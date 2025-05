Phân nhóm quốc gia theo thu nhập và xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Thời gian qua, có nhiều bài viết công bố trên các báo, tạp chí, trang mạng… của Việt Nam về vấn đề “Việt Nam đạt mức thu nhập trung bình cao” hoặc “Việt Nam đạt mức thu nhập cao” vào thời điểm nào? Tuy nhiên, có khá nhiều bài viết chưa hiểu chính xác về nội dung phân nhóm các nền kinh tế trên thế giới theo mức thu nhập của Ngân hàng Thế giới (WB - World Bank), nên đã đưa ra những nhận định rất khác nhau.

Bài viết này muốn chuẩn hóa và cập nhật thông tin về phân nhóm các nền kinh tế trên thế giới của WB năm tài chính 2025 (FY2025).

Bài viết cũng phân tích, đưa ra một số dự báo: Đến cuối năm 2026, Việt Nam sẽ vượt qua mức thu nhập trung bình thấp (tức là vào nhóm thu nhập trung bình cao); Việt Nam muốn trở thành nước thu nhập cao vào cuối năm 2045 thì tăng trưởng trung bình GDP (giá cố định) từ năm 2024-2044 phải đạt tối thiểu là 5,0%/năm…

PHÂN NHÓM CÁC QUỐC GIA THEO THU NHẬP CỦA WB

Theo phân loại của WB, các nền kinh tế trên thế giới được chia thành 4 nhóm theo mức thu nhập bao gồm: nhóm nước thu nhập thấp, nhóm thu nhập trung bình thấp, nhóm thu nhập trung bình cao và nhóm thu nhập cao.

Danh sách phân nhóm sẽ được cập nhật vào ngày 1/7 hàng năm dựa trên Tổng thu nhập quốc gia (GNI - Gross national income) bình quân đầu người (sử dụng tỷ giá hối đoái theo phương pháp Atlas của WB) của năm trước năm tài chính 2 năm (năm tài chính của WB là n thì lấy GNI/người của năm n-2 và kết quả phân loại có hiệu lực từ ngày 1/7 năm n-1 tới ngày 30/6 năm n).

Các nhóm thu nhập vẫn cố định trong toàn bộ năm tài chính của WB, ngay cả khi ước tính GNI/người của quốc gia nào đó được sửa đổi trong thời gian này. Nghiên cứu về phân nhóm các quốc gia theo thu nhập của WB cần lưu ý một số điểm cơ bản như sau:

Về mục đích phân nhóm: WB thực hiện phân loại các nền kinh tế như vậy để sử dụng khi xác định chính sách cho vay đối với mỗi quốc gia. Ví dụ: quốc gia có thu nhập càng thấp thì càng được vay ưu đãi theo điều kiện của nguồn tín dụng hỗ trợ phát triển ưu đãi (IDA - International Development Association), nhưng họ cũng phải chịu nhiều điều kiện ràng buộc kèm theo; quốc gia có thu nhập trung bình, có thu nhập càng cao thì sẽ chuyển dần sang vay nguồn vốn vay của Ngân hàng Tái thiết và phát triển (IBRD - International Bank for Reconstruction and Development) có các điều kiện vay sát với thị trường. So với IDA, nguồn IBRD (cả 2 nguồn này đều thuộc WB) là nguồn vốn vay đắt hơn nhưng linh hoạt hơn…

Các định chế tài chính quốc tế khác (ADB - Ngân hàng Phát triển châu Á, IMF – Quỹ Tiền tệ quốc tế...) cũng thường sử dụng kết quả phân nhóm này để sử dụng khi xác định chính sách cho vay đối với mỗi quốc gia (gần giống với WB).

Trên thực tế, WB thấy rằng việc phân nhóm các quốc gia của mình được sử dụng rộng rãi bên ngoài WB hơn nhiều so với những mục đích ban đầu đặt ra. Ví dụ: Làm cơ sở cho phân bổ nguồn lực hoặc đưa ra các quyết định chính sách của nhiều quốc gia; các quốc gia luôn quan tâm và có mong muốn được WB xếp nước mình ở nhóm có thu nhập cao (hoặc ngày càng tăng) để thể hiện sự phát triển của nền kinh tế nước mình, vị thế của đất nước được nâng cao trên trường quốc tế…

