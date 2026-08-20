Người tiêu dùng châu Á đang chi ‘bộn tiền” cho thú cưng

Theo Hiệp hội Phòng chống Ngược đãi Động vật Nhật Bản, thú cưng có thân nhiệt cao hơn con người và thường ở gần mặt đất, nên dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao. Theo xu hướng nóng lên toàn cầu, các nhà sản xuất nước này đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm giúp vật nuôi đối phó với thời tiết nóng bức...

Ảnh minh họa: Gold Allianze

Tại cửa hàng Pet World Amigo Tsukashin ở Amagasaki, tỉnh Hyogo, khoảng 300 sản phẩm hỗ trợ giảm nóng đang được bày bán, từ thảm và quần áo làm mát đến các loại đồ uống bổ sung muối hoặc đường, giúp cơ thể thú cưng dễ hấp thụ. Theo cửa hàng, doanh số các mặt hàng này trong năm nay cao hơn khoảng 20% so với năm ngoái.

Trong khi đó, công ty Choco đã phát triển các sản phẩm làm mát dành cho chó từ năm 2020, với những sản phẩm đầu tiên là vòng cổ và thảm làm mát. Đến nay, danh mục của công ty đã mở rộng lên 13 sản phẩm, bao gồm cả quần áo làm mát cho chó. Trong năm nay, số lượng sản phẩm xuất xưởng đã cao gấp 8 lần so với cùng kỳ 4 năm trước, cho thấy nhu cầu đối với các sản phẩm giúp thú cưng chống chọi với thời tiết nắng nóng đang tăng mạnh.

Các nhà sản xuất nước này đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm giúp thú cưng đối phó với thời tiết nóng bức. Ảnh: Aeon Pet

Trong khi đó tại Hàn Quốc, các dịch vụ như quán cà phê trong nhà cho phép mang theo thú cưng, khu vui chơi với thú cưng, khu bể bơi dành riêng cho vật nuôi, đặc biệt được ưa chuộng trong những ngày nhiệt độ tăng cao. Theo TTXVN, tại Sono Calm Yeosu do Tập đoàn Sono International vận hành, hầu hết các phòng cho phép mang theo thú cưng đã được đặt kín đến hết tháng 8.

Đặc biệt, các phòng có tầm nhìn ra biển dành cho khách đi cùng thú cưng, với giá khoảng 500.000 won (khoảng 352,60 USD)/đêm, được đặt trước với tốc độ nhanh chóng mặt. Tại Sonopet Club & Resort ở quận đảo Hongcheon của tỉnh Gangwon, tỷ lệ lấp đầy trung bình của các phòng dành cho khách đi cùng thú cưng trong tháng 8 cũng tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Để phục vụ nhu cầu tăng cao, Kinok - khách sạn thân thiện với thú cưng thuộc Tập đoàn Kyowon, đã tổ chức chuỗi chương trình trải nghiệm kéo dài đến ngày 5/9. Khách sạn cũng tổ chức các lớp hướng dẫn massage giúp thư giãn cơ bắp và chăm sóc sức khỏe cho vật nuôi. Giới kinh doanh khách sạn Hàn Quốc nhận định nhu cầu nghỉ dưỡng cùng thú cưng đang tạo ra một phân khúc mới trong thị trường du lịch Hàn Quốc.

Tại Hàn Quốc, các phòng khách sạn cho phép mang theo thú cưng đã được đặt kín đến hết tháng 8. Ảnh: Straits Times

Còn tại Singapore, những phương pháp điều trị tiên tiến đang ngày càng phổ biến trong ngành thú y, mang lại nhiều lựa chọn hơn cho chủ nuôi. Tại các bệnh viện 24/7, phí khám cấp cứu - chưa bao gồm xét nghiệm và điều trị - thường dao động từ 128 đến 250 SGD, không tính phụ phí ngoài giờ. Chi phí chụp X-quang vào khoảng 100 - 250 SGD, siêu âm từ 300 - 500 SGD, nằm viện từ 200 - 500 SGD mỗi đêm, trong khi chăm sóc tích cực có thể lên tới 500 - 1.000 SGD mỗi đêm...

Bác sĩ thú y, nhà đồng sáng lập bệnh viện thú y Beecroft, ông Patrick Maguire cho biết phần lớn chi phí đến từ việc duy trì một cơ sở hoạt động 24/7. “Các máy MRI và CT tại Beecroft là thiết bị tiêu chuẩn tương đương bệnh viện con người, có giá mua và bảo trì lên tới hàng triệu USD. Chúng tôi cần nhân sự trực ở đó, cần thuốc men sẵn sàng và cần mở cửa ngay cả khi không có ca bệnh nào đến trong đêm”, ông chia sẻ.

