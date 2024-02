Novagroup bán thành công 12,400 cổ phiếu và giảm sở hữu xuống còn 18,840% vốn tại NVL

CTCP Novagroup báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE).

Theo đó, Novagroup đã bán thành công 12.400 cổ phiếu như đã đăng ký. Qua đó, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 367.409.124 cổ phiếu, chiếm 18,840% tại NVL. Thời gian giao dịch từ 2/2 đến ngày 5/2/2024 theo phương thức khớp lệnh.

Trước đó, ngày 1/12, Novagroup đã bị bán giải chấp 159.400 cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh. Số lượng cổ phiếu sau khi bị bán giải chấp còn 379.809.124 cổ phiếu, chiếm 19,476%.

Được biết, NVL đã công bố báo cáo tình hình quản trị năm 2023, trong đó có giao dịch của các cổ đông là người nội bộ, cổ đông lớn và cổ đông có liên quan. Cụ thể:

- Ông Bùi Quang Huy - thành viên HĐQT đã bán 14.796.121 cổ phiếu trong tháng 2/2023, giảm sở hữu về còn 57.802.312 cp, chiếm 2,964%;

- Bà Hoàng Thu Châu - Thành viên HĐQT đã bán ra 2.283.728 cổ phiếu, trong tháng 2/2023, giảm lượng sở hữu về còn 4.059.141 cp, chiếm 0,208%;

- Bà Cao Thị Ngọc Sương - vợ Chủ tịch Tập đoàn Novaland Bùi Thành Nhơn đã bán 3.618.001 cp trong tháng 3 và 4/2023 và giảm lượng sở hữu về mức 50.750.509 cổ phiếu, chiếm 2,6% vốn;

- Cổ đông lớn CTCP Diamond Properties bán 1 triệu cổ phiếu trong tháng 2,3/2023; bị bán giải chấp 176.746 cp trong tháng 5/2023; bán 4.548.165 cổ phiếu trong tháng 5,6/2023; bị bán giải chấp 4.862.664 cp trong tháng 6/2023; bị bán giải chấp 5.273.659 cp trong tháng 7/2023; bị bán giải chấp 6.989.834 cp trong tháng 8/2023; bị bán giải chấp 76.716 trong tháng 11/2023; bán 4.785.282 cp trong tháng 12/2023 và giảm số lượng cp nắm giữ còn 175.389.193 cp, chiếm 8,994 cp.

- Cổ đông lớn nhất CTCP Novagroup bị bán giải chấp 480.708 cp trong tháng 3/2023; bán 12.000.000 cp trong tháng 3,4/2023; bán giải chấp 5.331.293 cp trong tháng 4/2023; bán 14.429.266 cp trong 5,6/2023; bán giải chấp 3.505.225 cp trong tháng 5,6/2023; bán giải chấp 2.579.969 cp trong tháng 7/2023; bán 82.986.514 cp trong tháng 7/2023; bán giải chấp 2.969.135 cp trong tháng 8/2023; bán 43.000.000 cp trong tháng 8/2023; bán giải chấp 1.944.923 cp trong tháng 11/2023; bán giải chấp 1.172.736 cp trong tháng 12/2023, bán 22.480.539 cp trong tháng 12/2023.

- Ông Huỳnh Minh Lâm - Kế toán trưởng đã bán 603.790 cp trong tháng 7 và ông này đã mua lại toàn bộ số lượng đã bán ra trong tháng 8. Lượng nắm giữ sau giao dịch là 606.250 cp, chiếm 0,0311% vốn.

Ở chiều ngược lại, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, con gái Chủ tịch đã mua 19.352.449 cổ phiếu trong tháng 2 và 3/2023 và mua 3.040.200 cổ phiếu trong tháng 6/2023 và nâng số lượng nắm giữ lên 24.678.549 cổ phiếu, chiếm 1,266%.

Trong năm 2023, doanh thu của NVL đạt 4,8 nghìn tỷ đồng (-57% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 805 tỷ đồng (-63% so với cùng kỳ năm trước) so với khoản lỗ ròng trị giá 841 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023 nhờ ghi nhận lợi nhuận bất thường trong quý 4.

Giá trị trái phiếu: Vào cuối năm 2023, tổng nợ vay của NVL đạt 57,7 nghìn tỷ đồng; với số dư trái phiếu doanh nghiệp là 38,6 nghìn tỷ đồng, giảm 5,6 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2022. Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp dự kiến đáo hạn trong vòng 12 tháng là 16,2 nghìn tỷ đồng.



Số dự tiền mặt: Tổng tiền mặt (bao gồm tiền gửi ngắn hạn) đạt 3,46 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2023 – ổn định so với cuối quý 3/2023 nhưng giảm 5,5 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2022.