Quỹ ngoại: Nâng hạng là chất xúc tác quan trọng cho thị trường trong ngắn hạn

Lumen Vietnam Fund cho rằng môi trường đầu tư đang dần trở nên thuận lợi hơn, đặc biệt khi điều kiện thanh khoản có những dấu hiệu cải thiện...

Lumen Vietnam Fund (LVF) vừa báo cáo hiệu suất đầu tư tăng 6,41% tính theo USD trong tháng 8 vừa qua, đưa mức sinh lời từ đầu năm lên 1,93% tính theo USD. Trong khi đó, Vietnam All Share Index (VNAS) tăng 6,58% trong tháng 8 và ghi nhận mức sinh lời -0,78% từ đầu năm, tính theo USD.

Nhận định chung về bức tranh của thị trường, theo LVF, thị trường cổ phiếu Việt Nam kết thúc tháng 8/2026 vững chắc trên ngưỡng tâm lý 1.800 điểm, với chỉ số VNAS đạt 1.863,41 điểm, tăng 5,71% trong tháng tính theo VND và tăng 6,58% tính theo USD.

Mặc dù vẫn tồn tại những bất ổn trên toàn cầu, bao gồm căng thẳng Mỹ - Iran và những tranh chấp thuế quan mới giữa Mỹ và Canada, thị trường vẫn duy trì đà tăng, nhìn chung phù hợp với diễn biến tích cực của các thị trường trong khu vực.

Thanh khoản thị trường ổn định. Giá trị giao dịch bình quân ngày đạt 579,3 triệu USD, giảm nhẹ 2,85% so với tháng trước. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng, với dòng vốn rút ròng trong tháng khoảng 67,1 triệu USD. Tuy nhiên, hoạt động bán tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Điểm đáng khích lệ là dòng vốn nước ngoài đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu cải thiện, với một số tuần ghi nhận mua ròng, đặc biệt tập trung vào nhóm công nghệ và chứng khoán.

Một đặc điểm đáng chú ý của tháng 8/2026 là mức độ tham gia của các nhóm cổ phiếu trên thị trường được mở rộng. Dòng vốn đã luân chuyển từ những nhóm dẫn dắt thị trường trước đó sang các nhóm ngành từng bị bỏ lại trong giai đoạn hồi phục ban đầu. Trong đó, Tài chính và Bất động sản trở thành những nhóm có diễn biến nổi bật nhất.

Các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ cũng tham gia đáng kể vào đà tăng, cho thấy độ rộng thị trường được cải thiện.

Các doanh nghiệp có liên quan đến Nhà nước (SOE) ghi nhận mức tăng mạnh và trên diện rộng sau khi Quyết định 40 được ban hành. Những văn bản này giúp làm rõ hơn khuôn khổ và thời gian triển khai chương trình tái cơ cấu vốn Nhà nước và khai mở giá trị trong giai đoạn 2026-2030.

Kỳ vọng của thị trường còn được củng cố bởi kế hoạch của SCIC về việc thoái vốn tại một số doanh nghiệp Nhà nước.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chủ động nới lỏng điều kiện trên thị trường tiền tệ. Lãi suất liên ngân hàng qua đêm giảm 190 điểm cơ bản, xuống 3,01% vào cuối tháng. Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã triển khai gói tín dụng ưu đãi 220 nghìn tỷ đồng thông qua các ngân hàng quốc doanh dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và các lĩnh vực ưu tiên. Các cơ quan chức năng đồng thời thúc đẩy các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay.

Ở bên ngoài, S&P giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức BB+/B, với triển vọng ổn định.

Một báo cáo gần đây của Mỹ tiếp tục duy trì Việt Nam ở nhóm Tier 2 về rủi ro trung chuyển hàng hóa, qua đó giúp giảm bớt lo ngại về khả năng Mỹ áp dụng các mức thuế quan mới trên diện rộng.

Trong bối cảnh trên, theo LVF, một số yếu tố đặc thù của thị trường có thể tiếp tục cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Việc FTSE Russell sắp nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi tiếp tục là một chất xúc tác quan trọng trong ngắn hạn. Việt Nam có khả năng nhận tỷ trọng 0,49% trong chỉ số tại kỳ rà soát tháng 9 và có thể thu hút hơn 1,5 tỷ USD dòng vốn thụ động.

Chương trình tái cơ cấu và thoái vốn của Chính phủ đối với doanh nghiệp Nhà nước có thể giúp khai mở giá trị tại một số doanh nghiệp có liên quan đến Nhà nước.

Bên cạnh đó, các cải cách tiềm năng đối với hạ tầng thị trường và cơ chế giao dịch có thể tiếp tục cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và thanh khoản.

Trong thời gian tới, LVF cho rằng môi trường đầu tư đang dần trở nên thuận lợi hơn, đặc biệt khi điều kiện thanh khoản có những dấu hiệu cải thiện...

Mặc dù nhu cầu tín dụng mạnh tiếp tục gây áp lực lên chi phí vốn, một số yếu tố đang cho thấy thanh khoản được cải thiện, gồm: Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi giảm; Tăng trưởng tiền gửi cải thiện; Thanh khoản USD tốt hơn; Dòng tiền từ nhiều kênh khác nhau đang dần quay trở lại hệ thống ngân hàng.

Cụ thể, những nguồn tiền trước đây được nắm giữ dưới dạng vàng, bất động sản, USD và các giao dịch tiền mặt đang dần quay trở lại tiền gửi ngân hàng khi mức độ hấp dẫn tương đối của các kênh thay thế này giảm xuống và các giao dịch tài chính ngày càng được chính thức hóa.

Khi quá trình này tiếp diễn, LVF cho rằng lãi suất cho vay có dư địa giảm dần, qua đó hỗ trợ đầu tư tư nhân, hoạt động của doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế nói chung.