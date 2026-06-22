Ở đâu xuất hiện luận điệu xuyên tạc, ở đó có báo chí phản bác đanh thép

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng báo chí là lực lượng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ở đâu xuất hiện luận điệu xuyên tạc, phản động - ở đó có báo chí phản bác đanh thép. Nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc - nơi đó có báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin...

Tối 21/6, phát biểu tại lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026) được tổ chức tại Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu báo chí tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, giữ vững vai trò định hướng dư luận, củng cố niềm tin xã hội, tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

VINH DANH 123 TÁC PHẨM BÁO CHÍ XUẤT SẮC

Phát biểu khai mạc lễ trao giải, ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia, cho biết Giải Báo chí Quốc gia đã trải qua 20 mùa, trở thành sự kiện chính trị - nghề nghiệp quan trọng, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trong suốt hai thập kỷ qua, Giải Báo chí Quốc gia đã vinh danh nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, từ phản ánh, điều tra, phản biện xã hội đến những câu chuyện nhân văn, góp phần tác động tích cực đến chính sách và đời sống xã hội.

Ông Minh đánh giá phía sau mỗi tác phẩm báo chí chất lượng là sự lao động nghiêm túc và trách nhiệm nghề nghiệp của người làm báo. “Đằng sau mỗi phát hiện là một tư duy sắc sảo. Đằng sau mỗi sự thật là những tháng ngày kiểm chứng, tìm tòi. Đằng sau mỗi tấm gương nhân ái, nhân văn là một trái tim nóng”, ông Minh nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A Giải báo chí quốc gia lần thứ 20.

Năm nay, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích thuộc 13 loại giải. Các tác phẩm dự giải năm nay tiếp tục phản ánh toàn diện những vấn đề lớn của đất nước trong năm 2025. Nổi bật là cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cùng với đó là công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, là các nghị quyết nền tảng, mục tiêu, định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bên cạnh các phóng sự điều tra phanh phui tiêu cực, tệ nạn và những mặt trái cần lên án trong xã hội, mùa giải năm nay còn ghi nhận nhiều tác phẩm về người lao động, trí thức, doanh nhân, nhà quản lý. Những chân dung người Việt thành công ở trong và ngoài nước với cách tiếp cận mới mẻ. Nhiều tác phẩm đã đi sâu phân tích các chủ trương, quyết sách chiến lược, nhận diện cơ hội phát triển mới, đồng thời chỉ rõ những rào cản, điểm nghẽn cần tháo gỡ.

NƠI NÀO CÓ THÔNG TIN XẤU, NƠI ĐÓ CÓ BÁO CHÍ NÓI LÊN SỰ THẬT

Phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, tiên phong trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, lan tỏa những giá trị nhân văn và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Đánh giá cao vai trò của Giải Báo chí Quốc gia sau 20 năm tổ chức, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là giải thưởng nghề nghiệp danh giá, uy tín nhất của giới báo chí, không chỉ tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn ghi nhận bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và tinh thần dấn thân của người làm báo.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, báo chí cần tiếp tục đổi mới, giữ vững các giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Chủ tịch Quốc hội dẫn lại bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải là nơi Nhân dân tìm đến khi cần... Xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, báo chí phải tuyên truyền mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân cùng tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước.

"Báo chí phải là lực lượng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ở đâu xuất hiện luận điệu xuyên tạc, phản động - ở đó có báo chí phản bác đanh thép. Nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc - nơi đó có báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin”, Chủ tịch Quốc hội nói.