Khối ngoại tiếp tục bán ròng, nhưng bất ngờ mua mạnh một cổ phiếu dầu khí

Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 400 tỷ đồng tập trung xả VPB, HPG, ACB, VIC, VHM và mua vào PVT. Đây là lí do cổ phiếu này hôm nay bật tăng hơn 6% với khối lượng giao dịch bùng nổ 16 triệu cổ được sang tay.

Ảnh minh họa.

Lãi suất neo cao là "kẻ thù" của chứng khoán. Thanh khoản lại tắt ngấm trong phiên giao dịch hôm nay khiến chỉ số giằng co suốt cả buổi để rồi đóng cửa giảm gần 3 điểm lùi về vùng giá 1.777,73. Độ rộng đang tạm thời nghiêng về phe giảm điểm với 170 mã điều chỉnh và 133 cổ phiếu tăng giá.

Nhóm điều chỉnh hôm nay chủ yếu nằm ở vốn hóa lớn ngân hàng, bất động sản và tiêu dùng không thiết yết, Ở nhóm ngân hàng, LPB mất giá tới 4,4% trong khi VCB, CTG, TCB giảm trung bình 0,5%, một vài cổ phiếu khác mất hơn 1% thị giá như STB, MBB. Bất động sản đang có sự ngược chiều ở VIC và VHM, VIC giảm 0,82% trong khi VHM được kéo ngược tăng 0,43%.

Đáng lưu ý là NVL chất sàn phiên thứ hai liên tiếp với dư bán lên tới 69 triệu cổ phiếu. Ngoài NVL, hôm nay PNJ ăn thêm một cây sàn nữa với lượng bán cũng không hè kém cạnh 31 triệu cổ. Một vài cổ phiếu khác gây tiêu cực lên chỉ số như VPL, VPX, MWG.

Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí năng lượng hôm nay cuối phiên được dòng tiền chú ý, chốt cửa GAS tăng 1,68%, PLX, PVD, PVS tăng trung bình hơn 2% riêng PVT tăng tới 6% nhờ triển vọng giá dầu và vận tải dầu khí neo cao do căng thẳng tại khu vực Trung Đông.

Đáng lưu ý, nhiều mã cuối phiên được kéo về vùng tham chiếu nhưVPB, ACV, MCH, VNM.

Thanh khoản vẫn là bài toán khó của thị trường lúc này, ba sàn khớp lệnh 13.500 tỷ đồng về vùng thấp hiếm có cho thấy dòng tiền vẫn chưa thấy sự hấp dẫn của thị trường chứng khoán.

Xét theo ngành, thanh khoản giảm ở đa số các nhóm ngành, ngoại trừ Dầu khí, Vận tải thủy, Cao su, Khí đốt, trong đó Ngân hàng, Bất động sản, CNTT, Kho bãi, Xây dựng và vật liệu, Thiết bị điện, Hàng cá nhân giảm điểm, còn lại đa số tăng điểm so với phiên hôm qua.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 400 tỷ đồng tập trung xả VPB, HPG, ACB, VIC, VHM và mua vào PVT. Đây là lí do cổ phiếu này hôm nay bật tăng hơn 6% với khối lượng giao dịch bùng nổ 16 triệu cổ được sang tay.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dầu khí, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: PVT, PLX, VIB, PVS, BVH, GAS, GEX, VIX, KDH, FRT.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Bât động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gôm các mã: VPB, HPG, ACB, VIC, VHM, VCB, CTG, STB, PNJ.

Tự doanh mua ròng 808,9 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 192,1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VPB, FPT, VCB, VIC, BID, VHM, MSN, VNM, MCH, VJC.

Top bán ròng là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm TCB, MBB, HPG, CTG, E1VFVN30, FUEVFVND, VTP, MSB, POW, FUEPHVNS.

Gía trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.201,3 tỷ đồng, giảm 18,3%, chiếm 16,2% tổng giá trị giao dịch.

Phiên hôm nay ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở VPB với 210,9 tỷ đồng, GMD với 216 tỷ đồng, TCB với 192 tỷ đồng được mua bởi tự doanh. Trong khi đó, giao dịch thỏa thuận ở NVL, EIB, VIB, HAH, KAI được thực hiện chủ yếu giữa các nhà đầu tư trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Bất động sản, Dầu khí, Vận tải thủy, Bán lẻ, Cao su, Tiện ích, Hàng không, Nuôi trồng nông & hải sản; trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Thực phẩm, Kho bãi, Xây dựng, CNTT, Thiết bị điện, Hóa chất, Khai khoáng, Dược phẩm, Hàng cá nhân.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.