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VietinBank Capital nâng tỷ lệ sở hữu tại PET lên 19%

H Hà Anh

VietinBank Capital vừa mua thêm 2,69 triệu cổ phiếu PET để nâng sở hữu từ hơn 26,7 triệu cổ phiếu, chiếm 17,26%, lên gần 29,4 triệu cổ phiếu, chiếm 19% vốn điều lệ, giao dịch thực hiện ngày 29/7.

Sơ đồ giá cổ phiếu PET trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu PET trên TradingView.

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital) báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET-HOSE).

Theo đó, VietinBank Capital vừa mua thêm 2,69 triệu cổ phiếu PET để nâng sở hữu từ hơn 26,7 triệu cổ phiếu, chiếm 17,26%, lên gần 29,4 triệu cổ phiếu, chiếm 19% vốn điều lệ, giao dịch thực hiện ngày 29/7.

Trước đó, ngày 4/6, VietinBank Capital đã mua vào 9,35 triệu cổ phiếu PET, chiếm 8,76% và nâng số lượng sở hữu từ 5 triệu cổ phiếu, chiếm 4,69% lên 14,350 triệu cổ phiếu, chiếm 13,45% vốn tại PET và trở thành cổ đông lớn tại công ty.

Theo dữ liệu trên HOSE, có 9,35 triệu cổ phiếu PET được giao dịch thỏa thuận có trị giá 495,55 tỷ đồng. Đến ngày 22/7, VietinBank Capital tiếp tục mua thêm 5,9 triệu cổ phiếu PET, chiếm 3,81% và nâng sở hữu hơn 26,7 triệu cổ phiếu, chiếm 17,26% vốn điều lệ tại PET.

Mới đây nhất, ngày 29/7, HDCapital đã mua hơn 2,9 triệu cổ phiếu. Qua đó nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ hơn 26 triệu cổ phiếu, chiếm 16,84% lên lên 29 triệu cổ phiếu, chiếm 18,74% vốn tại PET.

Về kết quả kinh doanh quý 2/2026, PET ghi nhận doanh thu đạt 6.967,8 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ (4.722 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 101,2 tỷ đồng, tăng 85,3% so với cùng kỳ năm trước. PET cho biết lợi nhuận tăng chủ yếu là do doanh thu tăng, đồng thời biên lợi nhuận gộp được cải thiện.

Luỹ kế 6 tháng năm 2026, PET ghi nhận doanh thu đạt 13.096,9 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ (8.732 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt 202,1 tỷ đồng, tăng 97,4% so với cùng kỳ năm trước (102,3 tỷ).

Trong năm 2026, Petrosetco đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu 23.000 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 318,4 tỷ đồng, giảm 9% so với thực hiện trong năm 2025. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2026, Petrosetco đã hoàn thành 63,5% so với kế hoạch năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/8, giá cổ phiếu PET đóng cửa ở mốc 38.000 đồng/cổ phiếu.

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