Người Mỹ có bao nhiêu tiền tiết kiệm?

Theo một cuộc khảo sát với hơn 1.000 người trưởng thành Mỹ vào tháng 11/2023 của GOBankingRates, gần 50% người được hỏi cho biết có chưa tới 500 USD trong tài khoản tiết kiệm. 29% có tiền tiết kiệm từ 501-5.000 USD và khoảng 21% có từ 5.001 USD trở lên.

Cũng theo khảo sát này, người Mỹ ít giữ tiền trong tài khoản thanh toán. 60% người được hỏi cho biết chỉ có dưới 500 USD trong tài khoản thanh toán, trong khi chỉ khoảng 12% có hơn 2.001 USD.

Theo hãng tin CNBC, việc có tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản thanh toán ít ỏi cho thấy nhiều người Mỹ đang sống theo kiểu “kiếm đồng nào tiêu hết đồng đó”. Điều này khiến họ trở nên dễ bị tổn thương trước những khoản chi phí bất ngờ.

Một trong những nguyên nhân là người dân nước này đang phải chật vật với chi phí sinh hoạt gia tăng do lạm phát cao. Tuy nhiên, một nguyên nhân khác là thói quen chi tiêu hết sạch thu nhập và không tiết kiệm.

Các nhà hoạch định tài chính thường khuyến nghị mọi người xây dựng một quỹ khẩn cấp dành cho những khoản chi phí bất ngờ.

“Việc không thể chi trả cho các tình huống khẩn cấp tiêu tốn từ 500 USD hay thậm chí 1.000 USD có thể khiến nhiều người Mỹ rơi vào khó khăn tài chính, gây ra ‘hiệu ứng domino’ cho cuộc sống của họ”, ông Alex Lozano, nhà hoạch định tài chính và cũng là người sáng lập ông ty quản lý tài sản Lozano Group Wealth Management, nhận xét.

Trên thực tế, nhiều người Mỹ sống phụ thuộc vào thẻ tín dụng – loại tín dụng có lãi suất cao – để chi trả cho các khoản chi phí bất ngờ.

“Nợ tích lũy có thể dẫn tới một vòng luẩn quẩn vay lãi-trả nợ khó thoát. Quỹ khẩn cấp có thể giúp bạn tránh được bẫy nợ này”, ông Christopher Lazzaro, cố vấn tài chính kiêm nhà sáng lập công ty tư vấn tài chính Plan For It Financial, nhận định.

Ông Lazzaro khuyên mỗi người nên xây dựng một quỹ khẩn cấp tương đương 3-6 tháng chi tiêu của bản thân.

“Hoàn cảnh của mỗi người không giống nhau. Những người độc thân hoặc đang sống với vợ/chồng không đi làm có thể muốn tiết kiệm tới 12 tháng chi tiêu”, ông nói.

Để bắt đầu xây dựng quỹ khẩn cấp, các nhà hoạch định tài chính khuyên mỗi người cần phải xác định một khoản dư có thể dành ra trong ngân sách của mình. Việc này thường nói dễ hơn làm.

Nếu bạn không thể cắt lại một khoản trong chi tiêu hàng ngày, thì có thể tạm thời giảm khoản tiền đang dành cho tài khoản hưu trí của mình“, ông Lozano gợi ý. “Trước khi bắt đầu đầu tư cho tương lai, mọi người nên tạo quỹ khẩn cấp trước”.

Ông Lozano cho rằng có thể bắt đầu bằng một khoản tiết kiệm nhỏ. Điều quan trọng là xây dựng thói quen tiết kiệm thường xuyên, sau đó tăng dần lên khi có thêm thu nhập. Vị chuyên gia cũng khuyên mọi người gửi khoản tiền đó vào một tài khoản tiết kiệm với điều khoản linh hoạt để vừa có thể nhận lãi (dù không nhiều) vừa rút ra nhanh chóng khi cần.