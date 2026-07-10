Petrovietnam giữ vững vai trò trụ cột bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế  

Giữa bối cảnh thị trường năng lượng thế giới nhiều biến động, Petrovietnam vẫn duy trì đà tăng trưởng về sản xuất, kinh doanh và đầu tư, tạo động lực phát triển mới. Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, kết quả này khẳng định vai trò của Tập đoàn trong ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn giới thiệu với Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về những công trình, dự án nổi bật của Petrovietnam. Ảnh: Petrovietnam.

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 diễn ra ngày 9/7, Petrovietnam cho biết đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch trong bối cảnh kinh tế thế giới và thị trường năng lượng tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố bất định. Xung đột địa chính trị kéo dài, biến động giá dầu, khí và LNG, đứt gãy chuỗi cung ứng cùng yêu cầu chuyển dịch năng lượng tiếp tục tạo sức ép lên hoạt động của doanh nghiệp.

Thay vì phụ thuộc vào diễn biến của thị trường, Petrovietnam lựa chọn điều hành theo chuỗi giá trị, chủ động các kịch bản ứng phó và nâng cao hiệu quả quản trị. Nhờ đó, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu đều hoàn thành vượt kế hoạch từ 5% đến 23,1% so với cùng kỳ năm 2025, đồng thời bảo đảm nguồn cung dầu khí, điện, khí, xăng dầu, phân bón và các sản phẩm thiết yếu cho nền kinh tế.

Điểm nhấn nổi bật trong nửa đầu năm là sản lượng dầu thô tăng 14,2% so với cùng kỳ, đánh dấu lần đầu tiên sau 11 năm, kể từ năm 2015, sản lượng khai thác tăng trưởng trở lại dù nhiều mỏ đang bước vào giai đoạn suy giảm tự nhiên. Kết quả này phản ánh hiệu quả điều hành, tối ưu khai thác và ứng dụng công nghệ trong bối cảnh dư địa tăng trưởng từ các mỏ hiện hữu ngày càng thu hẹp.

Ở khâu chế biến và kinh doanh, Petrovietnam tiếp tục điều hành linh hoạt nguồn nguyên liệu, tối ưu công suất các nhà máy nhằm duy trì nguồn cung ổn định cho thị trường trong nước. Việc thúc đẩy triển khai xăng sinh học E10 cũng cho thấy định hướng mở rộng nguồn nhiên liệu theo hướng xanh, góp phần đa dạng hóa nguồn cung và thực hiện mục tiêu chuyển đổi năng lượng.

Các chỉ tiêu tài chính tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 734,7 nghìn tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2025; doanh thu hợp nhất đạt 445,4 nghìn tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch và tăng 39%. Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 88,9 nghìn tỷ đồng, tăng 27%.

Đầu tư tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của Petrovietnam trong giai đoạn hiện nay. Giá trị thực hiện đầu tư toàn Tập đoàn ước đạt 27,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ, tập trung vào các dự án thăm dò khai thác, khí, điện, LNG và lọc hóa dầu. Việc duy trì tốc độ đầu tư cao không chỉ tạo thêm năng lực tăng trưởng cho giai đoạn 2026-2030 mà còn góp phần nâng cao khả năng tự chủ về năng lượng trong dài hạn.

Bên cạnh thị trường trong nước, hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng. Doanh thu từ kinh doanh quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 97,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 65,5% kế hoạch năm. Cùng với kết quả sản xuất kinh doanh, đây là cơ sở để Petrovietnam bám sát mục tiêu tăng trưởng hai con số của năm 2026, đồng thời tạo dư địa cho các động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn tiếp theo.

TĂNG TRƯỞNG PHẢI GẮN VỚI NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ HIỆU QUẢ

Đánh giá kết quả hoạt động của Petrovietnam trong 6 tháng đầu năm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định Tập đoàn tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc: Petrovietnam đã có những đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và giữ vững an ninh năng lượng quốc gia. Ảnh: Petrovietnam.

Theo Phó Thủ tướng, mặc dù tỷ trọng đóng góp của Petrovietnam trong GDP có xu hướng giảm cùng với sự phát triển của nền kinh tế, giá trị đóng góp tuyệt đối vẫn tiếp tục tăng. Điều đó cho thấy vai trò của Petrovietnam ngày càng được nhìn nhận từ năng lực bảo đảm nguồn cung năng lượng, duy trì ổn định thị trường và đóng góp cho an ninh kinh tế, bên cạnh các chỉ tiêu về doanh thu hay nộp ngân sách.

Phó Thủ tướng ghi nhận tinh thần "Một đội ngũ - Một mục tiêu" của gần 60.000 cán bộ, người lao động Petrovietnam và bày tỏ tin tưởng Tập đoàn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Chính phủ giao.

Dẫn chứng những diễn biến tại Trung Đông thời gian qua, Phó Thủ tướng cho rằng các biến động địa chính trị có thể nhanh chóng tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam chủ động được năng lực lọc hóa dầu thông qua hai nhà máy Dung Quất và Nghi Sơn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo Phó Thủ tướng, nếu không có hai nhà máy này, việc bảo đảm nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường chủ trì Hội nghị. Ảnh: Petrovietnam.

Những đánh giá này cũng phản ánh yêu cầu đặt ra đối với Petrovietnam trong giai đoạn mới: không chỉ duy trì tăng trưởng mà còn nâng cao năng lực tự chủ của ngành năng lượng, tăng khả năng ứng phó trước các biến động từ bên ngoài và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò nòng cốt trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng. Tuy nhiên, tăng trưởng phải đi cùng hiệu quả, đổi mới công nghệ, hiện đại hóa quản trị, bảo đảm an toàn và phát triển bền vững.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho biết Tập đoàn sẽ ban hành Chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm ngay trong tháng 7/2026 theo tinh thần "rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, rõ cơ chế kiểm tra, giám sát".

Theo ông Lê Ngọc Sơn, kết quả 6 tháng đầu năm là tiền đề quan trọng, song thách thức trong thời gian tới không chỉ nằm ở việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà là chuyển mục tiêu thành kết quả cụ thể thông qua tiến độ dự án, sản phẩm, dòng tiền và hiệu quả sử dụng vốn nhà nước.

Trên tinh thần đó, Petrovietnam xác định trọng tâm điều hành trong 6 tháng cuối năm là chuyển các chủ trương thành chương trình hành động, biến chỉ tiêu thành sản phẩm cụ thể, biến nguồn lực thành tăng trưởng và biến cam kết thành kết quả có thể đo đếm được; tiếp tục hiện thực hóa định hướng phát triển theo tinh thần "Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu" mà Tổng Bí thư đã trao tặng.

Yêu cầu tăng trưởng hai con số đặt ra cho Petrovietnam vì vậy không chỉ là bài toán về doanh thu hay lợi nhuận. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng diễn ra mạnh mẽ và địa chính trị thế giới còn nhiều bất định, năng lực đầu tư, khả năng tự chủ nguồn cung và hiệu quả sử dụng vốn sẽ tiếp tục là những yếu tố quyết định để Tập đoàn giữ vững vai trò doanh nghiệp nòng cốt của nền kinh tế và tạo thêm dư địa tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cũng đã trao Bằng khen của Đảng ủy Chính phủ cho các tổ chức đảng và đảng viên Petrovietnam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liên tiếp.