Lý do sử dụng GNI/người để phân nhóm: mặc dù mọi người đều hiểu rằng GNI/người không hoàn toàn tóm tắt mức độ phát triển hoặc đo lường phúc lợi của một quốc gia, nhưng nó đã được chứng minh là một chỉ số hữu ích và dễ sử dụng, có tương quan chặt chẽ (sát thực hơn GDP - Tổng sản phẩm quốc nội…) với các thước đo phi tiền tệ khác về chất lượng cuộc sống ở mỗi quốc gia (ví dụ như: mức sống, tuổi thọ trung bình, tỷ lệ tử vong của trẻ em và tỷ lệ đi học…). Việc sử dụng GNI để phân nhóm các quốc gia cũng có những hạn chế, như: GNI có thể bị đánh giá thấp ở các nền kinh tế có thu nhập thấp hơn, nhưng có các hoạt động tự cung tự cấp nhiều hơn; GNI cũng không phản ánh sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập; Phương pháp Atlas được sử dụng để chuyển đổi tiền nội tệ sang USD thông thường dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức, không tính đến sự khác biệt về mức giá trong nước…

Nguồn dữ liệu dùng để phân nhóm: các ước tính về GNI được thu thập từ các nhà kinh tế ở các đơn vị thuộc WB tại mỗi quốc gia (những người chủ yếu dựa vào dữ liệu chính thức do các quốc gia đó công bố); các quy mô dân số ước tính của WB là từ các nhà nhân khẩu học từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có hai năm một lần của Liên hợp quốc.

Về phương pháp Atlas của WB để tính tỷ giá hối đoái: các ước tính chính thức của WB về GNI được quy đổi từ tiền nội tệ mỗi quốc gia sang USD hiện hành bằng cách sử dụng phương pháp Atlas của WB. Phương pháp Atlas không dùng tỷ giá hối đoái đơn giản, mà sử dụng hệ số chuyển đổi Atlas nhằm làm dịu các biến động tỷ giá hối đoái, bằng cách sử dụng trung bình động (MA - Moving Average) ba năm (MA3) và được điều chỉnh theo lạm phát. Mục đích của hệ số chuyển đổi Atlas là để giảm tác động của biến động tỷ giá hối đoái trong việc so sánh thu nhập giữa các quốc gia.

Cụ thể: Hệ số chuyển đổi Atlas cho năm n là giá trị trung bình của tỷ giá hối đoái của một quốc gia trong năm n, n-1 và n-2; mục tiêu của việc điều chỉnh này là giảm sự thay đổi đối với tỷ giá hối đoái do lạm phát gây ra.

Về xác định ngưỡng GNI/người để phân nhóm các quốc gia: các ngưỡng để WB phân nhóm các quốc gia được cập nhật hàng năm vào đầu năm tài chính của WB, với sự điều chỉnh theo lạm phát. Phương pháp hiện nay để đo lường lạm phát cho mục đích này là sử dụng sự thay đổi trong bộ giảm phát (SDR deflator) được tổng hợp từ các thước đo lạm phát của các nền kinh tế đại diện trong Quyền rút vốn đặc biệt của IMF (gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Mỹ và Khu vực dùng tiền Euro). Ngưỡng thu nhập để phân nhóm được làm tròn chữ số hàng đơn vị đến 5 USD gần nhất, ước tính GNI/người của các quốc gia được làm tròn chữ số hàng đơn vị đến 10 USD gần nhất.

Đối với năm tài chính 2025 (FY2025) của WB (WB phân nhóm các nền kinh tế dựa trên GNI/người của năm lịch 2023), nhóm nước thu nhập thấp có GNI/người nhỏ hơn hoặc bằng 1.145 USD; nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp ở mức GNI/người từ 1.146-4.515 USD; nền kinh tế có thu nhập trung bình cao ở mức GNI/người từ 4.516-14.005 USD và nền kinh tế có thu nhập cao ở mức GNI/người trên 14.005 USD.

