Tổng điều tra kinh tế năm 2026: Đà Nẵng dẫn đầu trong 34 tỉnh, thành phố trên cả nước

Kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2026 cho thấy, Đà Nẵng là địa phương có kết quả thực hiện công tác tổng điều tra kinh tế dẫn đầu cả nước...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng,Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 thành phố Hồ Kỳ Minh (hàng đầu người thứ 2 từ trái sang) chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh VP UBND TP. Đà Nẵng.

Chiều 13/7, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương tổ chức hội nghị (trực tiếp và trực tuyến) tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2026, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương Ngô Văn Tuấn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng cho biết, tại Đà Nẵng, cuộc Tổng điều tra được tổ chức đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, Ban Chỉ đạo các cấp đã ban hành 825 văn bản chỉ đạo; tổ chức 64 lớp tập huấn cho hơn 3.000 lượt học viên; 100% điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên được đào tạo đầy đủ. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, đối chiếu dữ liệu và bảo mật thông tin được thực hiện đồng bộ, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.

Báo cáo của Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết, trong cuộc Tổng điều tra, thành phố đã thu thập thông tin của hơn 195.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, 77 tổ hợp tác, hơn 1.000 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; nghiệm thu thông tin của 44.312 doanh nghiệp và 518 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ. Có 100% Ban Chỉ đạo cấp xã được nghiệm thu, xếp loại giỏi; 100% điều tra viên đạt yêu cầu.

Đặc biệt, kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2026 của thành phố Đà Nẵng được Ban Chỉ đạo Trung ương xếp vị trí thứ nhất, dẫn đầu trong 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đà Nẵng đứng thứ nhất-dẫn đầu trong 34 tỉnh thành của cả nước trong cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026.

Tại hội nghị trực tuyến, Bộ Tài chính cho hay Tổng điều tra kinh tế năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách phát triển, đổi mới công tác thống kê và đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước.

Kết quả điều tra cùng với Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 là nguồn dữ liệu nền phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp điều hành, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù được triển khai trong bối cảnh rút ngắn thời gian thực hiện, cuộc tổng điều tra đã hoàn thành đúng tiến độ điều chỉnh và công bố kết quả sơ bộ vào ngày 30/6/2026, sớm hơn 7 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, cả nước có gần 6,3 triệu cơ sở kinh tế đang hoạt động, trong đó có gần 876,2 nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã; gần 5,3 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; 52,2 nghìn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; gần 8.000 tổ hợp tác và 82,5 nghìn cơ sở hành chính, sự nghiệp, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ.

Tổng số lao động trong khu vực doanh nghiệp đạt gần 17,6 triệu người, tăng 7,5% so với năm 2024, tiếp tục khẳng định vai trò động lực tăng trưởng và tạo việc làm của khu vực doanh nghiệp trong nền kinh tế.

Dịp này, Bộ Tài chính tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Đà Nẵng có 4 tập thể gồm: Thống kê thành phố Đà Nẵng; Phòng Thống kê Dịch vụ và Giá; Thống kê cơ sở An Hải và Thống kê cơ sở Hòa Khánh và 11 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trwưởng Bộ Tái chính.