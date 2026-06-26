Phân bón Cà Mau khởi động bí kíp vàng: Tin đúng - Trúng mùa

Với thông điệp “Tin đúng - Trúng mùa”, chiến dịch Bí kíp vàng năm nay của Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, đơn vị thành viên của Petrovietnam) chính thức khởi động, mang đến trải nghiệm mới cho nhà nông thông qua chuỗi nội dung thực tế, hình thức tương tác hấp dẫn và những giải pháp canh tác thiết thực.

Bước vào năm 2026, nông nghiệp Việt Nam tiếp tục đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đối mặt không ít thách thức. Biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, chi phí đầu vào liên tục biến động, thông tin canh tác trên môi trường số ngày càng đa dạng nhưng chưa đồng đều về chất lượng, khiến người nông dân phải đưa ra nhiều quyết định quan trọng hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh đó, việc tiếp cận đúng thông tin, đúng giải pháp và đúng thời điểm đang trở thành một trong những yếu tố quyết định hiệu quả sản xuất. Nhà nông hôm nay không chỉ cần một sản phẩm chất lượng, mà còn cần một người hướng dẫn đủ thấu hiểu, đủ chuyên môn và đủ tin cậy để cùng vượt qua những biến động của mùa vụ.

Xuất phát từ tinh thần đó, Phân bón Cà Mau chính thức khởi động chiến dịch Bí kíp vàng năm nay với thông điệp “Tin đúng - Trúng mùa”, tiếp tục đồng hành cùng bà con trên hành trình làm chủ mùa vụ bằng những kinh nghiệm thực tiễn, giải pháp canh tác hiệu quả và kiến thức nông nghiệp được chọn lọc, kiểm chứng từ thực tế sản xuất.

Sau nhiều năm triển khai, Bí kíp vàng đã trở thành một trong những hoạt động truyền thông chuyên môn nổi bật của Phân bón Cà Mau, góp phần kết nối thương hiệu với hàng triệu nông dân trên cả nước thông qua những câu chuyện người thật, việc thật, những mô hình thực tế và các nội dung mang tính ứng dụng cao.

Năm 2026 đánh dấu một bước chuyển mới của chiến dịch khi không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ kinh nghiệm, mà hướng tới xây dựng một hệ sinh thái nội dung gần gũi, trực quan và tương tác hơn với nhà nông.

“TIN ĐÚNG - TRÚNG MÙA”: ĐIỂM MỚI CỦA BÍ KÍP VÀNG NĂM NAY

Nếu những năm trước, Bí kíp vàng tập trung vào việc lan tỏa kiến thức canh tác và những mô hình thành công trong thực tiễn, thì năm nay chiến dịch được làm mới toàn diện cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện.

Bí kíp vàng năm nay – Tin đúng, Trúng mùa đã chính thức khới động.

Trọng tâm của Bí kíp vàng năm nay là giúp bà con tiếp cận những thông tin thực sự hữu ích, dễ hiểu và có thể áp dụng ngay trên đồng ruộng, vườn cây của mình. Mỗi nội dung được xây dựng không chỉ để cung cấp kiến thức, mà còn hướng tới giải quyết những vấn đề thực tế mà nhà nông đang gặp phải trong quá trình sản xuất.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của chiến dịch là sự xuất hiện xuyên suốt của Anh Hai Cà Mau - người nhân tạo đầu tiên trong ngành nông nghiệp Việt Nam. Thông qua các nội dung hỏi đáp, chia sẻ kinh nghiệm và xử lý tình huống mùa vụ, Anh Hai Cà Mau sẽ giúp chuyển tải những vấn đề chuyên môn theo cách dễ tiếp cận hơn, gần gũi hơn và phù hợp hơn với thực tế canh tác.

Bên cạnh đó, chiến dịch năm nay cũng mở rộng cách tiếp cận bằng nhiều hình thức truyền thông hiện đại như video ngắn sáng tạo, motion video, nội dung tương tác, nhật ký nhà nông, mô hình trình diễn thực tế và các chuyên mục chia sẻ kinh nghiệm sản xuất.

Không chỉ cung cấp thông tin, Bí kíp vàng năm nay còn tạo thêm nhiều không gian để nhà nông tham gia tương tác, chia sẻ câu chuyện mùa vụ và lan tỏa những kinh nghiệm quý giá từ chính thực tiễn sản xuất. Các hoạt động minigame, chương trình tương tác và những nội dung cộng đồng sẽ góp phần kết nối bà con với nhau, đồng thời gia tăng sự gắn kết giữa thương hiệu và người sử dụng.

Những bí kíp vàng từ Phân bón Cà Mau giúp bà con canh tác bền vững, thịnh vượng.

Thông qua đó, Phân bón Cà Mau mong muốn mỗi thông tin được chia sẻ đều mang lại giá trị thực tiễn, giúp bà con thêm tự tin trong việc lựa chọn giải pháp dinh dưỡng, quản lý mùa vụ và ứng phó với những biến động của sản xuất nông nghiệp hiện đại.

SÁT CÁNH CÙNG NHÀ NÔNG BẰNG GIÁ TRỊ THỰC

Xuyên suốt hành trình phát triển, Phân bón Cà Mau luôn xác định vai trò của mình không chỉ là nhà sản xuất và cung ứng phân bón, mà còn là người đồng hành cùng nhà nông trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.

Bí kíp vàng tiếp tục được triển khai trên tinh thần đó. Mỗi câu chuyện, mỗi kinh nghiệm, mỗi mô hình hay giải pháp được chia sẻ trong khuôn khổ chiến dịch đều hướng tới một mục tiêu chung: giúp nhà nông có thêm cơ sở để đưa ra quyết định đúng đắn hơn trong canh tác.

Thông điệp “Tin đúng - Trúng mùa” thể hiện cam kết của Phân bón Cà Mau trong việc mang đến những thông tin có giá trị, những giải pháp thiết thực và những sản phẩm chất lượng cao để đồng hành cùng bà con trong từng mùa vụ.

Với nhiều nội dung mới, cách tiếp cận mới và các hoạt động tương tác hấp dẫn, Bí Kíp Vàng năm nay hứa hẹn sẽ tiếp tục là cầu nối giữa tri thức nông nghiệp, giải pháp dinh dưỡng và thực tiễn sản xuất; qua đó góp phần giúp nhà nông vững tin hơn trước những biến động của thị trường, chủ động hơn trong canh tác và hướng tới những mùa vàng bền vững, thịnh vượng hơn.