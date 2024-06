Những chiếc túi xách có giá trị đầu tư còn hơn cả cổ phiếu

Một nghiên cứu từ Business of Fashion chỉ ra rằng 40% người tiêu dùng Mỹ đã mua hoặc có ý định mua 1 chiếc túi hàng hiệu, giúp danh mục ngành hàng túi xách xa xỉ từ thị trường toàn cầu trị giá 72 tỷ USD trong 2022 tăng trưởng lên mức dự đoán là 100 tỷ USD vào năm 2026.

Một nghiên cứu năm 2022 từ Credit Suisse Group AG đã chỉ ra rằng những chiếc túi xách Chanel đã tăng 24,5% giá trị so với năm trước. Đặc biệt, những chiếc túi từ thời nhà thiết kế Karl Lagerfeld quá cố còn đảm nhiệm vị trí giám đốc sáng tạo tại nhà mốt này đặc biệt được săn lùng.

Trong lĩnh vực hàng xa xỉ, túi xách được đánh giá là phân khúc có tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro hấp dẫn hơn so với các mặt hàng khác như ô tô hay rượu vang. Theo Credit Suisse, mức biến động hàng năm của túi xách chỉ từ 2,5% đến 5%, trong khi lợi nhuận trung bình có thể đạt đến một con số có hai chữ số.

Tuy nhiên, số tiền cần chi để đầu tư vào túi xách cũng không hề nhỏ - giá bán lẻ có thể bắt đầu từ khoảng 2.000 USD cho một chiếc túi Balenciaga cơ bản, cho đến hơn 50.000 USD cho một chiếc túi Hermès Birkin độc lạ, được làm từ những tấm da quý hiếm nhất. Dù vậy, đây là danh mục đầu tư khá thú vị, đặc biệt là đối với thế hệ Gen Z thích tìm tòi, khám phá về thông tin nhiều món đồ xa xỉ xưa cũ.

Theo một nghiên cứu của trang web bán lại đồ xa xỉ trực tuyến TheRealReal, thế hệ Gen Z và Millennials chiếm tới 41% khách hàng, trong đó Gen Z là nhóm tuổi mua và bán lại túi xách nhanh nhất nhằm mục đích kiếm lời.

Bloomberg đã tham khảo ý kiến của các nhà kinh doanh túi xách cũ hàng đầu thế giới về những mẫu túi đáng đầu tư, chia thành hai loại: thứ nhất là những mẫu túi đã được chứng minh là có giá trị cao trên thị trường bán lại và thứ hai là những mẫu túi hiện đang được bán tại các cửa hàng boutique mà các chuyên gia dự đoán sẽ có mức sinh lời ấn tượng trong tương lai.

Để có được mức giá tốt nhất, vượt xa giá trung bình, túi xách phải hoàn toàn mới và lý tưởng nhất là còn nguyên tag. Bên cạnh đó, để gia tăng giá trị, túi xách cần phải là hàng hiếm - được bán với số lượng giới hạn hoặc làm từ chất liệu được ưa chuộng. Dưới đây là những chiếc túi xách được các chuyên gia trong ngành đánh giá cao.

HERMÈS SO BLACK BIRKIN

Trong số những túi đáng đầu tư, có hai chuyên gia đã đề xuất chiếc túi Hermès So Black Birkin, chiếc túi là phiên bản giới hạn từ thời Jean-Paul Gaultier còn giữ cương vị giám đốc sáng tạo tại nhà mốt xa xỉ này. Chiếc túi này đặc biệt ở chỗ cả phụ kiện kim loại và da đều có một tông màu đen huyền bí.

“Nó thật quyến rũ, ngay lập tức thu hút ánh mắt của bạn”, Diane D'Amato, giám đốc mặt hàng phụ kiện xa xỉ, bán hàng cá nhân và cửa hàng tại Heritage Auctions Inc. chia sẻ. Lý do khiến Judy Taylor, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của công ty bán lại đồ xa xỉ Madison Avenue Couture, ủng hộ lựa chọn này là bởi tất cả các thiết kế So Black đều không được sản xuất lại, đảm bảo tính độc quyền và hiếm có của sản phẩm.

Giá thành: Một chiếc Hermès So Black Birkin đã từng có mức giá bán lại khoảng 208.000 USD 4 năm trước. Judy Taylor cho biết một chiếc túi So Black làm từ da cá sấu lì, kích thước 35cm có thể bán lại ở khoảng 175.000 USD nếu ở tình trạng rất tốt. Trong năm 2022, cô đã bán một chiếc So Black Birkin kích thước 30cm chưa qua sử dụng, được sản xuất vào năm 2011 với mức giá 75.000 USD.

GUCCI JACKIE 1961

Kate Moss, Harry Styles, và rất nhiều người nổi tiếng khác đã liên tục lăng xê cho chiếc túi này. Được ra mắt vào năm 1961, chiếc túi này ban đầu chỉ được đặt tên với mã code G1244, và sau đó đã được đổi tên thành Jackie - tên của Cựu Đệ nhất Phu nhân Jackie Kennedy vì bà là một người hâm mộ lớn của dòng túi này, liên tục sử dụng nó để che chắn ống kính paparazzi vào những năm 1970s.