Các dịch vụ và mức giá này đã phản ánh sự thay đổi trong mối quan hệ giữa con người và thú cưng. Nếu trước đây chó, mèo chủ yếu được xem là vật nuôi, thì ngày nay với nhiều gia đình Singapore, chúng đã trở thành thành viên trong gia đình. Từ đó, giới hạn chi tiêu cho việc điều trị cũng thay đổi đáng kể. Vào tháng 4/2026, Quốc hội Singapore đã phải thông qua Đạo luật Hành nghề Thú y (Veterinary Practice Act), đánh dấu sự can thiệp lớn nhất của chính phủ vào lĩnh vực này từ trước đến nay.

Các phương pháp điều trị tiên tiến đang ngày càng phổ biến trong ngành thú y, mang lại nhiều lựa chọn hơn cho chủ nuôi. Ảnh: Vanillapup

Tại thị trường tỷ dân Trung Quốc, giới trẻ sẵn sàng bỏ ra số tiền khổng lồ chỉ để tìm lại chó mèo thất lạc. Từ đó, một nghề mới đã xuất hiện: “Thám tử thú cưng”. Công việc của những người này không chỉ là đi dò hỏi thông thường mà còn bao gồm xem camera an ninh, khoanh vùng di chuyển, phân tích tập tính động vật, thức trắng đêm phục kích, thậm chí dùng cả drone, kính nhìn đêm hay máy dò sự sống để tăng khả năng tìm thấy thú cưng.

Có chủ nuôi sẵn sàng chi tới 35.000 NDT (hơn 130 triệu đồng) để đội tìm kiếm theo dõi suốt 22 ngày nhằm tìm lại một chú mèo mướp nhỏ. Thậm chí có người còn treo thưởng bằng vàng hoặc ô tô chỉ để tìm chó cưng đi lạc. Đó cũng là lý do nghề “thám tử thú cưng” vài năm gần đây được giới trẻ nước này coi là công việc toàn thời gian thật sự.

Dữ liệu khảo sát năm 2026 của TGM Research tại 6 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương cho thấy, Việt Nam cũng nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ nuôi thú cưng cao nhất khu vực. Tại các thành phố lớn, có tới 79% người được khảo sát trong độ tuổi 18 - 65 sở hữu ít nhất một thú cưng, chỉ đứng sau Philippines.

Đáng chú ý, hơn một nửa số người nuôi thú cưng tại Việt Nam (55%) sở hữu từ hai thú cưng trở lên. Khoảng 45% người được hỏi cho biết họ xem thú cưng như một thành viên trong gia đình thay vì chỉ là vật nuôi đơn thuần.

Nguồn: TGM Research

Theo bà Vũ Ngọc Anh Thuyên, Giám đốc Marketing TGM Research, sự thay đổi trong nhận thức kéo theo sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng. Nếu trước đây người nuôi chủ yếu quan tâm đến nhu cầu cơ bản thì hiện nay họ sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, sản phẩm bổ sung và các dịch vụ chuyên biệt nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho thú cưng.

Cụ thể, chất lượng là ưu tiên hàng đầu đối với 27% người tiêu dùng khi chọn thức ăn cho thú cưng. Thành phần (13%) và giá cả (13%) là những yếu tố quan trọng thứ yếu, cho thấy một thị trường chú trọng đến giá trị. Dù tăng trưởng nhanh, Việt Nam vẫn được đánh giá là thị trường còn non trẻ. Mức độ nhận thức của người tiêu dùng về chăm sóc sức khỏe thú cưng, dinh dưỡng chuyên biệt và các dòng sản phẩm cao cấp vẫn còn dư địa phát triển lớn.

Theo TGM Research, cho đến cuối năm 2025, hầu hết các chuỗi siêu thị lớn tại Việt Nam vẫn chưa phân phối mặt hàng thú cưng một cách bài bản. Chỉ gần đây, một số siêu thị mới bắt đầu nhập bán nhóm hàng này. Đây là tín hiệu quan trọng cho cả ngành. Khi siêu thị chính thức vào cuộc, hành vi mua sắm có thể thay đổi nhanh hơn dự kiến, giống như những gì đã xảy ra với nhiều ngành hàng FMCG khác tại Việt Nam.