Đến lượt Novagroup đăng ký bán tiếp 4 triệu cổ phiếu NVL

CTCP Novagroup thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE).

Theo đó, CTCP Novagroup đăng ký bán 4,4 triệu cổ phiếu NVL nhằm cấn đối danh mục đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tái cơ cấu nợ. Giao dịch sẽ được thực hiện từ ngày 28/2 – 8/3 bằng phương pháp khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nếu hoàn tất giao dịch nói trên, Novagroup dự kiến hạ sở hữu tại tại Novaland xuống còn 362.940.081 cổ phiếu, chiếm 18,611% vốn tại NVL.

Được biết trong ngày 22/2, Novagroup cũng đã bị các công ty chứng khoán bán giải chấp hơn 60.043 cổ phiếu NVL đang nắm giữ, qua đó đó tỷ lệ sở hữu xuống còn 367.340.081 cổ phiếu, chiếm 18,837%.

Trước đó, CTCP Diamond Properties vừa đăng ký bán ra 4 triệu cổ phiếu NVL. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 26/2 đến 26/3 bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.



Nếu hoàn tất, Diamond Properties sẽ hạ sở hữu tại Novaland xuống còn 171,4 triệu cổ phiếu, chiếm 8,79% vốn.

Hiện giá cổ phiếu NVL trên thị trường ở mức khoảng 16.750 đồng/cp. Như vậy, sau hai giao dịch kể trên Novagroup có thể mang về gần 74 tỷ đồng còn Diamond Properties có thể thu về 67 tỷ đồng.

Được biết, NovaGroup và Diamond Properties đều là những tổ chức có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT Novaland. Hiện ông này đang sở hữu 96.765.729 cổ phiếu, chiếm 4,962% tại NVL.

Ngày 1/3 tới đây, FTSE sẽ công bố danh danh mục cổ phiếu thành phần của bộ chỉ số FTSE Vietnam All-share và FTSE Vietnam Index. Ngoài ra, bộ chỉ số FTSE Vietnam 30 Index vốn đang được quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF dùng làm tham chiếu cũng sẽ đến kỳ đánh giá của quý I/2024. Ngày 15/3 dự kiến sẽ là ngày các quỹ ETF hoàn tất việc cơ cấu toàn bộ danh mục theo các bộ chỉ số này.

Theo BSC Research vừa dự báo FTSE Vietnam 30 dự kiến sẽ loại bỏ mã cổ phiếu SBT của CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh và thêm mới mã cổ phiếu NVL của CTCP Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland.

Về kết quả kinh doanh, năm 2023, doanh thu của NVL đạt 4,8 nghìn tỷ đồng (-57% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 805 tỷ đồng (-63% so với cùng kỳ năm trước) so với khoản lỗ ròng trị giá 841 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023 nhờ ghi nhận lợi nhuận bất thường trong quý 4.

Giá trị trái phiếu: Vào cuối năm 2023, tổng nợ vay của NVL đạt 57,7 nghìn tỷ đồng; với số dư trái phiếu doanh nghiệp là 38,6 nghìn tỷ đồng, giảm 5,6 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2022. Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp dự kiến đáo hạn trong vòng 12 tháng là 16,2 nghìn tỷ đồng.

Số dự tiền mặt: Tổng tiền mặt (bao gồm tiền gửi ngắn hạn) đạt 3,46 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2023 – ổn định so với cuối quý 3/2023 nhưng giảm 5,5 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2022.

Vừa qua Novaland đã thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi sang cổ phiếu cho lô trái phiếu trị 300 triệu USD phát hành ra thị trường trái phiếu,

Theo đó, giá chuyển đổi mới sẽ ở mức 40.000 đồng/cp, gấp khoảng hơn 2 lần thị giá NVL trên sàn. Đây đã là lần thứ tư công ty thay đổi mức giá chuyển đổi của lô trái phiếu nói trên.