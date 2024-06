Nhà đầu tư cá nhân tung ngàn tỷ mua ròng

Tuần này thị trường dự kiến sẽ biến động do ETF cơ cấu danh mục và đáo hạn phái sinh, chỉ số do đó ngay đầu tuần đã giằng co giảm tiếp hơn 5 điểm lùi về vùng giá 1.274,7 điểm.

Độ rộng xấu với 275 mã giảm điểm trên 169 mã tăng. Hầu hết các nhóm vốn hóa lớn đều điều chỉnh như Ngân hàng giảm 0,56%; Dầu khí giảm 0,58%; Bất động sản giảm 0,51% và Chứng khoán giảm 0,63%. Nhóm công nghệ thông tin và bán lẻ giảm mạnh hơn 1,41% và 0,84% sau một thời gian làm mưa làm gió thị trường.

Ở chiều ngược lại, hóa chất và thép là hai nhóm tích cực nhờ những câu chuyện xoay quanh ngành. Trong đó, Việt Nam điều tra chống bán phá giá tôn mạ nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc hỗ trợ mạnh cho nhóm thép với HSG bật tăng kịch trần ngay từ đầu phiên, HPG tăng 1,2% trở thành cổ phiếu đóng góp điểm nhiều nhất cho thị trường với 0,55 điểm.

Nhóm hóa chất vẫn được hưởng lợi nhờ thuế VAT đầu vào được đề nghị tính 5%; ngoài ra thủy sản cũng tăng trưởng khá 0,65% nhờ các thị trường xuất khẩu lớn. Nhóm hỗ trợ cho thị trường chính hôm nay ngoài HPG còn có HVN, GVR, HSG, MBB ở chiều ngược lại, BID, GAS, FPT, MSN, VCB là những cổ phiếu dìm điểm thị trường.

Thanh khoản ba sàn giảm mạnh còn 26.800 tỷ đồng trong đó nước ngoài lại bán ròng 844 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 857 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Hóa chất. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HSG, NKG, EVF, CTR, DPM, MWG, DGC, HAH, VOS, HDG.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, FPT, VHM, VNM, HDB, CMG, HCM, VRE, VND.

Nhà đầu tư Cá nhân mua ròng 1110.7 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1173.6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 13/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HPG, FPT, MSN, VHM, HDB, CMG, VRE, VNM, VIB, VND.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 5/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bán lẻ, Hóa chất. Top bán ròng có: MWG, EVF, CTR, TCB, DGC, NKG, HSG, SSI, VOS.

Tự doanh bán ròng 0.4 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 100.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm SSI, TCB, PVD, KBC, DGC, ACB, VNM, POW, TPB, FPT. Top bán ròng là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top cổ phiếu được bán ròng gồm HAH, VIB, MSN, MBB, HPG, GVR, SAB, STB, VPB, CII.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 322.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 216.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 13/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có HSG, BID, CTG, FPT, ACB, VIB, SAB, STB, VCB, NLG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có FUEVFVND, MWG, SSB, TCB, VNM, VPB, HCM, NAB, FUESSVFL, GEX.

Giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.963,7 tỷ đồng, tăng +8,9% so với phiên cuối tuần trước và đóng góp 11,5% tổng giá trị giao dịch.

Đáng chú ý hôm nay có giao dịch sang tay giữa các Tổ chức trong nước ở cổ phiếu VPB.

Ngoài ra, Cá nhân tiếp tục thực hiện giao dịch thỏa thuận ở nhóm cổ phiếu Ngân hàng (LPB, VPB, TCB, MSB, HDB), VIC và VSC. Với LPB, hôm nay là phiên thứ 32 mà nhà đầu tư cá nhân thực hiện “sang tay” thỏa thuận hàng chục triệu đơn vị.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm ở Chứng khoán, Xây dựng, Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng, Hóa chất, Nuôi trồng nông & Hải sản, Dầu khí, Thiết bị điện, Hàng không trong khi tăng lên ở Ngân hàng, Bất động sản, Thép, Bán lẻ.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng trở lại ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.