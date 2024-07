Nguồn ngân sách nghìn tỷ đến từ những "ông lớn" tại Khu kinh tế Nghi Sơn

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách Nhà nước toàn tỉnh Thanh Hóa đạt 29.670 tỷ đồng, bằng 83,4% dự toán và tăng 40,6% so với cùng kỳ. Đây là "kỷ lục" mới trong thu ngân sách của tỉnh này. Đạt được kết quả trên, có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đó, có một số doanh nghiệp lớn tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Dẫn đầu danh sách là Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Sau khi hoàn thành bảo dưỡng lần đầu vào cuối năm 2023, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn luôn vận hành vượt công suất thiết kế. 6 tháng đầu năm, nhà máy đã nhập khẩu gần 5,7 triệu tấn dầu thô, tăng 17,29% so với cùng kỳ.

Tổng giá trị sản xuất hàng hóa của nhà máy đạt hơn 91.060 tỷ đồng, tăng hơn 19,9% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách Nhà nước của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm nay đạt 13.200 tỷ đồng, tăng 24,9% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp thứ hai là Công ty cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn với con số 622 tỷ đồng. Được biết, 6 tháng đầu năm, giá trị hàng hóa sản xuất của doanh nghiệp đạt 7.952 tỷ đồng. Nhiều sản phẩm tăng trưởng khá tốt như thép cán tăng 10%; giá trị các sản phẩm xuất khẩu cũng tăng 65%, trong đó xuất khẩu phôi thép tăng 66% và xuất khẩu thép cán tăng 118%.

Doanh nghiệp thứ ba là Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2, trong 6 tháng đầu năm nay, Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 được huy động tối đa công suất phát lên lưới, do đó các chỉ tiêu sản xuất của doanh nghiệp tăng trưởng đột phá. Doanh nghiệp đã phát lên lưới điện quốc gia hơn 4,4 tỷ KWh điện, bằng 202% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất đạt 8.710 tỷ đồng, bằng 140% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đã nộp ngân sách Nhà nước 610 tỷ đồng và dự kiến cả năm, số nộp ngân sách của doanh nghiệp đạt 1.118 tỷ đồng.

Ngoài 3 doanh nghiệp có số nộp ngân sách hàng nghìn tỷ trên, tại Khu kinh tế Nghi Sơn, một số doanh nghiệp khác cũng đóng góp nhiều cho ngân sách Nhà nước như Công ty Xi măng Nghi Sơn với 91,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Dầu thực vật khu vực miền Bắc Việt Nam với 52 tỷ đồng; Nhà máy Xi măng Đại Dương với 47,9 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu Công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, những tháng đầu năm, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn do biến động của thị trường, nhất là các chi phí đầu vào, xung đột trên biển Đỏ ảnh hưởng tới lịch trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và giá cước vận tải... Tuy nhiên, tình hình sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp trong Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu Công nghiệp tỉnh Thanh Hóa vẫn cơ bản ổn định.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị sản xuất của các doanh nghiệp đạt 127.344 tỷ đồng tăng 31% so với cùng kỳ; các doanh nghiệp tại Khu kinh tế và các Khu Công nghiệp tỉnh Thanh Hóa ước nộp ngân sách đạt 15.158 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp đang tạo việc làm giải quyết việc làm cho hơn 98.000 lao động. Đặc biệt, một số doanh nghiệp lớn tại Khu kinh tế Nghi Sơn hoạt động khá ổn định, là động lực cho tăng trưởng ngành công nghiệp của cả tỉnh.