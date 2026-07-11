Người mua vàng nhẫn, vàng miếng thiệt tới 6 triệu đồng/lượng trong một tuần

Phiên 11/7, giá mua vàng miếng SJC phổ biến quanh mức 146,9 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu tuần, người mua vàng miếng ghi nhận khoản lỗ từ 2,2 triệu – 6 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, người mua chịu mức lỗ cao hơn khi mua vàng nhẫn 9999...

Mua vàng nhẫn, vàng miếng thiệt tới 6 triệu đồng/lượng trong một tuần

Sau nhịp tăng 2 phiên liên tiếp (9 – 10/70, giá vàng trong nước đồng loạt chững lại trong phiên giao dịch cuối tuần (11/7). Giá bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh chủ yếu neo ở mức 149,9 triệu đồng/lượng.

Doanh nghiệp SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 146,9 triệu đồng/lượng và giá bán là 149,9 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Tính đến 16 giờ, giá mua, bán vàng miếng SJC tại cả bốn doanh nghiệp trên vẫn duy trì ổn định.

Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cũng neo giá bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 149,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng tại hai doanh nghiệp này lần lượt niêm yết ở mức 145 triệu – 146,3 triệu đồng/lượng.

Đi ngược với xu hướng chung trên toàn thị trường, giá giao dịch vàng miếng tại khu vực phía Nam đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh. Tuy nhiên, giá bán vàng miếng các hệ thống kinh doanh lớn vẫn chênh thấp hơn so với các thương hiệu phía Bắc từ 400 nghìn đến 1,4 triệu đồng/lượng.

Tính đến 16 giờ, giá vàng miếng tại Mi Hồng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại mức 147,8 triệu – 149,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên hôm qua (10/7), giá vàng miếng SJC tại thương hiệu này tăng 600 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng với chiều bán.

Sau khi tăng mạnh 500 nghìn đồng/lượng khi chốt phiên 10/7, giá vàng miếng tại Ngọc Thẩm tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán trong phiên hôm nay. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC tại 145,5 triệu – 148,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng miếng SJC chốt tuần (6 – 11/7) giảm từ 400 nghìn đến 1,5 triệu đồng/lượng với chiều mua và giảm từ 500 nghìn đến 11,5 triệu đồng/lượng với chiều bán, tuỳ doanh nghiệp.

Giá vàng miếng SJC trong tuần từ 06 - 11/07/2026 ghi nhận diễn biến điều chỉnh khá rõ sau tuần tăng mạnh trước đó. Mở đầu tuần, giá vẫn neo ở vùng cao quanh 148 – 151 triệu đồng/lượng (mua – bán), nhưng áp lực chốt lời nhanh chóng kéo thị trường đi xuống trong các phiên giữa tuần, đẩy giá lùi về đáy khoảng 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng vào ngày 08/07.

Đà giảm này tương đương gần 3 triệu đồng/lượng, cho thấy xu hướng suy yếu chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Dù vậy, bước sang cuối tuần, giá có dấu hiệu hồi phục nhẹ, nhích lên quanh 146,9 – 149,9 triệu đồng/lượng, song vẫn chưa thể quay lại vùng đỉnh cũ, phản ánh lực cầu còn thận trọng.

Chênh lệch giá mua, bán duy trì ổn định quanh mức 3 triệu đồng/lượng trong suốt tuần. Dù mức chênh lệch trên đã thu hẹp gần một nửa so với đầu tháng 6 nhưng vẫn cao so với mức thông thường từ 1,5 đến 2 triệu đồng/lượng, làm gia tăng rủi ro cho các giao dịch ngắn hạn.

Tuỳ thuộc vào khẩu vị rủi ro, nhà đầu tư cần cân nhắc hạn chế lướt sóng trong bối cảnh biên độ chênh lệch cao và xu hướng ngắn hạn chưa thực sự ổn định, đồng thời ưu tiên chiến lược quan sát hoặc giải ngân thận trọng khi thị trường xuất hiện tín hiệu rõ ràng hơn.

Diễn biến giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong tuần 6/7 - 11/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Xu hướng đi ngang cũng phủ bóng thị trường vàng nhẫn “4 số 9”. Duy chỉ có hai doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên hôm nay.

Mở cửa phiên, giá vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý điều chỉnh giảm 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua nhưng giữ nguyên chiều bán so với giá chốt phiên 10/7. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 145,3 triệu – 148,8 triệu đồng/lượng.

Tính đến 16 giờ, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên đầu tuần (6/7), giá mua vàng nhẫn tại Phú Quý giảm mạnh 2,1 triệu đồng/lượng và giá bán giảm 1,6 triệu đồng/lượng.

So mức giá bán đầu tuần (6/7) là 151 triệu đồng/lượng với ngưỡng mua vào của các doanh nghiệp trong phiên hôm nay, người mua vàng miếng SJC thiệt từ 2,2 triệu đến 6 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp. Trong khi đó, với vàng nhẫn “4 số 9”, mức lỗ cao hơn so với vàng miếng, dao động từ 4,5 triệu đến 6 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn PNJ cũng giảm giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 trong phiên hôm nay.

Mở cửa phiên, thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 145 triệu – 149 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định trong suốt phiên. So với giá chốt phiên 10/7, giá mua, bán vàng nhẫn giảm lần lượt 700 nghìn đồng/lượng và 200 nghìn đồng/lượng.

Mức giá giao dịch 145 triệu – 149 triệu đồng/lượng cũng được niêm tại DOJI đối với giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng, không thay đổi so với giá chốt 10/7.

Tính chung tuần, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI và PNJ đều giảm 3 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 2 triệu đồng/lượng với chiều bán.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán trong tuần qua (6 – 11/7).

Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại cả hai thương hiệu này đều neo ở mức 145 triệu – 149 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Tính 16 giờ, cả hai thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

Mức lỗ khi nhà đầu từ mua vàng miếng và vàng nhẫn trong tuần 6-11/7/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng nay không đổi đối với cả hai chiều mua và chiều bán so với phiên 10/7. Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 146,4 triệu – 149,4 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn cao nhất trên thị trường.

Tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi giảm 500 nghìn đồng/lượng trong phiên hôm qua, giá giao dịch vàng miếng tại Ngọc Thẩm cũng chững lại ở cả hai chiều mua và bán trong phiên sáng nay. Tính đến 16 giờ, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại thương hiệu này giữ nguyên ở ngưỡng 133,5 triệu – 137 triệu đồng/lượng.

Dù không ghi nhận nhịp điều chỉnh nào trong phiên hôm nay nhưng chốt tuần, giá vàng nhẫn tại SJC và Ngọc Thẩm vẫn giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.