SỰ CHUYỂN DỊCH THEO NGƯỠNG PHÂN NHÓM MỚI

Theo ngưỡng phân nhóm mới này, có sự chuyển dịch của một số quốc gia giữa các nhóm của FY2025 so với năm trước (FY2024) như sau:

Có 3 quốc gia chuyển từ nhóm thu nhập trung bình cao sang nhóm thu nhập cao là: (i) Bulgaria vượt qua ngưỡng thu nhập cao do GDP năm 2023 tăng 1,8%, giúp cho GNI/người đạt 14.280 USD (tăng 11,82% so năm trước); (ii) Cộng hòa Palau có GDP năm 2023 tăng 0,4%, GNI/người đạt 14.110 USD (tăng 0,43% so năm trước); (iii) Kinh tế Nga FY2014 chuyển từ nhóm thu nhập trung bình cao lên nhóm thu nhập cao, nhưng FY2017 lại chuyển về nhóm thu nhập trung bình cao do GNI/người hàng năm biến động rất mạnh; đến năm 2023 kinh tế Nga có GDP tăng 3,6%, giúp cho GNI/người đạt 14.250 USD (tăng 11,24% so năm trước), cho nên lại chuyển từ nhóm thu nhập trung bình cao lên nhóm thu nhập cao (biểu đồ 1).

Có 4 quốc gia chuyển từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên nhóm thu nhập trung bình cao là: (i) Kinh tế Algeria tăng trưởng 4,1% vào năm 2023, lý do chính cho việc phân loại lại theo hướng tăng là việc điều chỉnh toàn diện số liệu thống kê tài khoản quốc gia do các cơ quan chức năng Algeria (Office National des Statistiques) thực hiện để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành (việc điều chỉnh này dẫn đến điều chỉnh tăng mức GDP trung bình cao hơn 13,3% trong giai đoạn 2018-2022)… giúp cho GNI/người đạt 4.950 USD (tăng 11,74% so năm trước).

(ii) Kinh tế Iran có GDP năm 2023 tăng 5,0%, sự mất giá của tiền Rial Iran… giúp cho GNI/người đạt 4.650 USD (tăng 13,14% so năm trước).

(iii) Mông Cổ có GDP năm 2023 tăng 7,0%, cùng với giá xuất khẩu cao hơn giúp xuất khẩu tăng 53,4%... làm cho GNI/người đạt 4.870 USD (tăng 15,68% so năm trước).

(iv) Ukraine có GDP năm 2023 tăng 5,3% (trong khi năm 2022 giảm 28,8%) cùng với sự suy giảm liên tục về dân số (giảm trên 15% kể từ khi cuộc chiến Nga - Ukraine bắt đầu vào năm 2022)… dẫn đến GNI/người đạt 4.950 USD (tăng 25,95% so năm trước).

Bờ Tây và Dải Gaza là nền kinh tế duy nhất có thứ hạng giảm trong FY2025. Cuộc xung đột ở Trung Đông bắt đầu vào tháng 10/2023 khiến cho GDP năm 2023 giảm 5,5%. Vì kinh tế của Bờ Tây và Dải Gaza chỉ mới bước vào nhóm thu nhập trung bình cao từ FY2024, nên GNI/người năm 2023 là 4.180 USD (giảm 11,44% so năm trước) đã đưa trở lại nhóm thu nhập trung bình thấp...

Từ những phân tích, dẫn chứng nêu trên cho thấy, hàng năm WB đều cập nhật các ngưỡng phân nhóm quốc gia của mình, còn các quốc gia sẽ cập nhật (hoặc sửa đổi số liệu cho sát thực hơn) về quy mô kinh tế của đất nước họ. Khi đó, mỗi quốc gia sẽ được tự động phân bổ vào 1 trong 4 nhóm có ngưỡng thu nhập cụ thể. Vì vậy, với những quốc gia có thu nhập ở gần với ngưỡng phân nhóm thì sẽ dễ gặp tình trạng chuyển từ nhóm này sang nhóm khác (do thu nhập không biến động kịp hoặc biến động trái chiều với xu hướng cập nhật ngưỡng phân nhóm mới của WB).

ĐÁNH GIÁ VỀ KINH TẾ VIỆT NAM TRONG PHÂN NHÓM CỦA WB

Kể từ khi công cuộc đổi mới được bắt đầu (năm 1986), kinh tế của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Trong đó, Việt Nam đã chuyển từ nhóm nước thu nhập thấp lên nhóm nước có thu nhập trung bình thấp từ ngày 01/07/2009 (FY2010 của WB); năm 2023 GNI/người của Việt Nam là 4.110 USD, cao hơn bình quân các nước có thu nhập trung bình thấp (2.511 USD), Ấn Độ (2.540 USD), Campuchia (2.390 USD), Lào (2.110 USD), Myanmar (1.230 USD); nhưng thấp hơn Philippines (4.320 USD), Indonesia (4.810 USD), Thái Lan (7.200 USD) và thấp hơn nhiều lần so với Malaysia (11.710 USD), Trung Quốc (13.390 USD), Brunei (34.480 USD), Hàn Quốc (35.490 USD), Singapore (70.590 USD); chỉ bằng 31,19% mức GNI/người chung của toàn thế giới (13.179 USD)... (xem biểu đồ 1).

