Đà Nẵng hỗ trợ người dân đầu tư trồng sâm Ngọc Linh và quế Trà My

UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50/2026/NQ-HĐND ngày 29/5/2026 về Quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu khác giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn thành phố...

Giới thiệu các loại sản phẩm dược liệu bán ra thị trường được chế biến từ sâm Ngọc Linh và quế Trà My. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo Nghị quyết số 50/2026/NQ-HĐND, thành phố dùng ngân sách nhà nước để hỗ trợ về giống cây dược liệu để trồng mới, được quy định như sau: Hỗ trợ tối đa 80% giá mua cây giống cho hộ, nhóm hộ, cá nhân có nhu cầu và khả năng đầu tư trồng sâm Ngọc Linh, quế Trà My đặc hữu và các cây dược liệu khác đảm bảo các quy định về điều kiện được hỗ trợ.

Riêng hộ, nhóm hộ, cá nhân có nơi ở hiện tại vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 100% về giá mua cây giống sâm Ngọc Linh, quế Trà My đặc hữu và các cây dược liệu khác để trồng mới.

Hỗ trợ đầu tư cơ sở sản xuất giống cây dược liệu: xây dựng rừng giống, vườn giống, vườn cây dược liệu đầu dòng; xây dựng vườn ươm giống cây dược liệu hoặc vườn ươm giống cây dược liệu bằng phương pháp nuôi cấy mô; xây dựng trung tâm sản xuất giống cây dược liệu chất lượng cao; xây dựng bình tuyển cây trội, tỉa thưa, chăm sóc, bảo vệ cây trội.

Ngoài các điều kiện chung quy định tại Nghị quyết này, cần có điều kiện về quy mô diện tích cụ thể: Rừng giống trồng mới có diện tích từ 2ha trở lên; rừng giống chuyển hóa có diện tích từ 1ha trở lên.

Vườn ươm giống cây dược liệu có diện tích từ 1ha trở lên; vườn cây dược liệu đầu dòng có diện tích từ 1ha trở lên. Dự án hoặc công trình xây dựng trung tâm sản xuất giống cây dược liệu chất lượng cao có quy mô sản xuất tối thiểu 1 triệu cây/năm. Dự án hoặc công trình xây dựng vườn ươm giống cây dược liệu bằng phương pháp nuôi cấy mô với diện tích tối thiểu 0,5ha. Bình tuyển cây trội, tỉa thưa, chăm sóc, bảo vệ cây trội có hồ sơ công nhận cây trội của cấp có thẩm quyền.

Hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư đối với một dự án hoặc công trình được quy định nhưng tối đa theo quy định cụ thể như sau: Tối đa 55.000.000 đồng/ha đối với xây dựng rừng giống trồng mới, vườn cây dược liệu đầu dòng; tối đa 25.000.000 đồng/ha đối với xây dựng rừng giống chuyển hóa; tối đa 100.000.000 đồng đối với xây dựng vườn ươm giống cây dược liệu; một dự án hoặc công trình xây dựng trung tâm sản xuất giống cây dược liệu chất lượng cao; tối đa 100.000.000 đồng đối với một dự án hoặc công trình xây dựng mới vườn ươm giống cây dược liệu bằng phương pháp nuôi cấy mô; tối đa 2.000.000 đồng/cây trội trong công tác xây dựng bình tuyển cây trội, tỉa thưa, chăm sóc, bảo vệ cây trội hằng năm.

Ngoài ra, thành phố cũng hỗ trợ tối đa 1.000.000 đồng/hồ sơ để thực hiện công tác đo đạc bản đồ, sơ đồ khu vực trồng dược liệu; lập hồ sơ cho các hộ, nhóm hộ, cá nhân; hỗ trợ chi phí điều tra hiện trạng rừng là 10.000.000 đồng/ha nhưng tối đa không quá 300.000.000 đồng/phương án để xây dựng phương án nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu trong rừng cho các tổ chức; hộ, nhóm hộ, cá nhân; hỗ trợ tối đa 20.000.000 đồng/mã số cho chi phí lập hồ sơ và cấp mã số cơ sở trồng loài thực vật thuộc Phụ lục CITES với quy mô diện tích tối thiểu trồng dược liệu hoặc liên kết trồng dược liệu là 15 ha.

Cây giống sâm Ngọc Linh đủ điều kiện về sinh trưởng chuẩn bị đưa ra trồng. Ngô Anh Văn

Riêng đối với sâm Ngọc Linh (là loại cây chủ lực của Đề án phát triển cây dược liệu của thành phố), ngoài các cơ chế hỗ trợ chung còn được hỗ trợ theo cơ chế đặc thù, cụ thể: Hỗ trợ chi phí đầu tư phát triển trồng sâm Ngọc Linh cho các tổ chức tối đa 5% tổng chi phí đầu tư cho các dự án, phương án nuôi, trồng phát triển sâm Ngọc Linh nhưng tối đa không quá 02 tỷ đồng/dự án, phương án. Chủ đầu tư các dự án phải có hồ sơ nghiệm thu đầu tư trồng sâm Ngọc Linh của cơ quan có thẩm quyền theo phương án được duyệt kèm theo chứng từ, hóa đơn chứng minh rõ được chi phí đã đầu tư trồng sâm Ngọc Linh để làm cơ sở xem xét, xác định chi phí hỗ trợ cho phù hợp. Quy mô diện tích đối với dự án, phương án nuôi, trồng phát triển trồng sâm Ngọc Linh được cấp có thẩm quyền phê duyệt có quy mô tối thiểu diện tích từ 15ha trở lên.

Hỗ trợ cây giống sâm Ngọc Linh cho các hộ, nhóm hộ, cá nhân có tổng số cây giống được hỗ trợ trong giai đoạn 2026 - 2030 cho mỗi thành viên trong các hộ, nhóm hộ, cá nhân tối đa 2.000 cây/hộ, nhóm hộ, cá nhân; gồm: cây giống sâm Ngọc Linh 01 năm tuổi tối đa 1.500 cây, cây giống sâm Ngọc Linh 02 năm tuổi có tối đa 500 cây. Giá cây giống sâm Ngọc Linh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định theo quy định

Các hộ, nhóm hộ, cá nhân được hỗ trợ tối đa số cây quy định hỗ trợ cho mỗi thành viên. Đối tượng được nhận hỗ trợ phải có phương án trồng cây dược liệu được cấp thẩm quyền phê duyệt, ưu tiên hỗ trợ các hộ, nhóm hộ, cá nhân chưa được nhận hỗ trợ cây giống dược liệu trước đây.