Túi xách Gucci Jackie 1961 đã được nhiều giám đốc sáng tạo của Gucci tái thiết kế, bao gồm Tom Ford, Frida Giannini và Alessandro Michele. "Đây là một món đồ đầu tư hoàn hảo", Sophie Hersan, đồng sáng lập cửa hàng ký gửi trực tuyến Vestiaire Collective SA có trụ sở tại Paris, hoạt động tại hơn 50 quốc gia, chia sẻ. "Hầu hết các túi Gucci vintage đều giữ được giá trị ban đầu, thậm chí còn tăng hơn 100%."

Giá thành: Theo Rebag, một trang web bán lại đồ xa xỉ và truy vết các món đồ thời trang mang tính lịch sử, giá bán lại của túi Gucci Jackie 1961 Hobo cỡ trung bình bằng chất liệu canvas GG Supreme nằm trong khoảng từ 2.320 đến 2.575 USD. Giá bán lẻ của chiếc túi mới hiện nay bắt đầu từ 2.850 USD.

CHANEL CLASSIC FLAP

Được đặt biệt danh là "Chanel Diana" bởi thường xuyên được nhìn thấy trên tay Công nương xứ Wales, chiếc túi này ra mắt vào năm 1989 với giá chỉ vài trăm bảng Anh thời điểm đó. Hanushka Toni, đồng sáng lập trang web trực tuyến bán lại đồ xa xỉ Sellier Ltd. nhấn mạnh rằng những mẫu túi Chanel Flap chủ chốt cần lưu ý bao gồm da cừu màu đen với phụ kiện mạ vàng 24 karat (loại được yêu thích bởi Công nương Diana) - một chất liệu được sử dụng rất hạn chế.

"Thiết kế ban đầu khá phẳng, mỏng và nhẹ," Toni nói. Vì vậy, đừng nhầm lẫn với phiên bản được ra mắt lại vào năm 2015. "Có những thay đổi rõ rệt - 10 mũi khâu trên mỗi mép chần tạo hiệu ứng phồng hơn so với 12 mũi khâu của phiên bản vintage".

Giá thành: Rebag dự kiến một chiếc túi vintage Chanel Classic Flap kích thước tầm trung sẽ có mức giá khoảng 6.000 USD.

HERMÈS KELLY

Tiền thân của chiếc túi Hermès Kelly là Sac à dépêches được ra đời vào những năm 1930, nhưng chiếc túi này chỉ được biết đến với biệt danh (và sau đó là tên chính thức) là Kelly sau khi Công nương Grace Kelly đã sử dụng nó để che bụng bầu vào năm 1956.

Theo stylist Clare Richardson của Vogue, người gần đây đã thành lập nền tảng ký gửi Reluxe, các mẫu túi Hermès Kelly vintage hiện có thể được bán với mức giá lên tới 60.000 USD. Clare cho biết mẫu yêu thích hiện tại là Kelly Sellier với chất liệu da Epsom. Loại da này có những hạt mịn trên bề mặt nhưng cũng chống trầy xước; giá bán lẻ của nó là 10.300 USD vào năm 2021. Màu sắc đáng tìm kiếm là đen với phụ kiện kim loại màu vàng hoặc màu étoupe nâu, cũng đi kèm với phụ kiện kim loại vàng. "Chúng dễ dàng phối đồ và mang tính vượt thời gian", Clare nhận xét.

Giá thành: Rebag định giá khoảng tầm 9.770 USD đến 14.995 USD tuỳ chất liệu da và phụ kiện cho một chiếc Hermès Kelly 35 vintage màu đen.

BALENCIAGA CITY

"Chiếc túi này hoàn toàn khác biệt so với những gì thịnh hành vào thời điểm đó", Stephanie Hersan nhận định về chiếc túi xách đình đám được thiết kế bởi cựu giám đốc sáng tạo của Balenciaga là Nicolas Ghesquière vào năm 2001.

"Túi có hình dáng mềm mại, không có logo, được trang trí bằng tua rua và đinh tán. Ban đầu, các giám đốc điều hành của Balenciaga đã từ chối đưa mẫu thiết kế này vào sản xuất". Không bỏ cuộc, Nicolas Ghesquière đã quyết định tự sản xuất 25 chiếc túi và trao tặng chúng cho những người có ảnh hưởng trong ngành thời trang như biên tập viên Carine Roitfeld và Emmanuelle Alt. Những diễn biến sau đó đã trở thành lịch sử.

Giá thành: Mẫu túi City của Balenciaga đã phát triển thành hai dòng sản phẩm mới: Neo Classic và Cagole. Trong đó, Cagole hiện là mẫu túi được săn đón nhất trên trang web bán lại đồ xa xỉ TheRealReal; phiên bản mới làm từ da cá sấu với nhiều màu sắc bắt mắt có giá khởi điểm từ 2.500 USD. Trong khi đó, những chiếc túi City đã qua sử dụng có thể được tìm thấy trên nền tảng Vestiaire với giá dao động từ 500 đến 1.000 USD.