Nỗ lực thất bại, tiền quay lại cổ phiếu ngân hàng

Một nhịp tăng khá ấn tượng chiều nay thậm chí đưa VN-Index quay lại sát đỉnh cao 1294 điểm của phiên sáng. Tuy nhiên 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục hàng lại đổ ra đẩy giá giảm cả loạt. ATC là “cú đánh” cuối cùng đẩy chỉ số rơi qua tham chiếu.

VPB, HPG, CTG là những trụ tạo sức ép đáng kể cho VN-Index ở nhịp lao dốc cuối cùng. HPG chỉ trong vài phút giảm tới gần 1%. Mặc dù đợt ATC có lượng cầu lớn chặn vùng giá thấp, HPG vẫn tiếp tục rơi thêm, đóng cửa giảm 1,1% so với tham chiếu. VPB cả phiên chiều đỏ nhưng cũng có nhịp hồi theo đà chung. 15 phút cuối và đợt ATC biến động giảm tới 1,44%, đóng cửa giảm 1,67% so với tham chiếu. CTG từ khoảng 2h15 trở đi gần như rơi tự do giảm hơn 1,2% đang từ xanh chuyển thành đỏ, giảm 0,82% so với tham chiếu.

Nhiều trụ khác cũng tụt giá khá mạnh trong những phút cuối cùng. Độ rộng VN-Index cho thấy lúc đạt đỉnh phiên chiều khoảng 2h15 ghi nhận 200 mã tăng/169 mã giảm nhưng đóng cửa chỉ còn 157 mã tăng/211 mã giảm. May mắn là vẫn còn nhóm trụ lớn nhất “giảm xóc” như VCB tăng 0,22%, VHM tăng 0,33%, TCB tăng 0,41%, GAS tăng 0,28%, VIC tăng 0,6%. Các trụ này tuy cũng tụt giá nhưng biên độ không nhiều. Rổ VN30 đóng cửa 12 mã tăng/13 mã giảm, chỉ số giảm 0,01%.

Mặc dù nhóm ngân hàng xuất hiện VPB, CTG, MBB trong số những mã khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất nhưng nhìn chung đây vẫn là nhóm khá mạnh. Chỉ 9/27 cổ phiếu nhóm này đóng cửa dưới tham chiếu, khá nhiều cổ phiếu nhỏ vẫn tăng mạnh hơn 1% như EIB, STB, BVB, VAB, HDB, ABB, NBB. STB khá đặc biệt khi chiều nay diễn biến mạnh bất ngờ. Chốt phiên sáng STB tăng “làng nhàng” 0,72% nhưng ngay khi vào phiên chiều đã bùng nổ, lúc mạnh nhất tăng 5,35%. Ở nhịp trượt cuối cùng, STB cũng mất đà và tụt dốc hơn 2,3%, đóng cửa còn tăng 2,75% so với tham chiếu. Nhóm ngân hàng đóng góp 6/10 mã kéo điểm tốt nhất cho VN-Index.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường vẫn đang cố gắng cân bằng.

Thanh khoản nhóm ngân hàng có tín hiệu sôi động trở lại. Phiên này các cổ phiếu ngân hàng trên sàn HoSE tăng giao dịch tới 30% so với hôm qua. Cũng phải gợi nhớ lại rằng chiều qua thị trường đảo chiều tăng cũng nhờ cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt. Mức khớp lệnh 5.962 tỷ đồng của cổ phiếu ngân hàng hôm nay là mức cao nhất 13 phiên gần đây. 6 cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất thị trường cũng đều là ngân hàng, lần lượt là STB, VIB, TPB, EIB, VPB và MBB đều khớp trên 400 tỷ đồng mỗi mã, riêng STB giao dịch gần 1.163 tỷ đồng. Tính về thị phần, nhóm ngân hàng chiếm 42,8% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Các nhóm cổ phiếu còn lại về cơ bản xanh đỏ phân hóa. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày có 157 mã xanh và 211 mã đỏ. Mặt bằng giá đã yếu hơn đáng kể so với phiên sáng khi có tới 67 mã giảm quá 1% (phiên sáng là 44 mã), đồng thời thanh khoản nhóm này đã chiếm 18,9% giá trị sàn. Nhóm chịu áp lực lớn là DIG giảm 3,09% khớp 107,4 tỷ đồng; HDC giảm 2,27% với 40,3 tỷ; HAG giảm 1,85% với 37,6 tỷ; GMD giảm 1,78% với 91,5 tỷ; KDH giảm 1,65% với 60,4 tỷ…

Nhóm tăng giá tuy vẫn còn 49 mã tăng hơn 1% nhưng giao dịch quá tập trung. Chỉ 5 cổ phiếu hàng đầu đã chiếm gần hết thanh khoản của cả nhóm, bao gồm STB, EIB, HDB, SZC, VJC.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều giao dịch cân bằng hơn, thậm chí mua ròng nhẹ 28,3 tỷ đồng so với mức bán ròng 182,7 tỷ đồng buổi sáng. Đã xuất hiện một số cổ phiếu được mua lớn: MWG +70,8 tỷ, YEG +59,5 tỷ, VPB +20,6 tỷ, EIB +27,4 tỷ, FPT +22 tỷ. Bên bán ròng có một số mã đáng kể là MSB -34,9 tỷ, VHM -34,2 tỷ, VCI -27,5 tỷ, CTG -23,3 tỷ, HCM -22,6 tỷ.