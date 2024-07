Petrovietnam thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp điện và năng lượng tái tạo

Đến năm 2045, Petrovietnam phấn đấu nâng công suất đặt chiếm từ 8-10% tổng công suất hệ thống điện Việt Nam và tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo chiếm từ 10-20% trong tổng công suất nguồn điện Tập đoàn.

THÀNH QUẢ CỦA NGƯỜI DẦU KHÍ LÀM ĐIỆN

Xác định công nghiệp điện là một trong những ngành then chốt giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhận thức được vị trí và vai trò quan trọng này, Petrovietnam xác định công nghiệp điện là một trong 5 lĩnh vực kinh doanh chính. Ngay từ năm 2001, Tập đoàn đã nghiên cứu đầu tư các dự án Nhà máy Nhiệt điện Cà Mau 1 và 2. Đến năm 2007, Tập đoàn đã thành lập Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) và các Ban Quản lý dự án để quản lý đầu tư xây dựng và vận hành các dự án điện theo nhiệm vụ Chính phủ giao.



Petrovietnam tự hào là nhà sản xuất điện đứng thứ 2 của Việt Nam và là nhà sản xuất điện khí lớn nhất cả nước. Hiện nay, Tập đoàn đang quản lý và vận hành 04 nhà máy điện khí, 3 nhà máy điện than và 2 nhà máy thủy điện với tổng công suất lắp đặt khoảng 6.605 MW, tương đương 8% tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện quốc gia, chiếm từ 10-12% sản lượng điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là trong các tháng cao điểm mùa khô.

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Nhằm thực hiện sứ mệnh trở thành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng hàng đầu của đất nước, khu vực và phù hợp với các xu thế phát triển mới, Petrovietnam luôn hướng tới nâng cao hiệu quả cũng như chuyên nghiệp trong công tác quản lý vận hành, sản xuất - kinh doanh các nhà máy điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Để thực hiện mục tiêu đó, từ năm 2020, Petrovietnam đã hoàn thiện Đề án thành lập Chi nhánh Phát điện với mô hình 1 đơn vị đầu mối trong công tác quản lý các nhà máy điện do Tập đoàn làm chủ đầu tư (trước mắt là các Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Thái Bình 2, Long Phú 1) để tối ưu hóa các nguồn lực (về nhân sự, kinh nghiệm, vật tư dự phòng,...) trong công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện.

Hiện nay, Chi nhánh Phát điện Dầu khí (PVPGB) thay mặt Tập đoàn tổ chức quản lý tài sản, khai thác, vận hành và bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân cấp/ủy quyền của Petrovietnam, phù hợp với các quy định của pháp luật và của Petrovietnam.

SỨ MỆNH TIÊN PHONG TRONG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Ngành công nghiệp điện và năng lượng tái tạo của Petrovietnam có lợi thế đủ nhân lực và trình độ cao, đảm bảo triển khai dự án, vận hành tuyệt đối an toàn các nhà máy và chủ động được trong công tác bảo dưỡng, bảo trì.

Hiện nay, Tập đoàn đang thúc đẩy công tác nghiên cứu, phát triển các dự án điện khí ưu tiên sử dụng nguồn khí trong nước và khí hóa lỏng LNG nhập khẩu. Bên cạnh đó, Petrovietnam cũng hướng đến mục tiêu sử dụng hạ tầng sẵn có phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo, ưu tiên sử dụng năng lượng điện gió ngoài khơi và mặt trời cho phát điện.

PTSC - đơn vị thành viên của Petrovietnam triển khai các dịch vụ kỹ thuật về điện gió ngoài khơi cho khách hàng nước ngoài.

Cuối tháng 8/2023, trong khuôn khổ Hội nghị thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác đầu tư Việt Nam - Singapore, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành hai nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã trao Quyết định về việc chấp thuận hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển (giấy phép khảo sát) cho Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) - đơn vị thành viên của Petrovietnam, để chuẩn bị cho việc phát triển dự án NLTT ngoài khơi tại Việt Nam, xuất khẩu điện sạch sang Singapore.

Việc Dự án phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi của Liên danh PTSC (Petrovietnam) - Sembcorp (Singapore) nhận được các giấy phép liên quan trong khuôn khổ chương trình đã thể hiện sự tin tưởng của Chính phủ hai nước dành cho các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy hợp tác phát triển năng lượng tái tạo.

Với việc được trao giấy phép khảo sát, PTSC hiện là nhà đầu tư đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép để triển khai các hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển để phát triển dự án điện gió ngoài khơi nói riêng và năng lượng tái tạo ngoài khơi nói chung. Sự kiện này cũng thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Chính phủ đối với Petrovietnam và các đơn vị thành viên trong lĩnh vực mới mẻ này tại Việt Nam.

Chuyển dịch năng lượng cũng là mục tiêu và là nhiệm vụ bắt buộc đối với Petrovietnam với định hướng trở thành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng chủ lực của nền kinh tế, phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, đặc biệt giữ vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng.

Lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi là một lĩnh vực mới mẻ với nhiều quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới. Để triển khai các dự án này, bên cạnh việc có kinh nghiệm, năng lực trong việc thiết kế, thi công các công trình trên biển còn cần một yếu tố nữa đó là tiềm lực tài chính.

Đặc biệt, việc xếp hạng tín nhiệm của Petrovietnam ngang bằng với tín nhiệm quốc gia là cơ sở để Petrovietnam thu xếp vốn cho các dự án một cách thuận lợi và có khả năng tiếp cận các nguồn tài chính xanh, vốn vay lãi suất thấp, thời gian ân hạn dài cũng như các ưu đãi khác của Chính phủ và các tổ chức tài chính quốc tế ủng hộ phát triển năng lượng xanh, sạch.