Nhiều doanh nghiệp tại Nghệ An cần tuyển số lượng lớn lao động

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An vừa phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND huyện Hưng Nguyên và Công ty TNHH VSIP Nghệ An tổ chức khai mạc “Ngày hội việc làm (đợt 1, năm 2025)” tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Sự kiện quy tụ 24 doanh nghiệp, tuyển dụng tổng cộng hơn 40.000 vị trí việc làm, trong đó có hơn 36.000 lao động phổ thông và 4.000 lao động đã qua đào tạo.

Các ngành nghề đa dạng từ may mặc, điện tử, cơ khí đến chế tạo máy. Đặc biệt, nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghệ cao và điện tử như Luxshare, Goertek, Everwin… cũng đang tìm kiếm hàng nghìn lao động cho các nhà máy sắp đi vào hoạt động.

Hơn 1.400 người lao động, học sinh, sinh viên đến tham dự ngày hội việc làm tại phiên khai mạc, các phiên tư vấn, giới thiệu việc làm.

Đồng thời, ban tổ chức chương trình tổ chức kết nối, tư vấn trực tuyến giữa doanh nghiệp với người lao động ở các huyện xa không có điều kiện tham gia trực tiếp, sẵn sàng đón nhận sự quan tâm tham gia của đông đảo người lao động, học sinh, sinh viên.

Một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn trong đợt này như Công ty TNHH Luxshare ICT&Merry Nghệ An cần hơn 9.000 lao động; Công ty TNHH công nghệ Everwin Precision Việt Nam cần 2.300 lao động; Công ty TNHH Gaojia Optics Technology Việt Nam cần 1.841 lao động... với các vị trí việc làm như quản lý, chuyên viên, kỹ sư, lao động phổ thông…

Theo ông Lê Tiến Trị, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, cho biết: Ngày hội việc làm là một trong các biện pháp quan trọng, thiết thực, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong nhiều lĩnh vực sản xuất truyền thống và thế hệ mới ngay trên quê hương Nghệ An.

Năm 2025, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức 3 lần ngày hội việc làm tại 3 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm Khu công nghiệp VSIP, Khu công nghiệp Nam Cấm và Khu công nghiệp Hoàng Mai 1.

Nghệ An hiện có khoảng 700.000 lao động làm việc ngoài tỉnh Nghệ An và khoảng 80.000 lao động làm việc ở nước ngoài. Sự khan hiếm lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề và trình độ cao, sẽ trở thành rào cản đối với các doanh nghiệp mong muốn đầu tư lâu dài trên địa bàn tỉnh này. Để giải quyết bài toán lao động cho các doanh nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 33 về kết nối cung cầu lao động giai đoạn 2025 - 2030.