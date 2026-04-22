Nhân dân tệ tăng giá, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc gặp khó

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đang trong xu hướng tăng giá mạnh, và điều này đã gây ra không ít khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới...

Theo hãng tin Bloomberg, tại Canton Fair, hội chợ thương mại lớn nhất thế giới đang diễn ra tại Quảng Châu, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại về việc đồng nhân dân tệ tăng giá bào mòn lợi nhuận của họ.

Bà Gloria Yu, chủ một công ty xuất khẩu xe đạp và phụ kiện liên quan, chia sẻ rằng công ty của bà đã chịu thua lỗ đáng kể ở một vài đơn hàng do đồng nội tệ tăng giá nhanh trong năm nay. Bà Yu cho biết đang tìm cách tự bảo vệ trước các biến động tỷ giá sao cho hiệu quả hơn để tránh thua lỗ.

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu khác cũng đang tìm cách quản lý rủi ro tỷ giá giữa nhân dân tệ và USD, dự báo rằng nhân dân tệ sẽ tiếp tục mạnh lên so với đồng bạc xanh trong năm nay.

Thị trường Trung Quốc dường như không bị ảnh hưởng nhiều bởi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, một phần nhờ vào khả năng chống chịu của nền kinh tế trước cú sốc năng lượng do xung đột gây ra. Do vậy, dù đã suy yếu so với đồng USD giống như nhiều đồng tiền khác trong tháng 3, đồng nhân dân tệ hiện đã trở lại mức cao nhất kể từ đầu năm 2023 so với USD.

Ông Lawrence Law, một quản lý bán hàng từ tỉnh Giang Tô, cho biết công ty chuyên xuất khẩu thiết bị làm lạnh và ống đồng của ông sẽ chọn chuyển đổi USD sang nhân dân tệ ngay khi tỷ giá tiếp cận mức 6,9 nhân dân tệ đổi 1 USD. Tỷ giá hiện tại là khoảng 6,83 nhân dân tệ đổi 1 USD.

Sự tăng giá gần như một chiều của đồng nhân dân tệ kể từ giữa năm 2025 đã đặt Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) vào một tình thế cân bằng khó khăn, vừa phải bảo vệ các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước, vừa phải để cho đồng nội tệ mạnh lên để tránh xích mích với các đối tác thương mại đang lo ngại về lượng hàng xuất khẩu khổng lồ của quốc gia này.

Tính đến tháng 2 năm nay, nhân dân tệ đã tăng giá so với USD trong 7 tháng liên tiếp, chuỗi tháng tăng dài nhất kể từ đầu năm 2021. Đà tăng này dựa trên các yếu tố như quan hệ Mỹ-Trung được cải thiện và sự suy yếu trên diện rộng của đồng USD.

Đồng tiền tăng giá có tác động tiêu cực đến biên lợi nhuận của các nhà xuất khẩu nói chung, nhưng một sự tăng giá nhanh chóng gây ra khăn đặc biệt lớn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ - đối tượng thiếu nguồn lực để phòng ngừa rủi ro tỷ giá và hấp thụ sự biến động của biên lợi nhuận.

Bà Gloria Yu - chủ một doanh nghiệp xuất khẩu từ tỉnh An Huy - kể lại câu chuyện của mình. Bà đã nhận được một đơn hàng được định giá ở mức tỷ giá 7 nhân dân tệ đổi 1 USD. Nhưng đến khi thanh toán đơn hàng, tỷ giá trên thực tế đã giảm xuống 6,83 nhân dân tệ/USD. Sau đó, khi xung đột ở Trung Đông đẩy tỷ giá trở lại trên 6,9 nhân dân tệ/USD, bà Yu đã nhanh chóng chuyển đổi số tiền hàng thu được từ USD sang nhân dân tệ để giảm bớt mức độ thiệt hại. Bà dự báo đồng nhân dân tệ sẽ "có thể" tăng giá lên khoảng 6,7 nhân dân tệ đổi 1 USD trong năm nay.

Doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc cũng đang sử dụng các biện pháp khác để giảm thiểu tác động của việc nhân dân tệ tăng giá, bao gồm đàm phán lại hợp đồng để phản ánh vào giá sản phẩm sự biến động của tỷ giá.

Ông Lawrence Law từ Giang Tô cho biết, "Nếu đồng nhân dân tệ tiếp tục mạnh lên, báo giá bằng USD của chúng tôi sẽ cao hơn”.

Lãi suất cao hơn của Mỹ so với Trung Quốc cũng đang định hình các quyết định chuyển đổi tiền tệ của các nhà xuất khẩu. Với điểm chênh lệch kỳ hạn (forward points) của tỷ giá USD/nhân dân tệ vẫn âm trong ba năm qua, việc chốt tỷ giá tương lai trở nên kém hấp dẫn hơn, dẫn tới việc doanh nghiệp ưu tiên bán USD vào các đợt tăng giá trên thị trường giao ngay.

Một nhà quản lý kinh doanh ngoại hối tại một ngân hàng quốc doanh Trung Quốc cho biết nhiều khách hàng đã đặt lệnh bán ngoại tệ vào ban đêm trong tháng 3 khi sự biến động của thị trường vào ban đêm tạo ra cơ hội tốt hơn để bán USD ở mức giá cao hơn. Tỷ giá khi đó thường tốt hơn 50-100 điểm (pip) so với mức đóng cửa trong nước tại thị trường trong nước, có khi tốt hơn đến 200 điểm.

Ông Alex Loo, một chiến lược gia tại ngân hàng đầu tư TD Securities ở Singapore, cho biết: "Xu hướng của các nhà xuất khẩu là cho rằng tỷ giá USD/CNY sẽ còn giảm, chủ yếu do sự suy yếu trên diện rộng của đồng USD”.

“Điều này được thể hiện qua tỷ lệ thanh toán ngoại tệ ròng trên mức trung bình mà chúng tôi đã thấy trong những tháng trước, cho thấy sự chuyển đổi nhanh hơn của các khoản thu bằng USD sang nhân dân tệ”, ông nói.