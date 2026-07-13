Cả nước có 6,3 triệu cơ sở kinh tế đang hoạt động và có kết quả sản xuất kinh doanh

Kết quả sơ bộ của Tổng điều tra kinh tế năm 2026 cho thấy cả nước có gần 6,3 triệu cơ sở kinh tế đang hoạt động và có kết quả sản xuất kinh doanh…

Toàn cảnh hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Chiều 13/7, tại Hà Nội, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết Tổng điều tra kinh tế năm 2026 là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, phản ánh xu hướng mở rộng quy mô nền kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu giữa các khu vực kinh tế, cung cấp cơ sở quan trọng cho công tác quản lý, điều hành và hoạch định chính sách vĩ mô.

Kết quả sơ bộ cho thấy cả nước có gần 6,3 triệu cơ sở kinh tế đang hoạt động và có kết quả sản xuất kinh doanh, bao gồm gần 880.000 doanh nghiệp, hợp tác xã; gần 5,3 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; 52.200 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; gần 8.000 tổ hợp tác và 82.500 cơ sở hành chính, sự nghiệp, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ.

Khu vực doanh nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Tính đến ngày 31/122025, trong số hơn 1,2 triệu doanh nghiệp được thu thập thông tin trên cả nước thì có gần 860.000 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh, tăng hơn 2% so với năm 2024 và tăng gần 26% so với năm 2020, trong đó doanh nghiệp nhóm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng 34% so với năm 2020.

Khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo về số lượng với gần 830.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng hơn 2% so với năm 2024 và tăng hơn 25% so với năm 2020.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Đối với khu vực doanh nghiệp FDI, báo cáo ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất, đạt gần 30.000 doanh nghiệp, tăng hơn 11% so với năm 2024 và tăng gần 34% so với năm 2020.

Đáng chú ý, khối doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là động lực chính của toàn nền kinh tế. Mặc dù chỉ chiếm 13,7% tổng số đơn vị điều tra, khu vực doanh nghiệp lại thu hút tới 57,9% lực lượng lao động toàn quốc (tương đương hơn 17,5 triệu người) và tạo ra tổng doanh thu thuần lên tới 45,3 triệu tỷ đồng trong năm 2025.

Cùng với sự tăng trưởng của khu vực doanh nghiệp, khu vực cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể tuy vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất về số lượng cơ sở (83,8%), nhưng đây là lần đầu tiên qua các kỳ tổng điều tra, số lao động tại khu vực này sụt giảm 1,1% so với năm 2020.

Sự sụt giảm này cho thấy quá trình tái cấu trúc đang diễn ra mạnh mẽ khi lao động có xu hướng dịch chuyển sang khu vực doanh nghiệp chính thức có quy mô và năng suất cao hơn.

Cùng với đó, khối hành chính, sự nghiệp cũng ghi nhận giảm 16,4% về số lượng cơ sở và giảm 2,2% về số lao động, minh chứng cho tính hiệu quả của lộ trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy khu vực công.

Ngoài ra, việc lần đầu tiên thu thập thông tin từ 7.908 tổ hợp tác đã góp phần hoàn thiện bức tranh và dữ liệu thống kê về khu vực kinh tế tập thể.

Tổng Điều tra kinh tế năm 2026 được triển khai thu thập thông tin từ ngày 05/01/2026 đến hết ngày 30/04/2026.