Những “điểm nghẽn” khiến cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt chậm tiến độ

Báo cáo với đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng (doanh nghiệp thực hiện dự án) cho biết, cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt dài 49,3 km là một trong ba dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án có tổng mức đầu tư 11.157 tỷ đồng với 5 gói thầu xây lắp, được khởi công tháng 5/2021, kế hoạch hoàn thành tháng 5/2024.

Thời điểm này, các nhà thầu huy động 101/103 mũi thi công với gần 2.000 kỹ sư, công nhân, hàng trăm máy móc, thiết bị đồng loạt thi công. Tính tới 21/1, sản lượng thực hiện là 5.897 tỷ đồng, đạt 68,6% giá trị hợp đồng.

Dù đã rất nỗ lực, song vì nhiều lý do, tiến độ một số hạng mục là đường găng dự án chưa được như kỳ vọng. Tới nay, dự án vẫn chậm 1,7% so với kế hoạch đề ra. Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng dự án ở phía tỉnh Nghệ An hiện vẫn còn một số vướng mắc.

Tại tỉnh Nghệ An, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn có chiều dài khoảng 87,84km, gồm Tiểu dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Tiểu dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, đi qua thị xã Hoàng Mai và 5 huyện: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên.

Trong đó, Tiểu dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có chiều dài tuyến 49,3km đi qua 4 huyện: Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (44,46km) và huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (4,84km). Dự án có 4 gói thầu xây lắp, khởi công vào ngày 22/5/2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2024.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng của dự án cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, tại tỉnh Nghệ An hiện đang còn một số vướng mắc, cụ thể như còn 1 đường điện 110kV tại nút giao Quốc lộ 46B; chưa hoàn thành khu tái định cư cho 8 hộ dân ở dưới hành lang đường điện; đất ở của 5 hộ dân phạm vi làn nhập nhánh N6 và bổ sung khoảng 4.000m2 khu điều hành trạm nút giao Quốc lộ 46B địa phương đang lập phương án bồi thường.

Đơn vị thi công tập trung nguồn nhân lực để triển khai tiến độ thi công tại nút giao thông cao tốc Bắc – Nam với Quốc Lộ 8A. Ảnh Kim Oanh

Tiếp đến, một số vị trí từ nón mố cầu thiếu phạm vi mặt bằng như: Mố cầu nút giao Quốc lộ 46B (mố A1), cầu vượt Quốc lộ 46B (mố A1, A2), cầu vượt Quốc lộ 46 (mố A1, A2). Tại Km 437+500 đồi Xuân Dương, xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, người dân cản trở không cho thi công với lý do chưa thống nhất bồi thường ảnh hưởng nổ mìn. Nhiều hạng mục đường găng chưa kiểm soát được tiến độ, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành Dự án theo Hợp đồng BOT… Ngoài ra, khu vực dự án còn mưa nhiều cũng ảnh hưởng đến công tác đắp nền, thi công lao lắp dầm, móng mặt đường.

Cầu Hưng Đức là một trong những hạng mục quan trọng của dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, tới nay đã hoàn thành được 90% khối lượng, dự kiến hợp long vào tháng 5/2024. Ảnh Văn Đức

Hiện nay, thời gian thực hiện dự án còn khoảng 4 tháng, với sản lượng còn lại 2.698 tỷ đồng (chưa tính 214,65 tỷ đồng gói thầu ITS chưa triển khai) thì bình quân mỗi tháng dự án phải đạt 674 tỷ đồng (tương đương 7,84% giá trị Hợp đồng dự án). Như vậy, trong năm 2024 các nhà thầu phải tập trung nguồn lực hơn năm 2023, quyết liệt thi công hơn nữa mới có thể đáp ứng tiến độ dự án.

Qua kiểm tra thực tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh quan tâm tháo gỡ vướng mắc mặt bằng còn lại của dự án để bàn giao cho nhà thầu thi công. Các đơn vị tập trung mọi nguồn lực, huy động tối đa thiết bị và nguồn nhân lực để triển khai thi công, đặc biệt các hạng mục đường găng của dự án; làm việc “3 ca 4 kíp” xuyên Tết để đảm bảo tiến độ đề ra.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đề nghị nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, Nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải tại các văn bản, công điện trong thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đánh giá, trong số các địa phương có dự án cao tốc giai đoạn 2021 - 2025 đi qua, Hà Tĩnh là một trong những địa phương thực hiện công tác giải phóng hiệu quả nhất. Điều này cho thấy sự vào cuộc hiệu quả của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò quan trọng của lãnh đạo tỉnh này.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn Hà Tĩnh có 3 dự án thành phần là Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng với tổng chiều dài hơn 102,38 km. Đến nay, Hà Tĩnh đã hoàn thành công tác kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường đạt 99,7%, bàn giao mặt bằng triển khai dự án đạt 98,33%. Với 30 khu tái định cư, tỉnh này đã hoàn thành 25 khu, 5 khu còn lại đạt khối lượng 90 - 99%. Tỉnh Hà Tĩnh cũng cấp cho nhà thầu 11 mỏ vật liệu xây dựng để thi công dự án.