Những tín hiệu vui từ ngành du lịch các địa phương sau 8 tháng đầu năm

Số liệu của Tổng cục thống kê vừa công bố cho thấy khách quốc tế tới Việt Nam trong 8 tháng đạt 1,2 triệu lượt khách, tăng 17,2% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng, khách quốc tế đến cả nước đạt hơn 7,8 triệu lượt, gấp 5,4 lần cùng kỳ năm trước.

Lượng khách quốc tế khả quan, cùng với khách nội địa cũng tăng trưởng tích cực giúp doanh thu du lịch tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại, để đón mùa cao điểm đón khách quốc tế, các địa phương đang tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm kích cầu du dịch.

TP.HCM

Sở Du lịch TP.HCM cho biết dù trong tháng 8 khách quốc tế đến thành phố chỉ đạt hơn 350.000 lượt do chưa vào mùa cao điểm đón khách quốc tế, nhưng tính chung 8 tháng cả năm, ngành du lịch thành phố đón hơn 2,71 triệu lượt khách. So với cùng kỳ năm ngoái, con số này tăng tới 92,3% và đạt 54,3% so với kế hoạch cả năm.

Lượng khách quốc tế đến TP HCM hiện chiếm gần 30% tổng lượng khách quốc tế tới Việt Nam trong 8 tháng đầu năm. Tổng thu du lịch trong 8 tháng năm 2023 ước đạt 106.020 tỉ đồng, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Nguyễn Thị Ánh Hoa, hiện tại các doanh nghiệp du lịch xác nhận vẫn chưa có sự tăng trưởng đột biến về số lượng khách sau khi chính sách visa mở cửa có hiệu lực từ ngày 15/8. Tuy nhiên, lượng khách tìm kiếm, thăm hỏi thông tin và đăng ký ở cả khối lữ hành và khối khách sạn đã tăng khoảng 20 - 30%. Bà Hoa nhận định, từ tháng 9 đến cuối năm nay sẽ có sự tăng trưởng mạnh ở cả khách quốc tế lẫn nội địa.

Về giải pháp thu hút khách du lịch từ nay đến cuối năm, bà Hoa cho biết, ngành tập trung cho Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM sắp diễn ra với việc tăng cường quy mô ít nhất gấp đôi hội chợ năm trước, đồng thời chú trọng đến các xu hướng du lịch mới trên thế giới.

Gần đây nhất, nhiều tín hiệu cho thấy thị trường du lịch MICE có tín hiệu khởi sắc trở lại tại TP.HCM. Sản phẩm du lịch này thu hút những đoàn khách quốc tế lớn từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Trung Quốc... với quy mô khoảng 1.000 khách. Nhằm tập trung phát triển du lịch MICE, thu hút các đoàn khách du lịch, bên cạnh việc ưu tiên cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ và các cơ sở lưu trú, Sở Du lịch TP.HCM còn ban hành Chính sách du lịch MICE TP.HCM với nhiều điều kiện ưu đãi.

HÀ NỘI

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, 8 tháng qua, ngành du lịch Hà Nội đã đón được 16,9 triệu lượt khách du lịch, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, du khách quốc tế đến Hà Nội ước đạt 2,79 triệu lượt, tăng 4,6 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Riêng trong tháng 8/2023, ngành Du lịch Thủ đô đã đón hơn 382.000 lượt khách quốc tế, tăng gần 21,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Thị trường nội địa đạt 1,8 triệu lượt khách, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng hơn 8,07 nghìn tỷ đồng, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 8 tháng qua, ngành du lịch Hà Nội đã đón được 16,9 triệu lượt khách du lịch, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 2,79 triệu lượt khách, tăng 4,6 lần so với cùng kỳ năm 2022; khách du lịch nội địa ước đạt 14,1 triệu lượt khách, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 61,6 nghìn tỷ đồng, tăng 63,1% với cùng kỳ năm trước.

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, nhằm thu hút khách du lịch chọn Thủ đô làm điểm đến, từ nay đến cuối năm 2023, Sở Du lịch Hà Nội sẽ đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kết nối với các tỉnh thành trọng điểm về du lịch ở phía Nam, Tây Nguyên, miền Trung để xây dựng chương trình du lịch liên kết thu hút khách đến Hà Nội. Đồng thời tổ chức các sự kiện, chương trình, lễ hội quảng bá du lịch Thủ đô như: Cuộc thi ảnh du lịch "Thủ đô Hà Nội chào đón bạn", Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2023, Festival Áo dài Hà Nội...

Nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội tới du khách trong nước, quốc tế, sắp tới ngành du lịch Thủ đô sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên các kênh truyền thông, truyền hình trong nước và quốc tế như CNN và nền tảng mạng xã hội. Tổ chức các hoạt động hợp tác, xúc tiến thu hút khách quốc tế tại các thị trường trọng điểm Đông Bắc Á, Pháp và một số nước châu Âu, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc...

KHÁNH HÒA

Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa ước đạt trên 19,4 triệu lượt khách. Trong đó, khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 5 triệu lượt khách (tăng 172,3% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế ước đạt 1,2 triệu lượt (tăng gấp 10,7 lần so với cùng kỳ). Doanh thu du lịch ước đạt hơn 23.909,7 tỷ đồng (tăng 152,2 % so với cùng kỳ).

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong tháng 8, tần suất các chuyến bay từ các thị trường quốc tế đến Khánh Hòa được duy trì và tăng trưởng. Trong đó, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường quốc tế hàng đầu của Khánh Hòa, với 15 chuyến bay/ngày và số lượng khách so cùng kỳ 2019 lượng khách phục hồi 80%. Ước tính 8 tháng đầu năm, khách Hàn Quốc đạt hơn 658 nghìn lượt trên tổng 1,2 triệu lượt khách quốc tế.

Theo ông Võ Quang Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, Giám đốc Khách sạn Ariyana Nha Trang, có nhiều yếu tố khiến Hàn Quốc trở thành thị trường khách quốc tế lớn nhất đến Khánh Hòa. Một trong số đó là sau đại dịch, Khánh Hòa đã tiên phong "gõ cửa" thị trường Hàn Quốc, tổ chức các đợt xúc tiến du lịch thị trường Hàn Quốc và nhận được những tín hiệu tốt. Các đơn vị truyền thông của Hàn Quốc đã giới thiệu hình ảnh du lịch Nha Trang đến người dân Hàn Quốc.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, địa phương vẫn cần một thị trường khách quốc tế tương đương với thị trường Hàn Quốc để có thể phủ hết cơ sở lưu trú hiện tại, phát triển ổn định như trước thời điểm dịch bệnh. Hiện tại, Khánh Hòa cũng tích cực tìm nguồn khách mới từ Kazakhstan, Ấn Độ… Đầu tháng 8 vừa qua, đoàn khảo sát gồm 20 doanh nghiệp lữ hành Ấn Độ đã đến trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ Nha Trang - Khánh Hòa.