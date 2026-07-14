Tổng điều tra kinh tế năm 2026: Đà Nẵng dẫn đầu trong 34 tỉnh, thành phố trên cả nước

Chiều 13/7, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương tổ chức hội nghị (trực tiếp và trực tuyến) tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2026, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương Ngô Văn Tuấn.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng cho biết, tại Đà Nẵng, cuộc Tổng điều tra được tổ chức đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và đạt nhiều kết quả nổi bật.
Trong đó, Ban Chỉ đạo các cấp đã ban hành 825 văn bản chỉ đạo; tổ chức 64 lớp tập huấn cho hơn 3.000 lượt học viên; 100% điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên được đào tạo đầy đủ. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, đối chiếu dữ liệu và bảo mật thông tin được thực hiện đồng bộ, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.
Báo cáo của Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết, trong cuộc Tổng điều tra, thành phố đã thu thập thông tin của hơn 195.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, 77 tổ hợp tác, hơn 1.000 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; nghiệm thu thông tin của 44.312 doanh nghiệp và 518 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ. Có 100% Ban Chỉ đạo cấp xã được nghiệm thu, xếp loại giỏi; 100% điều tra viên đạt yêu cầu.
Đặc biệt, kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2026 của thành phố Đà Nẵng được Ban Chỉ đạo Trung ương xếp vị trí thứ nhất, dẫn đầu trong 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Tại hội nghị trực tuyến, Bộ Tài chính cho hay Tổng điều tra kinh tế năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách phát triển, đổi mới công tác thống kê và đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước.
Kết quả điều tra cùng với Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 là nguồn dữ liệu nền phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp điều hành, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù được triển khai trong bối cảnh rút ngắn thời gian thực hiện, cuộc tổng điều tra đã hoàn thành đúng tiến độ điều chỉnh và công bố kết quả sơ bộ vào ngày 30/6/2026, sớm hơn 7 tháng so với kế hoạch ban đầu.
Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, cả nước có gần 6,3 triệu cơ sở kinh tế đang hoạt động, trong đó có gần 876,2 nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã; gần 5,3 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; 52,2 nghìn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; gần 8.000 tổ hợp tác và 82,5 nghìn cơ sở hành chính, sự nghiệp, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ.
Tổng số lao động trong khu vực doanh nghiệp đạt gần 17,6 triệu người, tăng 7,5% so với năm 2024, tiếp tục khẳng định vai trò động lực tăng trưởng và tạo việc làm của khu vực doanh nghiệp trong nền kinh tế.
Dịp này, Bộ Tài chính tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Đà Nẵng có 4 tập thể gồm: Thống kê thành phố Đà Nẵng; Phòng Thống kê Dịch vụ và Giá; Thống kê cơ sở An Hải và Thống kê cơ sở Hòa Khánh và 11 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trwưởng Bộ Tái chính.
Kế hoạch triển khai thực hiện quy chế phối hợp Vùng thủ đô trong quản lý môi trường với 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong đó có kiểm kê phát thải môi trường liên vùng; xây dựng cơ chế phân tích, dự báo, cảnh báo và ứng phó môi trường liên vùng;…
UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50/2026/NQ-HĐND ngày 29/5/2026 về Quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu khác giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn thành phố...
Quảng Trị đang tăng tốc tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài trong năm 2026. Với hơn 1.000 tỷ đồng được bố trí cho 15 dự án, địa phương xác định đây là nguồn lực quan trọng để đầu tư hạ tầng, nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu và tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội...
Tận dụng lợi thế đô thị di sản, đẩy mạnh khoa học - công nghệ và từng bước phát huy tiềm năng kinh tế biển, thành phố Huế đang định hình mô hình tăng trưởng mới cho giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu GRDP bình quân tăng từ 10% trở lên mỗi năm...
Khoảng 750.000 người dân tại Quảng Trị được kỳ vọng sẽ hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ Dự án Phát triển hạ tầng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu có tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027 - 2030.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong bối cảnh giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm nhưng các mặt hàng, dịch vụ khác vẫn neo ở mức cao, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương vào cuộc, rà soát lại toàn bộ các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện pháp luật về giá.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...