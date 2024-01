Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu sắp diễn ra tại Thanh Hóa

Sáng 26/1, tại khách sạn Anh Phát 3, thị xã Nghi Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị

Thông tin tại hội nghị trên, năm 2023 tổng số khách du lịch đến tỉnh này đạt gần 12,5 triệu lượt khách, tăng 13,1% so với năm 2022, đạt 104 % kế hoạch năm 2023. Trong đó, tỉnh này đón 616.200 lượt khách khách du lịch quốc tế tăng gấp 2,5 lần so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch 2023. Tổng thu du lịch của tỉnh này năm 2023 đạt 24.505 tỷ đồng, tăng 22,2% so với năm 2022, đạt 101,3% kế hoạch năm. Tỉnh này đặt mục tiêu đón 13,8 triệu lượt khách, tổng thu ước đạt 32.387 tỷ đồng trong năm 2024.

Các khu du lịch tại Thanh Hóa là điểm đến hấp dẫn đối khách du lịch nước ngoài

Năm 2024, các địa phương, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đăng ký tổ chức 145 hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu. Trong đó, có 85 sự kiện văn hóa, 30 sự kiện thể thao và 30 sự kiện du lịch được tổ chức suốt bốn mùa.

Mùa xuân gắn với các lễ hội truyền thống như: Lễ hội đền Cửa Đạt, Lễ hội Am Tiên, Lễ hội Dâng trâu tế trời, Lễ hội Mường Xia, Lễ hội Chí Linh Sơn, Lễ hội Phủ Trịnh, Lễ hội đền Phố Cát, Lễ hội Cầu Phúc đền Độc Cước, Lễ tế Nghinh Xuân, Lễ hội Bà Triệu, Lễ hội Mường Ca Da, Lễ hội Đình Thi, Lễ hội Mai An Tiêm, Lễ hội Quang Trung...

Lễ hội đua thuyền tại huyện Thường Xuân

Mùa hè nổi bật với các sự kiện tại các khu, điểm du lịch biển: Liên hoan đặc sản xứ Thanh; lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, Quảng Xương; Lễ hội Tình Yêu - Hòn Trống Mái; Lễ hội đường phố - Carnival du lịch biển Sầm Sơn; các giải thi đấu thể thao quốc gia và quốc tế; chuỗi sự kiện Flamingo Ibiza Beach Fest...

Lễ hội đường phố - Carnival du lịch biển Sầm Sơn

Mùa thu - đông sẽ diễn ra các giải thể thao quốc gia và quốc tế; công bố các tour du lịch mạo hiểm (trekking tour); các lễ hội truyền thống gắn với du lịch sinh thái - cộng đồng như: Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao của đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa; Lễ hội Mường Đeng...

Tại hội nghị, các địa phương, doanh nghiệp du lịch đã giới thiệu các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu cùng sản phẩm kích cầu du lịch năm 2024.

Lễ hội Lam Kinh tại huyện Thọ Xuân

Hội nghị tập trung thảo luận, góp ý và gợi mở các giải pháp nâng cao công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Thanh Hoá trong thời gian tới. Trong đó, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch với thông điệp “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa” và “Du lịch Thanh Hóa - Điểm đến an toàn, hấp dẫn” đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Nguyên Hồng cho biết, với tâm thế sẵn sàng đón và phục vụ khách du lịch trong năm 2024, ngành du lịch Thanh Hóa mong muốn được quảng bá sâu rộng đến khách du lịch những điểm đến mới, những sản phẩm mới, dịch vụ mới, đặc biệt là các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch tiêu biểu, đặc sắc của tỉnh. Qua đó góp phần giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh, nâng cao đời sống tinh thần, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân và du khách.

Hội nghị là dịp để ngành du lịch cung cấp thông tin một cách toàn diện, đầy đủ về bức tranh du lịch của tỉnh trong năm 2023 và những kỳ vọng của năm 2024. Ông Hồng mong muốn các cơ quan báo chí truyền thông quan tâm hơn nữa đến việc quảng bá du lịch nói chung, các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh trong năm 2024 nói riêng. Qua đó lan tỏa rộng rãi hơn nữa hình ảnh “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”.