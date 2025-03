Nút giao Mỹ Thủy 3.600 tỷ xây cầu vượt triển khai giai đoạn 3

Nút giao thông Mỹ Thủy là dự án trọng điểm của TP.HCM, có tổng mức đầu tư 3.600 tỷ đồng, nằm ngay vị trí kết nối các tuyến đường huyết mạch Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, Vành đai 2 (nay là đường Võ Chí Công) hướng vào cảng Cát Lái (cảng quan trọng số 1 của TP.HCM và là cảng lớn nhất cả nước về sản lượng hàng hóa), thuộc phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức.

Theo thiết kế, công trình hoàn chỉnh gồm 3 tầng gồm đường hầm, đường trên mặt đất và đường trên cao (cầu vượt). Công trình được khởi công vào tháng 4/2016 với ba hạng mục chính gồm cầu vượt 8 làn xe trên đường Võ Chí Công, cầu vượt rẽ trái 2 làn từ Cát Lái đi cầu Phú Mỹ, hầm chui rẽ trái 2 làn từ Võ Chí Công đi Cát Lái, cầu Kỳ Hà 3 (8 làn xe), cầu Kỳ Hà 4 (3 làn xe), cùng các nhánh đường dưới dạ cầu dành cho xe 2 bánh. Dự án cũng tích hợp hệ thống cây xanh, chiếu sáng đồng bộ, bảo đảm mỹ quan đô thị.

Dự án được chia thành 3 giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 1 và 2 đã hoàn thành một số hạng mục như hầm chui rẽ trái, cầu vượt 4 làn trên đường Vành đai 2, cầu Kỳ Hà 3 - nhánh trái và cầu Mỹ Thủy 3 (6 làn xe), đưa vào sử dụng từ giai đoạn 2019 - 2021.

Theo Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (TCIP), giai đoạn 3 với hạng mục cầu vượt trên đường Vành đai 2 - nhánh phải và Cầu Kỳ Hà 3 - nhánh phải, quy mô 4 làn xe được khởi công từ ngày 14/3 và dự kiến, toàn bộ công trình nút giao Mỹ Thủy sẽ hoàn thành vào 30/4/2026. Để bảo đảm tiến độ, TCIP đã kêu gọi sự hỗ trợ từ các sở, ngành và chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, với mục tiêu bàn giao 100% diện tích trước ngày 30/4/2025. Các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cũng đã đồng thuận bàn giao và cam kết hoàn thành dự án đúng hạn dịp lễ 30/4/2026.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc TCIP, cho biết cùng với việc hoàn thành giai đoạn 3 dự án nút giao Mỹ Thủy, các dự án khác trong khu vực như nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định, đường Nguyễn Duy Trinh, đường Lương Định Của, mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hoàn thành nút giao An Phú..., cũng sẽ được TCIP triển khai nhằm đồng bộ khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ở cửa ngõ phía đông thành phố và khu vực cảng Cát Lái, tăng năng lực cạnh tranh của cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu, bảo đảm an toàn giao thông, tăng mức độ an toàn, thuận lợi trong đi lại của người dân trong khu vực. Qua đó góp phần chỉnh trang đô thị, tạo động lực thúc đẩy phát triển thành phố Thủ Đức, phát triển kinh tế xã hội địa phương…

Trước đó vào cuối tháng 02/2025, báo cáo về tiến độ dự án Mỹ Thủy, TCIP cho biết công trình đang tiếp tục bị đình trệ vì vướng mặt bằng; theo đó, thành phố Thủ Đức vẫn chưa bàn giao 186 mặt bằng cho dự án nên công trình tiếp tục ngừng trệ, bao gồm nhiều hạng mục quan trọng của nút giao. Cụ thể, theo TCIP, nút giao Mỹ Thủy là một điểm giao thông phức tạp, việc thi công các hạng mục tiếp theo đòi hỏi phải có mặt bằng sạch đầy đủ để vừa thi công vừa bảo đảm phân luồng giao thông hợp lý. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng đang diễn ra rất chậm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch triển khai.

Công trình nút giao Mỹ Thủy có tổng mức đầu tư 3.622 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 6/2016, dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2026. TCIP đã đề nghị thành phố Thủ Đức bàn giao mặt bằng thi công mố cầu Kỳ Hà 4 và cầu vượt Cát Lái ngay trong tháng 02 vừa qua, và bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại trước ngày 31/3/2025 để bảo đảm tiến độ toàn công trình.