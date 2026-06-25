“Với truyền thống 101 năm vẻ vang của Báo chí cách mạng Việt Nam, cùng bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo cách mạng, các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo sẽ tiếp tục đồng hành cùng Kiểm toán Nhà nước trong hành trình xây dựng nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững.

Ngày 11/7/2026 tới, Kiểm toán Nhà nước sẽ tròn 32 tuổi. Trong 32 năm qua, Kiểm toán Nhà nước luôn nỗ lực và không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng kiểm toán, cung cấp cho Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng và đơn vị được kiểm toán nhiều kiến nghị có giá trị thực tiễn; đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về thông tin phục vụ hoạt động giám sát, hoàn thiện pháp luật và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp; công tác chỉ đạo điều hành, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công của Chính phủ, các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và các đơn vị được kiểm toán, góp phần làm lành mạnh và minh bạch hóa nền tài chính công, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Tổng hợp kết quả kiểm toán từ khi thành lập đến nay, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính hàng trăm nghìn tỷ đồng; kiến nghị sửa đổi bổ sung, thay thế, hủy bỏ hàng nghìn văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý sai quy định hoặc không phù hợp quy định của Nhà nước và thực tiễn.

Nổi bật trong đó, giai đoạn 2020-2025, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 323.058,158 tỷ đồng và 129,242 triệu USD; kiến nghị rà soát để hủy bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số nội dung không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn 1.214 văn bản nhằm bịt “lỗ hổng”, tránh thất thoát, lãng phí…

Đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt công tác trong suốt 32 năm qua, đó là nhờ Kiểm toán Nhà nước luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cũng như sự nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước. Bên cạnh đó, nhân tố quan trọng góp phần vào thành công chung của Kiểm toán Nhà nước chính là sự phối hợp hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền giữa Kiểm toán Nhà nước với các cơ quan thông tấn, báo chí, trong đó có Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy.

Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền toàn diện trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài ngành; coi trọng việc tăng cường và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về tổ chức và thực tiễn hoạt động kiểm toán thông qua việc thiết lập, duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong cả nước.

Trong quá trình phối hợp với các cơ quan báo chí, Kiểm toán Nhà nước luôn chủ động cung cấp thông tin thông qua Cổng Thông tin điện tử Kiểm toán Nhà nước, Báo Kiểm toán, về: kế hoạch kiểm toán; công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán hằng năm theo quy định; mời các cơ quan báo chí tham dự, đưa tin về các hoạt động, nội dung và kết quả kiểm toán nổi bật; các hội thảo, tọa đàm chuyên môn; các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Kiểm toán Nhà nước; hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước trong và ngoài nước...

Việc đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan quản lý báo chí và các cơ quan báo chí đã góp phần quan trọng thông tin chính xác, kịp thời về hoạt động kiểm toán và kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; góp phần định hướng dư luận xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về kiểm toán của các tổ chức, cá nhân; giúp các cơ quan, tổ chức và nhân dân hiểu rõ hơn vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước trong hệ thống kiểm tra, kiểm soát quyền lực nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước luôn trân trọng và đánh giá cao sự đồng hành trách nhiệm, khách quan, tâm huyết của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong thời gian qua. Nhiều tác phẩm báo chí đã phản ánh kịp thời, sâu sắc, toàn diện về hoạt động của Kiểm toán Nhà nước; góp phần lan tỏa tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao nhận thức xã hội về quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính công, tài sản công; củng cố niềm tin của nhân dân đối với công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng và Nhà nước.

Thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan thông tấn, báo chí và đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Cá nhân tôi cũng mong muốn và đề nghị các cơ quan báo chí nói chung và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy nói riêng tiếp tục đồng hành cùng Kiểm toán Nhà nước; bám sát định hướng truyền thông của ngành; tăng cường các tuyến tin, bài chuyên sâu phản ánh khách quan, toàn diện về hoạt động kiểm toán, đặc biệt là tuyên truyền về nỗ lực đổi mới hoạt động kiểm toán của các đơn vị kiểm toán, công khai kết quả kiểm toán, công tác triển khai kế hoạch kiểm toán năm 2026 của Kiểm toán Nhà nước; về đổi mới phương pháp kiểm toán, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng kiểm toán; về vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý tài chính công, tài sản công.

Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chủ động cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ về hoạt động của Kiểm toán Nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tiếp cận, khai thác thông tin theo quy định; tiếp tục tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên môn, tập huấn cho đội ngũ phóng viên theo dõi lĩnh vực kiểm toán, tài chính công.

Tôi tin tưởng rằng với truyền thống 101 năm vẻ vang của Báo chí cách mạng Việt Nam, cùng bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo cách mạng, các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo sẽ tiếp tục đồng hành cùng Kiểm toán Nhà nước trong hành trình xây dựng nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam), tôi xin chúc tập thể lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên của Tòa soạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm nghề nghiệp và có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và của Kiểm toán Nhà nước”.

“Trong suốt 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy không chỉ là một cơ quan báo chí chuyên sâu về kinh tế mà còn là người đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

Điều tôi đánh giá cao ở Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy là khả năng cung cấp thông tin kinh tế nhanh chóng, chính xác, khách quan và có chiều sâu. Không chỉ phản ánh các diễn biến của thị trường và nền kinh tế, Tạp chí còn khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan quản lý và nhà hoạch định chính sách.

Thông qua các diễn đàn, hội thảo và chương trình đối thoại với doanh nghiệp, tạo ra không gian trao đổi đa chiều, kết nối doanh nghiệp với Chính phủ, cơ quan quản lý, các nhà đầu tư, qua đó góp phần xây dựng, thúc đẩy môi trường kinh doanh tại Việt Nam ngày càng minh bạch và hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam trải qua nhiều giai đoạn chuyển mình, từ hội nhập quốc tế, chuyển đổi số đến phát triển xanh và phát triển bền vững, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy luôn giữ vững vị thế là một kênh thông tin uy tín, một diễn đàn kinh tế có ảnh hưởng, góp phần kết nối tri thức, lan tỏa các xu hướng phát triển mới và hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi của thời cuộc. Đó cũng chính là sứ mệnh và giá trị cốt lõi làm nên uy tín của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trong suốt hơn ba thập kỷ qua.

Trong kỷ nguyên số, thách thức không còn là thiếu thông tin mà là làm sao tiếp cận được những thông tin chính xác, đáng tin cậy và thực sự hữu ích. Khi tin tức được cập nhật liên tục trên nhiều nền tảng, giá trị cốt lõi của báo chí kinh tế không còn nằm ở việc đưa tin nhanh hơn, mà ở năng lực phân tích, kiểm chứng thông tin và cung cấp những góc nhìn đa chiều về các vấn đề kinh tế, thị trường và chính sách. Đối với doanh nghiệp, điều quan trọng không phải là biết thông tin sớm hơn vài phút, mà là hiểu đúng bản chất của những thay đổi đang diễn ra để có cơ sở đưa ra quyết định phù hợp.

Từ góc độ đó, tôi kỳ vọng Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về nội dung chuyên sâu, đẩy mạnh các bài phân tích xu hướng, dự báo thị trường, các nghiên cứu chuyên đề cũng như những câu chuyện thực tiễn từ cộng đồng doanh nghiệp. Đây đều là những thông tin tham khảo có giá trị, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác quản trị, hoạch định chiến lược và ra quyết định đầu tư, kinh doanh.

Tôi tin rằng với nền tảng uy tín đã được xây dựng trong suốt 35 năm qua, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế có ảnh hưởng, là cầu nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các chuyên gia, qua đó đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Nếu chọn một hình ảnh để nói về Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau 35 năm “Đổi mới và Phát triển”, tôi sẽ ví Tạp chí như một “chiếc la bàn kinh tế” của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Trong một nền kinh tế luôn vận động và biến đổi không ngừng, doanh nghiệp cần những nguồn thông tin đáng tin cậy để nhận diện cơ hội, ứng phó với thách thức và đưa ra những quyết định phù hợp. Một chiếc la bàn không quyết định người lữ hành sẽ đi đâu, nhưng giúp họ xác định phương hướng và vững tin trên hành trình của mình.

Suốt 35 năm qua, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã nỗ lực trở thành chiếc la bàn như thế của bạn đọc và cộng đồng doanh nghiệp Việt, thông qua việc cung cấp kịp thời những thông tin xác tín, các phân tích chuyên sâu và góc nhìn đa chiều về kinh tế, thị trường và chính sách. Qua đó, góp phần giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách nhận diện xu hướng, nắm bắt cơ hội và đưa ra những quyết định hiệu quả hơn.

