tiếng Hàn (trong 1 lần đăng ký thi), chỉ cần đạt điểm tiếng Hàn từ 90/200 điểm trở lên sẽ đạt yêu cầu và được tham gia kỳ thi sát hạch tay nghề và phỏng vấn tiếng Hàn do phía Hàn Quốc thực hiện.

Điểm thi sát hạch tay nghề và phỏng vấn tiếng Hàn chỉ cần đạt từ 120/200 điểm trở lên (tổng điểm bài thi sát hạch tay nghề 120 điểm, tổng điểm bài phỏng vấn tiếng Hàn 80 điểm) là đạt yêu cầu, được làm hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc. Họ cũng sẽ được phía Hàn Quốc ưu tiên giới thiệu cho doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn.

NGUỒN LAO ĐỘNG CÓ TAY NGHỀ SAU KHI VỀ NƯỚC

Theo Trung tâm Lao động ngoài nước, các chủ sử dụng lao động Hàn Quốc luôn ưu tiên lựa chọn hồ sơ dự tuyển từ dự án này nên 100% người lao động đạt yêu cầu tuyển chọn. Việc làm hồ sơ đăng ký dự tuyển đều được lựa chọn ký hợp đồng lao động và xuất cảnh.

Lớp đào tạo tiếng Hàn cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. Ảnh: Khoa Trường.

Kể từ năm 2018 đến nay, Trung tâm Lao động ngoài nước đã tuyển chọn và phái cử được 764 người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo dự án này.

Năm 2026, dự án tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành công nghiệp gốc theo Chương trình EPS tiếp tục triển khai. Hiện nay, Trung tâm Lao động ngoài nước đã hợp tác với Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc sơ tuyển lựa chọn 518 người lao động.

Trong đó, nghề hàn 407 người, nghề khuôn mẫu 111 người, được tham gia khóa đào tạo nghề và tiếng Hàn, dự kiến tổ chức từ ngày 6/7 - 12/9/2026.

Đại diện Trung tâm Lao động ngoài nước đánh giá, dự án tuyển chọn lao động ngành công nghiệp gốc theo Chương trình EPS năm 2026 với lợi thế có nhiều chính sách ưu tiên, tiếp tục mở ra "cánh cửa vàng" cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc.

Với môi trường làm việc tiên tiến tại các nhà máy Hàn Quốc, giúp người lao động nâng cao kỹ năng tay nghề chuyên sâu. Người lao động có lợi thế khi chuyển đổi sang visa E7 - lao động có tay nghề cao để được làm việc lâu dài tại Hàn Quốc, hoặc có lợi thế là lao động có tay nghề cao để các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam tuyển dụng vào làm việc tại sau khi trở về nước.

Thống kê của Trung tâm Lao động ngoài nước trong nửa đầu năm, đã đưa được hơn 3.000 người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo các chương trình phi lợi nhuận. Trong đó, riêng Chương trình EPS là 2.878 người.

Theo ông Đặng Huy Hồng, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ, các chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức phi lợi nhuận, thông qua các thỏa thuận quốc tế, cần được xác định là kênh chính thống, minh bạch, an toàn và là một trụ cột của “đối ngoại nhân lực”.

Mỗi lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc theo chương trình phi lợi nhuận không chỉ là một cá nhân tìm kiếm cơ hội việc làm, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với những phẩm chất cần cù, kỷ luật, trách nhiệm và khát vọng vươn lên.

Theo ông, để phát huy hiệu quả, công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài cần được xây dựng thành một “vòng tuần hoàn nhân lực” hoàn chỉnh, từ khâu cung cấp thông tin, tư vấn, tuyển chọn, đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề, giáo dục định hướng, đến quản lý, bảo vệ quyền lợi người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài và hỗ trợ tái hòa nhập sau khi về nước.