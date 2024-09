Những thách thức của ngành bán lẻ trong mùa lễ hội cuối năm

Công ty nghiên cứu và tư vấn Customer Growth Partners dự đoán doanh số bán lẻ trong mùa lễ hội năm nay sẽ tăng từ 2,5 đến 3,5%, với phần lớn hoặc toàn bộ mức tăng này đều đến từ lạm phát. Đây là một giai đoạn khó khăn đối với ngành bán lẻ, đặc biệt là với thời trang khi người tiêu dùng trở nên thận trọng hơn và mua sắm gắn chặt chẽ với nhu cầu, một xu hướng không mấy thuận lợi cho mùa lễ hội mua sắm cuối năm, vốn đang bắt đầu sớm hơn bao giờ hết.

Và các nhà bán lẻ, những người đã từng áp dụng mọi phương thức tiên tiến, hiện đại để cố gắng kết nối với người mua sắm và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, như áp dụng công nghệ, đổi mới bao bì cho đến tung ra hàng loạt các chương trình khuyến mãi. Giờ đây, họ đang quay trở lại với những nguyên tắc cơ bản của bán lẻ. Tất nhiên, công nghệ sẽ không biến mất, nhưng các thương hiệu hiểu biết về người tiêu dùng giờ đây đang tìm cách sử dụng công nghệ kỹ thuật số để hỗ trợ các phương thức kinh doanh cơ bản trong thời trang.

Công nghệ kỹ thuật số dần được áp dụng để hỗ trợ các nguyên tắc kinh doanh cơ bản trong thời trang.

Một ví dụ điển hình là Abercrombie & Fitch Co., công ty đã tăng doanh số bán hàng quý 2 lên 40.9% trong hai năm qua, như Giám đốc điều hành của GlobalData, Neil Saunders, đã chỉ ra trong một phân tích. Và đó là hai năm khó khăn đối với ngành bán lẻ.

"Chìa khóa dẫn tới thành công này của Abercrombie & Fitch không khó để giải thích, nhưng rất khó để thực hiện," Neil Saunders nhận xét. "Chiến lược của hãng là tập trung hoàn toàn vào khách hàng, kết hợp với sự linh hoạt trong bộ máy vận hành để đáp ứng được những thay đổi và chuyển dịch trên thị trường".

Một ví dụ tuyệt vời là cách công ty đã làm cho chuỗi cung ứng của mình trở nên nhanh nhẹn hơn để có thể theo đuổi và phản ứng nhanh với các xu hướng thời trang mới nổi. Điều này đảm bảo rằng các sản phẩm của hãng luôn mới mẻ, nhưng quan trọng hơn là chúng phù hợp với người mua sắm. Từ đó, điều này thúc đẩy doanh số bán hàng và thúc đẩy các yếu tố khác như tần suất khách đến cửa hàng và mua sắm trực tuyến.

Abercrombie có thể đã đặt ra một tiêu chuẩn quá cao cho phần còn lại của ngành bán lẻ, nhưng có một số công ty khác đã phải điều chỉnh lại và đang dần trở lại với một số yếu tố cơ bản của bán lẻ.

THIẾT KẾ, SỰ MỚI MẺ VÀ GIÁ TRỊ ĐỀU LÀ NHỮNG YẾU TỐ CỐT LÕI

Target Corp. đã quay trở lại tăng trưởng trong quý thứ hai năm nay với doanh số bán hàng tương đương tăng 2%, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Brian Cornell mô tả là "ở mức cao nhất trong phạm vi dự đoán của chúng tôi". Doanh số tương đương này được thúc đẩy hoàn toàn bởi những yếu tố cơ bản nhất của bán lẻ: lưu lượng khách hàng.

Target đang thu hút ngày càng nhiều khách hàng đến với các cửa hàng và trang web bán hàng trực tuyến của mình, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, khiến họ mua nhiều quần áo hơn, và doanh số tương đương của Target đã tăng hơn 3% trong quý thứ hai, tăng 5% so với quý đầu tiên.

"Đội ngũ kinh doanh quần áo may mặc của chúng tôi đã xuất sắc trong việc kết hợp các thiết kế tuyệt vời, sự mới mẻ và giá trị trong toàn bộ sản phẩm của họ, đặc biệt là sự thành công của dòng sản phẩm đồ tập All in Motion," Brian Cornell chia sẻ.

Tại Gap Inc., chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Richard Dickson đang cố gắng xoay chuyển tình thế và thương hiệu này sáu quý liên tiếp đã tăng thị phần, và đang rất tập trung thực hiện mục tiêu phát triển.

"Chúng tôi vẫn tập trung vào việc thúc đẩy sự phù hợp với khách hàng và doanh thu bằng cách thực hiện tái tạo thương hiệu," ông Richard cho biết. "Chúng tôi đang xây dựng các danh tính thương hiệu mạnh mẽ hơn, với các sản phẩm theo đúng xu hướng, được khuếch đại tầm ảnh hưởng thông qua cách kể chuyện hấp dẫn hơn với một tổ hợp phương tiện truyền thông sáng tạo."

Chiến dịch truyền thông mới nhất"Get loose" của GAP đã đem lại thành công vang dội.

Những thách thức của ngành bán lẻ thời trang vào mùa lễ hội 2024 có vẻ như không nhất thiết đòi hỏi giải quyết bằng những điều hoàn toàn mới, mà là những cập nhật hiện đại hơn của các bí quyết kinh doanh cơ bản, đã được trau dồi tốt những năm trước.

Mùa lễ hội năm nay sẽ giống như một trò chơi đánh cược giữa người tiêu dùng và nhà bán lẻ, yếu tố quyết định thành hay bại của thương hiệu. Mặc dù có nhiều khách hàng đã bắt đầu lên kế hoạch và cân nhắc để mua sắm vào dịp lễ, nhưng nhiều người cũng đang chờ đợi đến phút cuối để mua sắm. Mùa lễ hội đang bắt đầu sớm hơn bao giờ hết, và kết quả của ngành bán lẻ trong thời kỳ này vẫn chưa có gì chắc chắn.