Có thể nói, hành trình 35 năm của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy cũng chính là hành trình đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam trên con đường “Đổi mới và Phát triển”, kiên định với sứ mệnh kết nối tri thức, lan tỏa giá trị và góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước”.

“Điều tôi trân trọng nhất ở Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy không chỉ là tính chuyên sâu, chuẩn xác trong thông tin kinh tế, mà còn là khả năng kết nối giữa chủ trương, chính sách với thực tiễn sản xuất kinh doanh; giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước; giữa kinh tế Việt Nam với dòng chảy kinh tế toàn cầu.

Đối với Công ty Yến sào Khánh Hòa, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy không đơn thuần là một cơ quan báo chí mà còn là người bạn đồng hành tin cậy trên hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia. Những bài viết khách quan, sâu sắc của Tạp chí đã góp phần lan tỏa các giá trị đặc sắc của ngành nghề yến sào Khánh Hòa - một nghề truyền thống có lịch sử gần 700 năm, đồng thời quảng bá hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững.

Đặc biệt, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã dành sự quan tâm đến những vấn đề có ý nghĩa lâu dài như bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển kinh tế biển, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao giá trị thương hiệu Việt. Đây cũng chính là những lĩnh vực mà Công ty Yến sào Khánh Hòa đang kiên trì theo đuổi trong quá trình bảo tồn và phát triển đàn chim yến, gìn giữ giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia về nghề yến sào.

Tôi cho rằng sứ mệnh lớn lao của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trong 35 năm qua chính là trở thành cầu nối tri thức, lan tỏa khát vọng phát triển đất nước, góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và truyền cảm hứng để doanh nghiệp Việt Nam vươn lên khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Từ góc độ doanh nghiệp, tôi mong muốn Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tiếp tục phát huy ba vai trò trọng tâm.

Thứ nhất, bảo vệ uy tín và giá trị của thương hiệu Việt Nam. Trong môi trường số, những thông tin sai lệch có thể gây ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp. Vì vậy, báo chí chính thống cần trở thành lực lượng tiên phong trong việc cung cấp thông tin khách quan, phản biện có trách nhiệm và góp phần bảo vệ những giá trị chân chính của cộng đồng doanh nghiệp. Đây cũng là yếu tố đặc biệt quan trọng khi các doanh nghiệp Việt Nam đang đẩy mạnh xuất khẩu và hội nhập quốc tế.

Thứ hai, nâng cao năng lực dự báo và phân tích chiến lược. Doanh nghiệp hiện nay không chỉ cần thông tin mà còn cần tri thức và dữ liệu để ra quyết định. Tôi kỳ vọng Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tiếp tục phát triển các chuyên đề chuyên sâu về kinh tế số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, quản trị doanh nghiệp, xu hướng tiêu dùng và thương mại quốc tế, giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở hoạch định chiến lược phát triển dài hạn.

Thứ ba, tiên phong trong mô hình báo chí đa nền tảng và đa ngôn ngữ. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy có thể mở rộng hơn nữa các sản phẩm truyền thông quốc tế, số hóa dữ liệu kinh tế, xây dựng các báo cáo song ngữ và ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao trải nghiệm độc giả.

Tôi tin rằng với nền tảng 35 năm xây dựng uy tín, cùng tinh thần đổi mới không ngừng, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sẽ tiếp tục giữ vai trò là một trong những “bộ tham mưu tri thức” quan trọng cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới”.

“Lời đầu tiên, thay mặt Unilever Việt Nam, tôi xin gửi lời chúc mừng trân trọng đến Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy nhân dấu mốc 35 năm thành lập và phát triển.

Trong suốt 35 năm qua, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã kiên trì theo đuổi vai trò đó bằng những góc nhìn chuyên sâu, tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành bền bỉ với cộng đồng doanh nghiệp. Với Unilever Việt Nam, chúng tôi rất trân trọng sự đồng hành của các cơ quan báo chí kinh tế như Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, bởi chính những bài viết, cuộc trao đổi và phân tích có chiều sâu đã giúp những nỗ lực về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển cộng đồng của doanh nghiệp được lan tỏa rộng hơn, được nhìn nhận đầy đủ hơn và từ đó tạo nên những tác động ý nghĩa hơn cho Việt Nam.

