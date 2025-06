NVL công bố thông tin mới về việc tái cấu trúc Trái phiếu chuyển đổi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) thông báo về việc tái cấu trúc Trái phiếu chuyển đổi.

Cụ thể: ngày 13/6, Novaland cũng công bố tiến triển mới trong quá trình tái cơ cấu gói trái phiếu chuyển đổi trị giá hơn 320,9 triệu USD, có lãi suất 5,25%.

Theo đó, đến thời điểm chốt lấy ý kiến, NVL đã nhận được sự chấp thuận của các trái chủ nắm giữ khoảng 86,07% tổng giá trị trái phiếu sửa đổi lần một, tương đương hơn 276,2 triệu USD. Đây là tỷ lệ tối thiểu cần thiết để thông qua các đề xuất miễn trừ và điều chỉnh điều khoản trái phiếu.

Trên cơ sở đó, Novaland cùng đơn vị đại diện trái chủ đã ký kết Hợp đồng ủy thác sửa đổi và thay thế lần hai – văn bản pháp lý chính thức hiện thực hóa các thay đổi. Hợp đồng này sẽ ràng buộc tất cả trái chủ, kể cả những người không tham gia biểu quyết, và dự kiến có hiệu lực trước ngày 31/8/2025. Thời hạn này có thể được gia hạn nếu tiếp tục đảm bảo đủ tỷ lệ đồng thuận.

Được biết, quá trình tái cấu trúc trái phiếu Novaland đã được khởi động vào ngày 10/6/2024, với thời điểm hiệu lực từ ngày 5/7/2024. Theo phương án được thông qua, giá chuyển đổi ban đầu được xác định là 40.000 đồng/cổ phiếu, trên cơ sở tỷ giá quy đổi 24.960 đồng/USD. Tỷ lệ chuyển đổi tương ứng là 134.135 cổ phiếu cho mỗi trái phiếu.

Cùng ngày, HĐQT NVL cũng thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường.

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 4/7 và NVL dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 7/8/2025 nhằm thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và một số vấn đề khác (nếu có). Địa điểm và hình thức tổ chức, công ty sẽ thông báo trong giấy mời.

Theo bản tin ETF của SSI, FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số. Danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 23/6, do đó các quỹ ETF liên quan dự kiến hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ 6 (20/6) tới đây.

Cụ thể: FTSE Vietnam Index sẽ thêm NVL, loại SIP khỏi chỉ số. Còn, MarketVector Vietnam Local Index sẽ thêm mới cổ phiếu BAF, Không loại cổ phiếu nào khỏi chỉ số.

Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF có tổng giá trị tài sản là 6,8 nghìn tỷ đồng (261,4 triệu USD) tại ngày 12/6, giảm nhẹ so với báo cáo gần nhất của SSI Researchvào ngày 5/6.

Dựa trên kết quả danh mục chỉ số mới, SSI Research ước tính quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sẽ giao dịch như sau:

Ở chiều mua vào: Quỹ sẽ mua 13 triệu cổ phiếu NVL và 295.000 cổ phiếu VRE.

Ở chiều Bán ra: Quỹ sẽ bán 308.000 cổ phiếu VIC và 989.000 cổ phiếu VHM, cùng với 999.000 cổ phiếu SIP.

Kết thúc quý 1/2025, NVL ghi nhận doanh thu cải thiện so với cùng kỳ, đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (-63% QoQ nhưng +155% YoY) và khoản lỗ ròng (sau lợi ích CĐTS) thấp hơn so với cùng kỳ, ở mức 443 tỷ đồng so với khoản lỗ ròng 2,3 nghìn tỷ đồng trong quý 4/2024 và khoản lỗ ròng 567 tỷ đồng trong quý 1/2024.

Lợi nhuận từ HĐKD quý 1/2025 đạt 251 tỷ đồng, duy trì xu hướng tích cực kể từ khi ghi nhận lợi nhuận dương từ quý 3/2024, so với khoản lỗ từ HĐKD 189 tỷ đồng trong quý 1/2024.

Kết quả quý 1/2025 chủ yếu được hỗ trợ bởi việc bàn giao 256 căn, tương đương 17% và 21% mục tiêu bàn giao cả năm của công ty theo Kế hoạch.

Tỷ lệ nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu của NVL là 109% vào cuối quý 1/2025, giảm so với mức 120% vào cuối năm 2024. Tính đến cuối quý 1/2025, tổng dư nợ vay của NVL là 59,3 nghìn tỷ đồng (-4% so với đầu năm), với trái phiếu doanh nghiệp chiếm 30,3 nghìn tỷ đồng (-18% so với đầu năm). Tổng dư nợ vay đến hạn trong vòng 12 tháng là 32,2 nghìn tỷ đồng, trong đó trái phiếu doanh nghiệp là 17,7 nghìn tỷ đồng.

Chốt phiên ngày 16/6, giá cổ phiếu NVL tăng 4,20% lên 14.900 đồng/cp.