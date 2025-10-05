Chủ Nhật, 05/10/2025

Nông sản Việt khẳng định vị thế tại thị trường quốc tế

Minh Huy

05/10/2025, 11:00

Nông nghiệp đang cho thấy sức bật ấn tượng với xuất khẩu liên tục tăng trưởng, thị trường mở rộng và nhiều thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế, khẳng định vai trò trụ cột của ngành trong nền kinh tế và tiến trình hội nhập toàn cầu…

Sản phẩm chế biến từ nông sản của Việt Nam được ưa chuộng tại thị trường quốc tế.
Sản phẩm chế biến từ nông sản của Việt Nam được ưa chuộng tại thị trường quốc tế.

Năm 2024, ngành nông nghiệp Việt Nam đã ghi nhận một dấu mốc lịch sử khi kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt kỷ lục 62,5 tỷ USD. Đà tăng trưởng ấn tượng này tiếp tục được duy trì trong năm 2025 với 5,71 tỷ USD đạt được trong tháng 8 tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng năm 2025 đã được nâng lên con số 45,37 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự tăng trưởng này được đóng góp bởi 10 nhóm mặt hàng chủ lực có kim ngạch trên 1 tỷ USD mỗi nhóm, bao gồm những sản phẩm quen thuộc như gạo, cà phê, điều, tiêu, tôm, cá tra, gỗ và sản phẩm gỗ.

Các mặt hàng chủ lực không chỉ giữ vững vị thế tại các thị trường truyền thống mà còn mở rộng thành công sang các thị trường mới và yêu cầu cao như Hoa Kỳ, EU, Hàn Quốc và Nhật Bản. Hiện nay, nông sản Việt Nam đã có mặt tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ và khả năng đáp ứng đa dạng của ngành.

Sở dĩ nông sản Việt Nam ngày càng được ưa chuộng là nhờ vào lợi thế về khí hậu nhiệt đới, đất đai màu mỡ và hệ thống sản xuất ngày càng hiện đại, bền vững. Thương hiệu nông sản Việt Nam đang từng bước được định hình gắn với hình ảnh chất lượng, an toàn.

Sản phẩm Thabico tại hội chợ quốc tế Aguna Germany 2025
Sản phẩm Thabico tại hội chợ quốc tế Aguna Germany 2025

Nhiều sản phẩm đã đạt các chứng nhận quốc tế uy tín như HACCP, ISO, Global G.A.P, Organic, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của các thị trường khó tính. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về xuất khẩu hạt điều, hạt tiêu, gạo, cà phê, cá da trơn, quế, hồi và tôm.

Để tiếp tục đẩy mạnh quảng bá và tìm kiếm cơ hội mới, các hoạt động xúc tiến thương mại đem nông sản Việt tiếp tục được triển khai tích cực. Mới đây, Thương vụ Việt Nam tại Chile đã tham dự Hội chợ Espacio Food & Service 2025, một trong những sự kiện quan trọng nhất của ngành công nghiệp thực phẩm tại khu vực Mỹ Latinh, nhằm giới thiệu các mặt hàng nông sản Việt Nam đến hàng nghìn doanh nghiệp trong khu vực.

Hơn 60 doanh nghiệp Chile đã bày tỏ nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm của Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng gạo, hoa quả sấy, cà phê, hải sản đông lạnh và thực phẩm ăn liền.

Tại châu Âu, ngày 4/10 vừa qua, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã tham gia Anuga Germany 2025 - hội chợ thực phẩm và đồ uống lớn nhất thế giới được tổ chức tại Cologne, Đức. Sự kiện quy tụ hơn 7.800 doanh nghiệp từ 118 quốc gia.

Đại diện phía Việt Nam, ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC), khẳng định: “Trái cây Việt Nam ngày càng khẳng định chất lượng, giá cả cạnh tranh và đáp ứng được những yêu cầu khắt khe từ thị trường quốc tế”.

Tại sự kiện, còn có sự góp mặt của Thabico Group với các sản phẩm trái cây nhiệt đới như nước ép, puree cô đặc, trái cây IQF và sấy khô, cho thấy năng lực cạnh tranh và khát vọng hội nhập của doanh nghiệp Việt.

Bà Hồ Trúc Lam, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Thabico Group, cho biết: “Chúng tôi mong muốn không chỉ quảng bá thương hiệu, mà còn kết nối, hợp tác cùng các đối tác toàn cầu, để đưa nông sản Việt Nam ngày càng hiện diện nhiều hơn trên thị trường quốc tế, khẳng định giá trị bền vững.”

Việc các doanh nghiệp Việt có mặt tại các triển lãm hàng đầu thế giới và được các tập đoàn phân phối quốc tế lựa chọn hợp tác là minh chứng rõ ràng cho năng lực, uy tín của doanh nghiệp Việt Nam.

Góc nhìn doanh nghiệp quốc tế, ông Simon Heidland, Trưởng bộ phận Trái cây & Rau củ, Valio Hamburg GmbH & Co. KG (Đức) cho biết: “Chúng tôi là đối tác kinh doanh các mặt hàng của Thabico tại Việt Nam sang thị trường châu Âu. Sản phẩm nông sản rất được ưa chuộng, vừa tươi ngon, vừa đạt chuẩn quốc tế. Người tiêu dùng châu Âu đặc biệt quan tâm đến sản phẩm xanh, sạch, có nguồn gốc rõ ràng và doanh nghiệp đang đi đúng hướng”.

Chiến lược phát triển của Thabico tập trung vào đổi mới công nghệ chế biến, xây dựng chuỗi cung ứng lạnh hiện đại và quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế. Doanh nghiệp đồng thời chú trọng đến yếu tố phát triển bền vững, từ canh tác nông sản sạch tại vùng nguyên liệu cho đến chế biến và xuất khẩu, nhằm đáp ứng xu thế tiêu dùng toàn cầu.

Sự hiện diện tại Anuga 2025 là một bước tiến quan trọng, không chỉ mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh mới cho Thabico, mà còn góp phần nâng cao vị thế nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Từ khóa:

nông sản nông sản Việt Nam thương mại thương mại quốc tế xuất khẩu Xuất khẩu nông lâm thủy sản