Chuyển đổi số đang làm thay đổi rất nhanh cách công chúng tiếp cận thông tin. Tin tức được cập nhật liên tục hơn, nhiều nền tảng hơn, tốc độ lan truyền nhanh hơn. Nhưng cũng chính vì vậy, vai trò của báo chí chuyên sâu lại càng trở nên quan trọng. Trong một môi trường có quá nhiều thông tin, điều doanh nghiệp và công chúng cần không chỉ là biết nhanh, mà là hiểu đúng.

Ở góc độ doanh nghiệp, chúng tôi kỳ vọng báo chí kinh tế sẽ tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong việc tạo ra không gian đối thoại có trách nhiệm giữa Nhà nước, doanh nghiệp, chuyên gia và xã hội. Một nền kinh tế phát triển bền vững cần nhiều tiếng nói cùng tham gia: từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tổ chức xã hội đến người tiêu dùng. Báo chí kinh tế, với uy tín và năng lực chuyên môn của mình, có thể trở thành cầu nối để các bên cùng chia sẻ thực tiễn, cùng nhận diện thách thức và cùng tìm ra những mô hình có thể nhân rộng.

Trong giai đoạn hiện nay, thành công của doanh nghiệp không chỉ được đo bằng quy mô hay tốc độ tăng trưởng, mà còn bằng cách doanh nghiệp tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng, môi trường và nền kinh tế. Đồng thời, tôi cũng rất mong muốn báo chí kinh tế là kênh lan tỏa những chuẩn mực phát triển tích cực hơn.kêu gọi người tiêu dùng hưởng ứng lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm để mỗi lựa chọn của người tiêu dùng là động lực cho doanh nghiệp phát triển theo hướng xanh, bền vững.

Trong giai đoạn hiện nay, thành công của doanh nghiệp không chỉ được đo bằng quy mô hay tốc độ tăng trưởng, mà còn bằng cách doanh nghiệp tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng, môi trường và nền kinh tế. Khi báo chí kinh tế đặt ra những câu hỏi sâu hơn về trách nhiệm, tác động và tính bền vững, đó cũng là một cách rất thiết thực để khuyến khích doanh nghiệp hành động bài bản hơn, minh bạch hơn và có trách nhiệm hơn.

Riêng với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, tôi tin rằng nền tảng uy tín, chiều sâu chuyên môn và sự am hiểu bối cảnh kinh tế Việt Nam là những lợi thế rất quan trọng. Trong giai đoạn tới, nếu tiếp tục kết hợp thế mạnh đó với dữ liệu, công nghệ, các định dạng nội dung mới và những diễn đàn đối thoại chất lượng, cách tiệp cận đa nền tảng, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò là một cơ quan báo chí kinh tế chuyên sâu, đồng hành cùng doanh nghiệp và đất nước trong hành trình phát triển mới.

Nếu chọn một hình ảnh để nói về Tạp chí Kinh tế Việt Nam/ VnEconomy sau 35 năm “Đổi mới và Phát triển”, tôi sẽ chọn hình ảnh một “dòng chảy bền bỉ” của tri thức kinh tế.

Dòng chảy ấy liên tục bồi đắp cách chúng ta hiểu về nền kinh tế, về doanh nghiệp, về chính sách và về những động lực phát triển mới của đất nước. Trong suốt 35 năm qua, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy không chỉ ghi lại những chuyển động quan trọng của kinh tế Việt Nam, mà còn góp phần làm cho những chuyển động đó được nhìn nhận sâu hơn, được thảo luận đầy đủ hơn và được lan tỏa một cách có trách nhiệm hơn.

Sau 35 năm, tôi tin rằng dòng chảy tri thức ấy sẽ tiếp tục được Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy nuôi dưỡng và làm mới, để không chỉ phản ánh sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam mà còn góp phần truyền cảm hứng cho những mô hình tăng trưởng có trách nhiệm, bền vững và nhân văn hơn trong tương lai”.

