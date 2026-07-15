Nhiều kiến nghị chính sách tại diễn đàn “Kích hoạt tăng trưởng: Chính sách vi mô đột phá và mục tiêu hai con số”

Chương trình đã tạo không gian trao đổi học thuật và chính sách nhằm đề xuất các giải pháp tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế trong giai đoạn 2026-2030. Diễn đàn có sự đồng hành của Công ty Cổ phần Giải pháp Số MobiFone (MobiFone Solutions).
Phát biểu khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ phản ánh yêu cầu về tốc độ phát triển mà còn đòi hỏi sự chuyển biến căn bản về chất lượng thể chế, năng suất lao động, trình độ công nghệ, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng các nguồn lực. Theo đó, tăng trưởng bền vững cần được xây dựng trên nền tảng doanh nghiệp phát triển mạnh, thị trường vận hành hiệu quả và bộ máy thực thi chính sách ngày càng hiện đại, minh bạch.
Diễn đàn được tổ chức nhằm góp phần cụ thể hóa các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Chính phủ trong giai đoạn mới, đồng thời tạo không gian trao đổi giữa các nhà hoạch định chính sách, giới nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp về những giải pháp có khả năng tạo chuyển biến thực chất cho tăng trưởng.
Tại các phiên tham luận, nhiều ý kiến tập trung phân tích bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế, đánh giá năng lực phát triển của khu vực doanh nghiệp, đồng thời đề xuất các giải pháp về thể chế, tài khóa, tín dụng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và phát triển các khu kinh tế, khu thương mại tự do như những động lực tăng trưởng mới.
Về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, Tiến sĩ Hồ Đức Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia cho rằng AI đang mở ra dư địa tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, để công nghệ thực sự tạo ra năng suất cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, phát triển hạ tầng dữ liệu và nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư và đổi mới sáng tạo.
Các tham luận về chính sách thuế và tín dụng cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới các công cụ điều hành theo hướng hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, khuyến khích đầu tư dài hạn và nâng cao khả năng chống chịu của doanh nghiệp trước những biến động của kinh tế thế giới. Nhiều chuyên gia đề xuất tiếp tục cải cách thể chế, phát triển thị trường vốn, thúc đẩy khoa học công nghệ và khai thác hiệu quả hơn thị trường trong nước để tạo động lực tăng trưởng bền vững.
Ở góc độ phát triển các cực tăng trưởng mới, ông Mạc Vũ Hưng, Giám đốc Dự án Công ty Tư vấn BCG, chia sẻ kinh nghiệm từ một số mô hình thành công trên thế giới và đề xuất các khu kinh tế, khu thương mại tự do của Việt Nam cần được định vị rõ chức năng, lựa chọn ngành ưu tiên, thiết kế chính sách phù hợp với từng lĩnh vực, đồng thời tăng quyền tự chủ trong quản trị để nâng cao sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.
Kết thúc diễn đàn, các đại biểu thống nhất rằng mục tiêu tăng trưởng hai con số cần được hiện thực hóa bằng những cải cách vi mô mạnh mẽ, đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển. Những kiến nghị được trao đổi tại diễn đàn sẽ góp phần hoàn thiện chính sách, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo nền tảng để kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
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