Phấn đấu có 10 huyện trở thành vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh đạt chuẩn thế giới

Tại hội nghị: "Triển khai xây dựng chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức mới đây, ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y cho biết các ổ dịch cúm gia cầm là do virus A/H5N1 phân bố rải rác tại các tỉnh Đông Bắc và miền Trung, chủ yếu xảy ra tại hộ chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ, chưa được tiêm phòng vaccine cúm gia cầm. Hiện, không có ổ dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.

HƠN 32 NGHÌN TRANG TRẠI, CƠ SỞ CHĂN NUÔI ĐẠT AN TOÀN DỊCH BỆNH

Theo báo cáo của Cục Thú y, từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước phát sinh 7 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1. Tổng số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 9.604 con. So với cùng kỳ năm 2022, diện dịch và mức độ dịch đều giảm. Cụ thể, số ổ dịch giảm hơn 61%, số tỉnh, thành phố có dịch giảm 50% và số gia cầm tiêu hủy giảm 82%.

Từ đầu năm 2023 đến nay, các doanh nghiệp đã cung ứng 102,8 triệu liều vaccine cúm gia cầm; đang bảo quản tại kho 58 triệu liều; dự kiến sản xuất và nhập khẩu trong quý 2/2023 là 133,8 triệu liều, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu cho công tác phòng bệnh, tiêm phòng bao vây chống dịch.

Theo ông Long, thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương đã chỉ đạo tổ chức triển khai xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, đã đạt được một số kết quả rất quan trọng. Các tỉnh ở khu vực Đông Nam bộ có tỷ lệ chăn nuôi đứng đầu cả nước đã hình thành các chuỗi, các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh rất tốt.

"Hiện nay, trên cả nước đã có 32.230 cơ sở chăn nuôi tại 55 tỉnh, thành phố trong cả nước được chứng nhận an toàn dịch bệnh, bao gồm 922 cơ sở chăn nuôi gia cầm và 1.133 cơ sở chăn nuôi heo và 175 cơ sở chăn nuôi gia súc khác". Ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y.

Đặc biệt, thời gian vừa qua chúng ta đã đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật của Việt Nam sang trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đạt trên 400 triệu USD. Trong đó, sản phẩm gia cầm, đặc biệt là các sản phẩm gia cầm chế biến chín, xuất khẩu được sang gần 10 nước gồm Nhật Bản, Liên bang Nga, Hong Kong và các nước thuộc Liên minh châu Âu và hiện nay phía Hàn Quốc đang tiến hành đánh giá và dự kiến trong thời gian tới chúng ta có thể xuất khẩu sang Hàn Quốc.

“Tuy nhiên, chúng ta đã đạt an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của Việt Nam, giờ muốn đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước thì phải nâng cấp vùng an toàn dịch bệnh của mình lên theo tiêu chuẩn của Tổ chức thú y thế giới. Các doanh nghiệp, các địa phương cần phải đẩy mạnh xây dựng các chuỗi, đặc biệt là các sản phẩm chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm gia cầm…”, ông Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị.

Theo Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, công tác xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật được xác định là nội dung rất quan trọng trong công tác triển khai thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Sau 2 năm thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi, đến nay, tỉnh có 64 cơ sở chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh (47 cơ sở chăn nuôi gà, 15 cơ sở chăn nuôi heo, 2 cơ sở chăn nuôi bò).

Trong đó, có 1 huyện (huyện Dương Minh Châu) được chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh cấp huyện, và 6 vùng an toàn dịch bệnh cấp xã (huyện Gò Dầu) đối với bệnh cúm gia cầm và Newcastle trên gia cầm; huyện Bến Cầu có 9 vùng an toàn dịch bệnh cấp xã đối với bệnh lở mồm long móng trên trâu bò.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 3 chuỗi cung ứng thịt heo an toàn chuỗi của hệ thống Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam với 98 cửa hàng cung cấp thịt sạch; chuỗi giá trị chăn nuôi heo của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam; chuỗi giá trị chăn nuôi gà của Tập đoàn Hùng Nhơn - De Heus - Bel gà; nhà máy sản xuất trứng gà thương phẩm của Công ty TNHH QL Vietnam Agroresources và Công ty QL Farm tại huyện Tân Biên, sản lượng trứng bình quân khoảng 700.000 trứng/ngày/trại.

PHẢI ĐẠT CHỨNG NHẬN CỦA THẾ GIỚI ĐỂ XUẤT KHẨU

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết trong những năm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; kiểm soát tốt các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, nhất là các dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

“Mặc dù kết quả xây dựng chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh trên đàn gia cầm thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực nhưng nguy cơ dịch bệnh trên đàn vật nuôi thời gian tới là rất lớn; việc xây dựng cơ sở, vùng an an toàn dịch bệnh vẫn còn nhiều hạn chế; chưa có cơ sở, vùng đạt an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của Tổ chức thú y thế giới”, Thứ trưởng nhận định.

"Hướng đến mục tiêu vào năm 2025, sẽ có ít nhất 4 huyện đạt an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y thế giới và đến năm 2030 phải có 10 huyện đạt chuẩn an toàn dịch bệnh theo Tổ chức Thú y thế giới. Đồng thời, duy trì, kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp". Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Do đó, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh.

Để làm được điều đó, các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương và các doanh nghiệp có hoạt động trên địa bàn các tỉnh, thành phố tổ chức nghiên cứu kỹ các quy định của Việt Nam, quy định của Tổ chức Thú y thế giới và yêu cầu của các nước nhập khẩu để xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức xây dựng các chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh hướng đến xuất khẩu.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến yêu cầu Cục Thú y xây dựng cơ chế, chính sách, bố trí kinh phí đầu tư để thực hiện được các giải pháp kỹ thuật phù hợp cho việc duy trì các hoạt động thú y nhằm xây dựng, duy trì vùng, chuỗi an toàn dịch bệnh. Xây dựng chính sách ưu đãi đối với công tác hỗ trợ xây dựng hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, tổ chức đánh giá và lấy mẫu giám sát định kỳ hàng năm, bảo đảm yêu cầu tiến tới công nhận an toàn dịch bệnh theo quy định của Việt Nam, theo tiêu chuẩn của Tổ chức thú y thế giới đối với các cơ sở chăn nuôi hướng đến xuất khẩu.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng đề nghị các doanh nghiệp chăn nuôi cần duy trì và thường xuyên giám sát định kỳ các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh nhằm bảo đảm tiêu chuẩn trong nước và thế giới, hướng đến đáp ứng thị trường xuất khẩu.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng hồ sơ đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh trình các cơ quan chuyên môn của Việt Nam và mời các cơ quan thẩm quyền của quốc gia nhập khẩu đánh giá, công nhận theo quy định của tổ chức Thú y thế giới.