“Trong 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy ngày càng khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí kinh tế hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh việc cung cấp thông tin kinh tế, tài chính và thị trường chuyên sâu, chính thống, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy còn là cầu nối cộng đồng doanh nghiệp với các chuyên gia, đối tác và người tiêu dùng thông qua nhiều diễn đàn, chương trình đánh giá, bình chọn và tôn vinh thương hiệu uy tín, minh bạch.

Công ty cổ phần Nhôm Việt Dũng là một trong những doanh nghiệp đã có nhiều năm đồng hành cùng các hoạt động do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, từ các chương trình kết nối doanh nghiệp đến hoạt động tôn vinh thương hiệu và lan tỏa giá trị cộng đồng.

Với hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng hoàn thiện nhôm, Nhôm Việt Dũng đã khẳng định vị thế, uy tín trên thị trường thông qua định hướng phát triển bền vững dựa trên chất lượng và đổi mới công nghệ. Các dòng sản phẩm mang thương hiệu Alcorest, gồm tấm ốp nhôm nhựa phức hợp (Alu), trần nhôm và lam chắn nắng, đều được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhập khẩu 100%, tuân thủ các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015. Nhờ đó, sản phẩm luôn đảm bảo chất lượng, tính ứng dụng và giá trị thẩm mỹ, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của nhiều loại hình công trình.

Những nỗ lực đó đã nhiều lần được ghi nhận thông qua các chương trình bình chọn và tôn vinh uy tín do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy khởi xướng. Nhôm Việt Dũng đã 9 lần liên tiếp được vinh danh Top Thương hiệu Mạnh Việt Nam, đồng thời đạt Top 50 Sản phẩm - Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam và Top 10 sản phẩm - dịch vụ ngành vật liệu xây dựng, nội - ngoại thất, đồ gia dụng năm 2023.

Thông qua các chương trình như Thương hiệu Mạnh Việt Nam, Tin Dùng Việt Nam hay các diễn đàn kinh tế thường niên, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã góp phần xây dựng một kênh tham chiếu quan trọng, minh bạch, nơi mọi đóng góp của doanh nghiệp được ghi nhận dựa trên các tiêu chí rõ ràng về chất lượng, năng lực cạnh tranh và mức độ phát triển bền vững.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, Nhôm Việt Dũng bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của Tạp chí trong việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, kỳ vọng Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy, góp phần lan tỏa các giá trị tích cực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới”.

“Trong suốt 35 năm qua, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí kinh tế uy tín và có ảnh hưởng nhất tại Việt Nam. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy không chỉ là nơi cung cấp thông tin mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong suốt hành trình đổi mới, hội nhập và phát triển của nền kinh tế đất nước.

Tôi đánh giá cao vai trò của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trong việc kết nối doanh nghiệp với các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và cộng đồng đầu tư. Nhiều hội thảo, diễn đàn kinh tế và các chương trình đối thoại chính sách do Tạp chí tổ chức đã trở thành không gian trí tuệ quan trọng, nơi các ý tưởng phát triển được chia sẻ, tranh luận và hoàn thiện.

Đặc biệt, trong lĩnh vực du lịch, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy là một trong những cơ quan báo chí tiên phong nhìn nhận du lịch như một ngành kinh tế tổng hợp và là động lực tăng trưởng của đất nước. Những bài viết chuyên sâu, các tuyến bài phản biện chính sách, các diễn đàn du lịch và dấu ấn của The Guide Awards đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy tính chuyên nghiệp và quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới.

Từ góc nhìn của tôi, sứ mệnh lớn nhất của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy không chỉ là phản ánh nền kinh tế mà còn góp phần kiến tạo tư duy phát triển cho doanh nghiệp và xã hội. Đó là một hành trình rất đáng trân trọng trong suốt 35 năm qua.

Trong kỷ nguyên số, tốc độ không còn là lợi thế cạnh tranh duy nhất của báo chí. Điều độc giả và doanh nghiệp cần hơn cả là sự tin cậy, chiều sâu phân tích và khả năng dự báo.

