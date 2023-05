Tổng Giám đốc PDR bán thành công hơn 18 triệu cổ phiếu trong 4 phiên

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR-HOSE) vừa có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty.

Theo đó, ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng giám đốc PDR đã bán thành công 18.757.185 cổ phiếu PDR với thời gian giao dịch trong 4 phiên, từ ngày 22/5 – 25/5, thông qua phương pháp khớp lệnh.

Sau giao dịch, ông Vũ giảm tỷ lệ sở hữu tại Phát Đạt xuống còn 2,46 triệu cổ phần, tương đương giảm tỷ lệ từ 3,16% xuống 0,37% vốn điều lệ công ty.

Trên thị trường giá cổ phiếu PDR trong khoảng thời gian ông Vũ giao dịch ghi nhận tăng nhẹ gần 1,5% lên mức 13.550 đồng/cp với thanh khoản cải thiện. Tạm tính, thương vụ thoái vốn trên đã giúp ông Vũ thu về khoảng 255 tỷ đồng.

Trước đó, hồi cuối năm 2022, trong bối cảnh PDR giảm sàn nhiều phiên liên tiếp, ông Vũ đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu PDR, tuy nhiên ông này chỉ mua được 18,01 triệu cổ phiếu. Qua đó, nâng số lượng nắm giữ lên mức 21,22 triệu cổ phiếu, chiếm 3,16% vốn điều lệ như hiện tại.

Kết thúc quý 1/2023, PDR ghi nhận doanh thu đạt 192 tỷ, giảm 69% so với cùng kỳ (625 tỷ). Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu chuyển nhượng đất giảm gần 70% xuống còn gần 189 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 22,4 tỷ đồng chỉ bằng 1/10 so với cùng kỳ (279 tỷ đồng).

Mới đây, Phát Đạt vừa chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về 2 phương án phát hành thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ công ty. Thời gian thực hiện trong quý 2/2023, cụ thể:

Một là, phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, số lượng phát hành 20% vốn điều lệ hiện tại của PDR; Hai là, phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, số lượng phát hành bằng 10% vốn điều lệ hiện tại của PDR.

Ngoài ra, HĐQT Phát Đạt cũng đã thông qua quyết định về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 chậm nhất đến ngày 30/6/2023 và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.