Theo phân nhóm từ ngày 1/7/2024-30/6/2025, Việt Nam được xếp trong nhóm các quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp, cùng với một số nước trong khu vực Đông Nam Á gồm Philippines, Campuchia, Lào, Myanmar. Trong nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao, Malaysia, Thái Lan, Indonesia là những quốc gia Đông Nam Á được xếp hạng. Chỉ có Singapore và Brunei là hai nền kinh tế ở Đông Nam Á được xếp vào nhóm nền kinh tế có thu nhập cao.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2025 của nước ta: “Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp”. Muốn vậy, GNI/người của Việt Nam năm 2024 (để WB làm căn cứ phân nhóm các quốc gia áp dụng từ ngày 1/7/2025-30/6/2026) phải vượt qua ngưỡng thu nhập trung bình cao áp dụng cho FY2026 của WB.

Từ biểu đồ 2 cho thấy trong giai đoạn từ 1992-2023, tốc độ tăng trưởng hàng năm về GDP/người và GNI/người của Việt Nam luôn cao hơn tăng trưởng ngưỡng GNI để là quốc gia có thu nhập trung bình cao do WB công bố khá nhiều. Hơn nữa, tăng trưởng hàng năm về GDP/người và GNI/người của Việt Nam luôn đồng thuận với nhau (đặc biệt là giai đoạn từ 2013-2023), nên có thể tính được tốc độ tăng trưởng GNI/người năm 2024 khi biết tốc độ tăng trưởng GDP/người năm 2024 so với năm 2023 của Việt Nam.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2024 của Tổng cục Thống kê (nay là Cục Thống kê, Bộ Tài chính), GDP/người năm 2024 theo giá hiện hành của Việt Nam ước đạt 4.700 USD, tăng 377 USD (tương đương 8,72%) so với năm 2023, tức là GDP/người năm 2024 bằng 1,0872 so với năm 2023. Như vậy, có thể ước tính theo 3 kịch bản trong bảng 1.

Từ số liệu ở bảng 1 có thể rút ra kết luận rằng, tính tới cuối năm 2025 (áp dụng cho FY2026 của WB), Việt Nam chưa thể vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Lý do chính là bởi GNI/người của Việt Nam năm 2024 chỉ có thể đạt mức cao nhất là khoảng 4.490 USD (kịch bản 1), mức này thấp hơn ngay cả ngưỡng thu nhập trung bình cao FY2025 của WB (là 4.516 USD) và có thể sẽ thấp hơn ngưỡng thu nhập trung bình cao FY2026 do WB công bố từ 76-136 USD. Như vậy, với diễn biến tình hình kinh tế, chính trị của 4 tháng đầu năm 2025, nhiều khả năng là GNI/người của Việt Nam năm 2025 so với năm trước sẽ có kết quả tốt hơn năm 2024... Do đó, tới cuối năm 2026 thì Việt Nam gần như chắc chắn sẽ vượt qua mức thu nhập trung bình thấp (tức là gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao).

VIỆT NAM SẼ TRỞ THÀNH QUỐC GIA CÓ THU NHẬP CAO KHI NÀO?

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2045 của nước ta: “Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”. Muốn đạt được mục tiêu là quốc gia có thu nhập cao, GNI/người của Việt Nam năm 2044 phải đạt mức thấp nhất là ngưỡng thu nhập cao do WB công bố cho FY2046. Như vậy, với nền số liệu năm 2023 do WB công bố, phần viết này sẽ dự báo về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong 21 năm tới (2024-2044) để đạt mục tiêu nêu trên.

Xét về số liệu lịch sử, chúng tôi tính mức tăng trưởng trung bình động (MA) hàng năm của 21 năm gần nhất (MA21) trong giai đoạn 1990-2023 của một số chỉ tiêu được phản ánh trong biểu đồ 3.

