Nhà đầu tư cá nhân vẫn xả mạnh, khối ngoại gom ròng gần 4.200 tỷ đồng

Vn-Index đóng cửa tuần thứ 50 của năm 2022 với 2 phiên giảm, 3 phiên tăng, mất đi 28,2 điểm tương đương 2,61% đóng cửa tại 1.051,81 điểm. Đây là tuần điều chỉnh đầu tiên sau 4 tuần của Vn-Index, chỉ số này vẫn tăng 20,37% kể từ mức thấp nhất 873,78 điểm thiết lập ngày 16/11/2022.

Giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HoSE đạt 17.379 tỷ đồng, giảm 5,2% so với tuần trước đó, nhưng tăng 41,3% so với trung bình 5 tuần và 34,7% so với trung bình 20 tuần trước.

Nhà đầu tư cá nhân tiếp tục bán ròng trong tuần qua với giá trị ròng 3.018 tỷ đồng trên HoSE, theo thống kê từ FiinTrade. Tính riêng khớp lệnh nhà đầu tư cá nhân trong nước bán ròng 3.974 tỷ đồng. Top cổ phiếu được mua ròng khớp lệnh mạnh nhất NVL, TPB, PDR, SBT, VCB. Ngược lại, cổ phiếu bị nhà đầu tư cá nhân bán ròng khớp lệnh nhiều nhất là VHM, STB, SSI, HPG, CTG.

Tổ chức trong nước cũng bán ròng 1.235 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh khối này bán ròng 332 tỷ. Top các mã mua ròng MBB, HDG, MWG, FPT, TCB. Tổ chức trong nước bán ròng khớp lệnh mạnh nhất TPB, VIC, SBT, VNM, PNJ.

Đối ứng với nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước, nước ngoài mua ròng tuần thứ 5 liên tiếp, giá trị mua ròng trong tuần đạt 4.198 tỷ đồng trên HoSE. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 4.173 tỷ đồng. Top cổ phiếu mua ròng khớp lệnh tuần này của nước ngoài gồm VIC, VHM, SSI, FUEVFVND, STB. Ngược lại, họ bán ròng VCB, PDR, BID, VRE, GAS.

Tự doanh mua ròng 145 tỷ đồng trong tuần tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 133 tỷ đồng. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần gồm STB, FPT, ACB, VHM, TCB. Top cổ phiếu được bán ròng gồm NVL, FUEVFVND, DPR, E1VFVN30, FUESSVFL.

Về xu hướng dòng tiền, tỉ trọng phân bổ dòng tiền tăng vào nhóm Chứng khoán, Ngân hàng, Xây dựng và vật liệu, giảm ở nhóm Bất động sản, Tài nguyên cơ bản, Hóa chất.

Nhóm cổ phiếu Chứng khoán có tuần giao dịch mạnh với tỉ trọng giá trị giao dịch tăng lên 15,58% toàn thị trường, cao nhất trong 10 tuần liên tiếp, chỉ số giá ngành tăng 0,92% trong tuần. Điều này cho thấy nhóm này tiếp tục có cầu vào mạnh.

Trong tuần CSI, CTS, PHS, FTS, VND là những mã tăng hơn 10%. Tính từ đầu năm duy nhất CSI tăng điểm. Trong khi top các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất SSI, VND, VCI, HCM, SHS, MBS toàn bộ giảm trên 51% từ đầu năm.

Chỉ số dòng tiền tích lũy FMI_Abs của nhóm Chứng khoán biến động mạnh trong tuần, kết thúc tuần đi ngang và mang giá trị dương. Điều này cho thấy nhóm này có biến động mạnh cả về cung và cầu, tuy nhiên bên cầu vẫn chiếm ưu thế. Chỉ số FMI-Rel của nhóm Chứng khoán tăng trong tuần cho thấy so với thị trường chung nhóm này thu hút dòng tiền mạnh hơn.

Nhóm ngành đáng chú ý trong tuần lại là nhóm Ngân hàng. Nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng có tỉ trọng giá trị giao dịch của ngành tăng lên 20,15% toàn thị trường, chỉ số giá giảm 3,28% với sự phân hóa mạnh của các cổ phiếu với 11/27 mã tăng điểm.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VCB, BID nằm trong top giảm điểm của ngành. Tuy nhiên, các cổ phiếu LPB, STB, EIB tăng mạnh.

Chỉ số dòng tiền tích lũy FMI_Abs của nhóm Ngân hàng biến động mạnh trong tuần và mang giá trị dương trong vòng 3 tháng, chỉ số giá giamr. Điều này cho thấy dòng tiền vào ra nhóm này mạnh trong tuần.

Chỉ số FMI-Rel của nhóm Ngân hàng đi ngang cho thấy so với thị trường chung nhóm này giao dịch tương đương.

Tỉ trọng giá trị giao dịch bình quân của nhóm vốn hóa lớn VN30 trong tuần giảm xuống 46,1% toàn thị trường, chỉ số giá của nhóm này giảm 2,55%. Tỉ trọng giá trị giao dịch của nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa VNMID tăng lên 38,43 %, chỉ số VNMID tăng 1,08%. Trong khi đó tỉ trọng nhóm vốn hóa nhỏ VNSML tăng lên 11,78% trong tuần, chỉ số này giảm 1,55%.