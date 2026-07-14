HOSE gỡ hạn chế giao dịch cổ phiếu HVN sau khi Vietnam Airlines phục hồi tài chính

Theo Vietnam Airlines, sau giai đoạn chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, hãng đã triển khai đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu khai thác và kiểm soát chi phí. Hoạt động kinh doanh từng bước phục hồi, dòng tiền được cải thiện, trong khi vốn chủ sở hữu đã trở lại mức dương.
Song song với quá trình phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, Vietnam Airlines đang triển khai chương trình tăng vốn theo lộ trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trước đó, hãng đã hoàn thành giai đoạn một của kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đang chuẩn bị triển khai giai đoạn hai với quy mô tối đa 13.000 tỷ đồng.
Nguồn vốn bổ sung dự kiến được sử dụng để đầu tư đội tàu bay thế hệ mới, hiện đại hóa đội bay hiện hữu, nâng cao chất lượng dịch vụ, tham gia các dự án hạ tầng hàng không trọng điểm và tăng năng lực cạnh tranh trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Vietnam Airlines đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất 138.899 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với thực hiện năm 2025. Hãng đặt mục tiêu vận chuyển 27,73 triệu lượt hành khách và 361.400 tấn hàng hóa, đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh có lãi.
Việc HOSE đưa cổ phiếu HVN ra khỏi diện hạn chế giao dịch được đánh giá là một dấu mốc trong quá trình phục hồi của Vietnam Airlines, đồng thời tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp triển khai các kế hoạch huy động vốn và đầu tư dài hạn.
Cùng ngày 14/7, Vietnam Airlines được trao Huân chương Lao động hạng Ba nhằm ghi nhận những thành tích trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững, trong đó có các kết quả về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2023-2025.
Trước đó, ngày 13/7/2026, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, cũng được Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ 2026-2031.
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