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Con trai Chủ tịch MSB Trần Anh Tuấn chi 322 tỷ mua 20 triệu cổ phiếu

H Hà Anh

Ông Trần Anh Đức - con trai ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu MSB với mục đích đầu tư, giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 6/8 đến 4/9 bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Sơ đồ giá cổ phiếu MSB trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu MSB trên TradingView.

Ông Trần Anh Đức thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (mã MSB-HOSE).

Cụ thể: ông Trần Anh Đức - con trai ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu MSB với mục đích đầu tư, giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 6/8 đến 4/9 bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Kết thúc phiên 3/8, cổ phiếu MSB đóng cửa ở mức giá 16.100 đồng/cổ phiếu. Ước tính, ông Trần Anh Đức sẽ chi khoảng 322 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu MSB do ông Đức nắm giữ sẽ tăng từ 4.529 cổ phiếu, chiếm 0,0001% vốn lên hơn 20 triệu cổ phiếu, chiếm 0,64% vốn tại MSB.

Trong khi đó, ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch hiện sở hữu hơn 26 triệu cổ phiếu MSB, tương đương 0,84% vốn điều lệ. Nếu thành công, hai cha con ông Tuấn sẽ nắm giữ khoảng 1,48% vốn điều lệ MSB.

Về kết quả kinh doanh, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2/2026 đạt 1.532 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ (1.542 tỷ đồng); Lũy kế 6 tháng đầu năm, MSB ghi nhận đạt 3.423 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.764 tỷ đồng - tăng 261.732 triệu đồng (10,46%) so với cùng kỳ năm 2025, chủ yếu do thu nhập lãi thuần tăng 1.110.121 triệu đồng (21,82%) và lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng 125.801 triệu đồng (55,09%). 

Đồng thời, thu nhập thuần từ hoạt dộng dịch vụ giảm 365.197 triệu đồng (40,19%), lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 416.865 triệu đồng (83,19%) và lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 202.724 triệu đồng (304,95%) so với cùng kỳ năm 2025.

Ngoài ra, chi phí hoạt động tăng 46.131 triệu đồng (1,82%) và chi phí dự phòng giảm 44.684 triệu đồng (4,13%) so với cùng kỳ năm 2025.

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