Báo chí kinh tế cần chuyển mình từ vai trò đưa tin sang vai trò kiến tạo tri thức. Doanh nhân ngày nay không chỉ muốn biết điều gì đang xảy ra mà còn muốn hiểu tại sao điều đó xảy ra và nó tác động như thế nào đến chiến lược kinh doanh của họ. Tôi mong Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tiếp tục phát huy thế mạnh về phân tích chính sách, dữ liệu kinh tế, nghiên cứu xu hướng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tăng trưởng xanh, ESG và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, Tạp chí cần tiếp tục là cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý để những tiếng nói từ thực tiễn được lắng nghe nhiều hơn trong quá trình hoạch định chính sách. Riêng với ngành du lịch, tôi kỳ vọng Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sẽ xây dựng một hệ sinh thái nội dung chuyên sâu hơn về kinh tế du lịch, bởi đây là một trong những ngành kinh tế có sức lan tỏa lớn nhất hiện nay.

Việt Nam đặt mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu châu Á, vì vậy rất cần những diễn đàn phản biện chất lượng cao, những nghiên cứu thị trường, những hội nghị và hội thảo chuyên ngành để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tôi tin rằng khi kết hợp được sức mạnh của công nghệ với giá trị cốt lõi của báo chí chuyên nghiệp, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sẽ tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong hệ sinh thái báo chí kinh tế Việt Nam.

Nếu chọn một hình ảnh để mô tả Tạp chí Kinh tế Việt Nam/ VnEconomy sau 35 năm “Đổi mới và Phát triển”, tôi sẽ chọn hình ảnh một “ngọn hải đăng” trên hành trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Ngọn hải đăng không điều khiển con tàu, nhưng giúp con tàu xác định phương hướng giữa những thay đổi của thời cuộc.

Trong suốt 35 năm qua, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã thực hiện vai trò ấy bằng cách cung cấp thông tin chính xác, phân tích khách quan, phản biện có trách nhiệm và truyền cảm hứng đổi mới cho cộng đồng doanh nghiệp. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nền kinh tế Việt Nam cần những cơ quan báo chí có uy tín để góp phần củng cố niềm tin thị trường, lan tỏa tri thức và thúc đẩy khát vọng phát triển.

Tôi tin rằng Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sẽ tiếp tục là ngọn hải đăng tri thức của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đồng hành cùng đất nước trên hành trình xây dựng một nền kinh tế xanh hơn, số hóa hơn, sáng tạo hơn và hội nhập sâu rộng hơn với thế giới”.

“Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với không ít cơ hội và thách thức. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp và báo chí được xem là hai mắt xích quan trọng, góp phần tác động đến nhận thức của thị trường, tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư và thúc đẩy sự phát triển minh bạch, bền vững.

Từ góc độ doanh nghiệp, kỳ vọng lớn nhất đối với báo chí là cung cấp thông tin khách quan, chính xác và kịp thời về diễn biến thị trường. Những thông tin được kiểm chứng có thể giúp doanh nghiệp nắm bắt xu hướng, nhận diện rõ hơn cơ hội và thách thức. Đặc biệt, giữa bối cảnh bất động sản vẫn chịu tác động từ yếu tố tâm lý và mặt bằng lãi suất, báo chí sẽ trở thành cầu nối giúp người dân và nhà đầu tư hiểu rõ các tín hiệu tích cực của nền kinh tế, từ đó củng cố niềm tin và thúc đẩy quyết định đầu tư, giao dịch.

Ở chiều ngược lại, để báo chí thực hiện tốt vai trò phản ánh và lan tỏa thông tin, doanh nghiệp bất động sản cũng sẽ chủ động cung cấp dữ liệu, những nội liên quan một cách đầy đủ, minh bạch, kịp thời. Việc chia sẻ trung thực các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án không chỉ giúp báo chí có cơ sở đưa tin khách quan, mà còn góp phần chuyển tải tiếng nói của doanh nghiệp tới cơ quan quản lý, hỗ trợ quá trình tháo gỡ điểm nghẽn của thị trường.

Sự đồng hành giữa doanh nghiệp và báo chí ngày càng ý nghĩa đối với sự phát triển thị trường. Khi thông tin được cập nhật một cách có trách nhiệm, niềm tin của nhà đầu tư và người dân sẽ được củng cố, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững của ngành trong dài hạn. Đây không chỉ là kỳ vọng từ doanh nghiệp hay báo chí, mà còn là yêu cầu tất yếu để xây dựng một thị trường minh bạch, hiệu quả và lành mạnh hơn”.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 23 + 24-2026 phát hành ngày 15/06/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-2324-2026.html