Nhiều hình thức lừa đảo, làm giả sổ đỏ, huy động vốn mua đất rồi chiếm đoạt tài sản

Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang và Nguyễn Văn Long để điều tra về các tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, cuối tháng 5/2022, do làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ, Trang đã hỏi vay của bà N.T.H (trú tại thị xã Kinh Môn) một khoản tiền. Quá trình trao đổi, bà H đồng ý cho Trang vay tiền nhưng phải có tài sản thế chấp. Lúc này Trang nảy ý định làm giả sổ đỏ để thế chấp cho khoản vay trên.

Trang lên mạng xã hội tìm thông tin dịch vụ làm giấy tờ giả 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá 4 triệu đồng. Toàn bộ nội dung trên giấy tờ do Trang cung cấp; ghi rõ việc vợ chồng Trang đang sở hữu một lô đất tại khu dân cư cụm công nghiệp Hiệp Sơn, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Trên thực tế, đây là mảnh đất thuộc sở hữu của vợ chồng Trang nhưng do cần vốn làm ăn nên tháng 11/2021, vợ chồng Trang đã thế chấp, vay của Quỹ tín dụng nhân dân Minh Tân 1 tỷ đồng trong thời hạn 2 năm.

Sau khi có sổ đỏ giả, tối 27/5/2022, Trang cùng chồng là Nguyễn Văn Long cầm theo giấy chứng nhận giả đến nhà gặp bà H và được nạn nhân cho vay số tiền là 600 triệu đồng. Đến ngày 1/6/2022, hai vợ chồng Trang đã bán mảnh đất trên cho người khác nhưng không trả tiền cho bà H.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy Trang về các tội danh: “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Long về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

HUY ĐỘNG VỐN MUA ĐẤT, LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT 11 TỶ ĐỒNG

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết đinh truy nã đối với Trần Thị Hường (sinh năm 1991), trú tại số 97 Hạo Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Nguyễn Thị Hường là lao động tự do, tham gia mạng xã hội facebook trong nhóm “hỗ trợ cùng nhau phát triển kinh tế”. Từ khoảng tháng 11/2021, Hường liên hệ, thông tin cho thành viên trong nhóm và bạn bè biết đối tượng này đang tham gia đầu tư, môi giới bất động sản tại TP. Hạ Long và tỉnh Hòa Bình. Hường đã thổi phồng thông tin 2 khu vực này đang được nhiều người tập trung đầu tư kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, Hường còn cung cấp nhiều thông tin thửa đất tại 3 huyện Tân Lạc, Đà Bắc, Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; lô đất tại thôn Ban Tiện, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội và thửa đất tại phường Hà Phong, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với giá rẻ hơn giá thị trường, kêu gọi thành viên trong nhóm bỏ tiền đầu tư, nhận chuyển nhượng lại đất và cho biết sau khoảng 3 tháng mua đất nếu chuyển nhượng lại sẽ lãi cao từ 10-18% giá trị lô đất. Tin lời Hường, 12 người trong nhóm đã chuyển hơn 11 tỷ đồng để Hường đứng ra giao dịch, nhận chuyển nhượng đất.

Sau khi nhận tiền, Hường không thực hiện cam kết, đến ngày 30/5/2022, những người này liên lạc nhưng Hường đã tắt điện thoại, bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Để làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hường, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) đề nghị những ai bị đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt tài sản khẩn trương liên hệ với Đội Điều tra để được giải quyết.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra kêu gọi người dân, ai biết thông tin Nguyễn Thị Hường ở đâu thì báo tin cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, hoặc chính quyền địa phương gần nhất tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Hường.