Thực hiện hợp đồng chưa được Đại hội cổ đông thông qua, Tổng giám đốc DVG bị xử phạt

Cụ thể, bà Dư Thị Vân bị phạt 92,5 triệu đồng do đã thực hiện các hợp đồng và giao dịch mà không có sự chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông. Trong số đó, đáng chú ý là việc ký kết các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư TCTC và thực hiện giao dịch thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ.
Bà Dư Thị Vân, sinh năm 1976, đã được bầu giữ chức Tổng Giám đốc DVG từ tháng 9/2023. Trước đó, vào tháng 10/2025, DVG đã hoàn tất việc thoái vốn khỏi hai công ty con là CTCP Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ và Công ty CP Tập Đoàn DVH, thu về tổng số tiền lên tới 215,79 tỷ đồng.
Ngày 31/12/2025, DVG đã hoàn thành giao dịch với giá trị đầu tư tương tự, chiếm 84,01%, qua đó Công ty CP Đầu tư TCTC trở thành công ty con của Công ty CP Đại Việt Group DVG, nhằm mở rộng lĩnh vực hoạt động.
Công ty CP Đầu tư TCTC có trụ sở chính tại TDP 12, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, với ngành nghề kinh doanh chính là trồng cây và chăm sóc cây. Công ty hiện có vốn điều lệ hơn 257 tỷ đồng.
Hiện tại, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đang duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu DVG. Nguyên nhân là do tổ chức đăng ký giao dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc, sau khi tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2023. Đặc biệt, tổ chức kiểm toán cũng không đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính năm 2024 và 2025.
Ngoài ra, cổ phiếu DVG còn bị hạn chế về thời gian giao dịch, chỉ được thực hiện vào phiên thứ Sáu hàng tuần, theo quy định tại điểm c khoản 1 và điểm c khoản 5 Điều 34 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết, ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 18/3/2026 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
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