Từ biểu đồ 2 cho thấy trong giai đoạn từ 1992-2023, tốc độ tăng trưởng hàng năm của Việt Nam về GNI/người thường cao hơn tăng trưởng GDP khá nhiều. Biểu đồ 3 càng khẳng định, khi tính tăng trưởng MA21 thì tăng trưởng hàng năm về GNI/người của Việt Nam cao hơn tăng trưởng GDP rất rõ; đồng thời, tăng trưởng GDP của Việt Nam vượt trội hơn hẳn so với tăng ngưỡng thu nhập cao do WB công bố. Ví dụ: Tăng trưởng MA21 năm 2023 (tăng trưởng trung bình năm trong giai đoạn từ 2003-2023) của ngưỡng thu nhập cao do WB công bố chỉ là 1,0209 (tức là tăng trung bình 2,09%/năm), trong khi tăng trưởng GDP và GNI/người của Việt Nam lần lượt là 1,0625 và 1,1135.

Từ biểu đồ 3 cũng cho thấy trong giai đoạn từ 2010-2023, tăng trưởng MA21 của ngưỡng thu nhập cao do WB công bố đạt mức trung bình là 1,0184; đạt mức cao nhất là 1,0347 (vào năm 2010); đạt mức thấp nhất là 1,0107 (vào năm 2017). Do đó, khi tìm điều kiện để GNI/người của Việt Nam năm 2044 đạt mức thấp nhất là ngưỡng thu nhập cao do WB công bố cho FY 2046, cần phải trả lời được hai câu hỏi chính như sau:

Câu hỏi 1: Đến FY2046, WB sẽ công bố ngưỡng thu nhập cao là bao nhiêu? Để trả lời câu hỏi này, ta có thể dự báo tới trường hợp rất khó khăn (để kinh tế Việt Nam vượt qua ngưỡng thu nhập cao đó) là WB công bố ngưỡng thu nhập cao FY2046 với tăng trưởng MA21 năm 2044 ở mức cao nhất của tăng trưởng MA21 trong giai đoạn 2010-2023 (tức là 1,0347). Khi đó, ngưỡng thu nhập cao do WB công bố cho FY2046 sẽ là: 14.006 USD x 1,034721 = 28.651,5 USD. Như vậy, để đến năm 2045 Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao thì GNI/người của Việt Nam năm 2044 phải vượt qua mức 28.652 USD.

Câu hỏi 2: Để GNI/người của Việt Nam năm 2044 vượt qua mức 28.652 USD thì tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 2024-2044 phải đạt mức trung bình là bao nhiêu? Để trả lời câu hỏi này, ta có thể tính toán như sau:

GNI/người của Việt Nam giai đoạn 2024-2044 phải đạt tốc độ tăng trưởng thấp nhất là: (28.652/4.110)(1/21) = 1,0969 (có nghĩa GNI/người của Việt Nam giai đoạn 2024-2044 phải tăng trưởng trung bình thấp nhất là 9,69%/năm).

Trong giai đoạn từ 2010-2023, tăng trưởng MA21 của GDP Việt Nam đạt mức trung bình là 1,0663, đạt mức cao nhất là 1,0706 (vào năm 2011), đạt mức thấp nhất là 1,0622 (vào năm 2021); tăng trưởng MA21 của GNI/người Việt Nam đạt mức trung bình là 1,1186, đạt mức cao nhất là 1,1476 (vào năm 2012), đạt mức thấp nhất là 1,0910 (vào năm 2010). Do đó, có thể ước tính tốc độ tăng trưởng thấp nhất của GDP để GNI/người Việt Nam giai đoạn 2024-2044 tăng trưởng trung bình là 9,69%/năm qua hai kịch bản sau:

Kịch bản 1: Dựa vào tăng trưởng MA21 trung bình giai đoạn từ 1990-2023, khi đó tăng trưởng MA21 của GDP năm 2044 sẽ là: (1,0663 x 1,0969)/1,1186 = 1,0456.

Kịch bản 2: Dựa vào tăng trưởng MA21 năm 2021 (vì năm 2021 tăng trưởng MA21 của GDP đạt mức thấp nhất trong giai đoạn từ 2010-2023 và MA21 của GNI/người là 1,1107), khi đó tăng trưởng MA21 của GDP năm 2044 sẽ là: (1,0622 x 1,0969)/1,1107 = 1,0490.

Qua hai kịch bản này cho thấy trong giai đoạn 2024-2044, kinh tế Việt Nam cần đạt mức tăng trưởng trung bình GDP (giá cố định) khoảng 4,90%/năm (làm tròn là 5,0%/năm) thì sẽ trở thành quốc gia có thu nhập cao vào cuối năm 2045.

