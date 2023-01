Nhiều chính sách thuế, phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp năm 2023 nhưng khó gia hạn giảm VAT

Cụ thể, thu từ dầu thô đột biến đạt 78.030 tỷ đồng, bằng 276,7% so với dự toán, bằng 174,8% so với cùng kỳ năm 2021. Thu nội địa đạt 1.437.379 tỷ đồng, vượt 25,3% dự toán pháp lệnh, tăng 10,5% so với cùng kỳ.