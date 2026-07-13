Cả nước có 6,3 triệu cơ sở kinh tế đang hoạt động và có kết quả sản xuất kinh doanh
KKhánh Vy
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Kết quả sơ bộ của Tổng điều tra kinh tế năm 2026 cho thấy cả nước có gần 6,3 triệu cơ sở kinh tế đang hoạt động và có kết quả sản xuất kinh doanh…
Chiều 13/7,
tại Hà Nội, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra
kinh tế năm 2026.
Phát biểu tại
hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết Tổng điều tra kinh tế
năm 2026 là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, phản ánh xu
hướng mở rộng quy mô nền kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu giữa các khu vực kinh
tế, cung cấp cơ sở quan trọng cho công tác quản lý, điều hành và hoạch định
chính sách vĩ mô.
Kết quả sơ bộ
cho thấy cả nước có gần 6,3 triệu cơ sở kinh tế đang hoạt động và có kết quả sản
xuất kinh doanh, bao gồm gần 880.000 doanh nghiệp, hợp tác xã; gần 5,3 triệu cơ
sở sản xuất kinh doanh cá thể; 52.200 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; gần 8.000 tổ
hợp tác và 82.500 cơ sở hành chính, sự nghiệp, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ.
Khu vực
doanh nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Tính
đến ngày 31/122025, trong số hơn 1,2 triệu doanh nghiệp được thu thập thông tin
trên cả nước thì có gần 860.000 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất
kinh doanh, tăng hơn 2% so với năm 2024 và tăng gần 26% so với năm 2020, trong
đó doanh nghiệp nhóm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng 34% so với năm
2020.
Khu vực
doanh nghiệp ngoài Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo về số lượng với gần
830.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng hơn 2% so với năm 2024 và tăng hơn
25% so với năm 2020.
Đối với khu
vực doanh nghiệp FDI, báo cáo ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất, đạt gần
30.000 doanh nghiệp, tăng hơn 11% so với năm 2024 và tăng gần 34% so với năm
2020.
Đáng chú ý,
khối doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là động lực chính của toàn nền
kinh tế. Mặc dù chỉ chiếm 13,7% tổng số đơn vị điều tra, khu vực doanh nghiệp lại
thu hút tới 57,9% lực lượng lao động toàn quốc (tương đương hơn 17,5 triệu người)
và tạo ra tổng doanh thu thuần lên tới 45,3 triệu tỷ đồng trong năm 2025.
Cùng với sự tăng
trưởng của khu vực doanh nghiệp, khu vực cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể tuy vẫn
chiếm tỷ trọng lớn nhất về số lượng cơ sở (83,8%), nhưng đây là lần đầu tiên
qua các kỳ tổng điều tra, số lao động tại khu vực này sụt giảm 1,1% so với năm
2020.
Sự sụt giảm
này cho thấy quá trình tái cấu trúc đang diễn ra mạnh mẽ khi lao động có xu hướng
dịch chuyển sang khu vực doanh nghiệp chính thức có quy mô và năng suất cao
hơn.
Cùng với đó,
khối hành chính, sự nghiệp cũng ghi nhận giảm 16,4% về số lượng cơ sở và giảm
2,2% về số lao động, minh chứng cho tính hiệu quả của lộ trình sắp xếp, tinh gọn
tổ chức bộ máy khu vực công.
Ngoài ra, việc
lần đầu tiên thu thập thông tin từ 7.908 tổ hợp tác đã góp phần hoàn thiện bức
tranh và dữ liệu thống kê về khu vực kinh tế tập thể.
Tổng Điều
tra kinh tế năm 2026 được triển khai thu thập thông tin từ ngày 05/01/2026 đến
hết ngày 30/04/2026.
Tổng Điều
tra kinh tế năm 2026 được triển khai thu thập thông tin từ ngày 05/01/2026 đến
hết ngày 30/04/2026.
Trong đó, giai
đoạn 1 (đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổ
hợp tác), kết thúc điều tra vào ngày 10/3/2026 thay vì cuối tháng 3/2026.
Giai đoạn 2
(đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội...): Thời gian thu thập được
rút ngắn tới 4 tháng, bắt đầu từ 01/3/2026 và hoàn thành chậm nhất vào
30/4/2026.
Việc điều chỉnh
kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2026 không chỉ là áp lực về mặt thời gian mà
còn là cam kết của ngành Thống kê và Chính phủ trong việc nâng cao hiệu quả
công tác dữ liệu.
Kết quả của
cuộc Tổng điều tra sẽ là nguồn thông tin quý giá để đánh giá thực trạng nền
kinh tế, tính toán các chỉ tiêu vĩ mô quan trọng như GDP, GRDP, phục vụ đắc lực
cho công tác chỉ đạo, điều hành đất nước trong giai đoạn 2026 – 2030.
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