Ngoài ra, thời gian gần đây kinh tế Việt Nam phát triển khả quan với nhiều động lực tăng trưởng mới nhằm đạt mục tiêu “năm 2025 tăng trưởng GDP đạt 8,0% trở lên, tạo tiền đề để tăng trưởng GDP đạt hai chữ số vào các năm tiếp theo…”. Do đó, có thể dự báo về thời gian để Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao theo cách tiếp cận khác như sau: Từ biểu đồ 3 cho thấy, tăng trưởng MA21 trong giai đoạn từ 2010-2023 của 3 chỉ tiêu này có biến động khá ổn định (đặc biệt là các năm từ 2017-2023), vì vậy nếu kinh tế - chính trị thế giới và Việt Nam từ 2025-2044 không có biến động quá lớn so với tình hình như giai đoạn 2017-2024, có thể dự báo tăng trưởng MA21 năm 2044 của các chỉ tiêu là: Ngưỡng thu nhập cao FY2046 do WB công bố ở mức cao nhất của tăng trưởng MA21 trong giai đoạn 2010-2023 (tức là 1,0347), khi đó ngưỡng thu nhập cao FY2046 do WB công bố sẽ là 28.651,5 USD; tăng trưởng GDP và GNI/người của Việt Nam được dự báo theo các phương án sau:

Phương án 1 (phương án cơ sở - dễ xảy ra nhất): Tăng trưởng GDP và GNI/người của Việt Nam (ở mức bền vững) sẽ lần lượt là 1,06 và 1,11. Khi đó, GNI/người của Việt Nam năm 2044 sẽ là 4.110 USD x 1,1121 = 36.871,1 USD, vượt ngưỡng thu nhập cao FY2046 do WB công bố (ngay từ năm 2041, GNI/người của Việt Nam đã vượt ngưỡng thu nhập cao do WB công bố cho FY2043 – nghĩa là Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao từ cuối năm 2042 nếu tăng trưởng GDP trung bình từ 2024-2041 đạt 6,0%/năm).

Phương án 2: Tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức 1,07; GNI/người là: (1,07 x 1,1186)/1,0663 = 1,1225 (được tính dựa trên tỷ lệ trung bình tăng trưởng MA21 của 2 chỉ tiêu này giai đoạn 2010-2023). Khi đó, GNI/người của Việt Nam năm 2044 sẽ là 4.110 USD x 1,122521 = 46.516,2 USD, vượt ngưỡng thu nhập cao FY2046 do WB công bố rất nhiều (ngay từ năm 2039, GNI/người của Việt Nam đã vượt ngưỡng thu nhập cao do WB công bố cho FY2041 – nghĩa là Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao từ cuối năm 2040 nếu tăng trưởng GDP trung bình từ 2024-2039 đạt 7,0%/năm).

Phương án 3: Tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức 1,08; GNI/người là: (1,08 x 1,1186)/1,0663 = 1,1330 (được tính dựa trên tỷ lệ trung bình tăng trưởng MA21 của 2 chỉ tiêu này giai đoạn 2010-2023). Khi đó, GNI/người của Việt Nam năm 2044 sẽ là 4.110 USD x 1,133021 = 56.551,5 USD, đạt gần gấp đôi ngưỡng thu nhập cao FY 2046 do WB công bố (ngay từ năm 2037, GNI/người của Việt Nam đã vượt ngưỡng thu nhập cao do WB công bố cho FY2039 – nghĩa là Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao từ cuối năm 2038 nếu tăng trưởng GDP trung bình từ 2024-2037 đạt 8,0%/năm).

Từ những phân tích, dự báo theo các phương án như trên, có thể rút ra kết luận là: Nếu kinh tế - chính trị thế giới và Việt Nam từ 2025-2044 không có biến động quá lớn so với tình hình như giai đoạn 2017-2024, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có thu nhập cao vào cuối năm 2045 nếu kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng trung bình GDP là 5,0%/năm trong giai đoạn 2024-2044.

Nếu tăng trưởng trung bình GDP đạt mức cao hơn 5%/năm càng nhiều, thì Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có thu nhập cao trước năm 2045 càng sớm hơn, cụ thể: nếu tăng trưởng trung bình GDP trong giai đoạn 2024-2041 là 6,0%/năm; 7,0%/năm; 8,0%/năm thì Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có thu nhập cao lần lượt vào cuối năm 2042; 2040; 2038.

Những dự báo nêu trên cho thấy, mục tiêu cụ thể mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đến năm 2045 của nước ta là hoàn toàn khả thi; đồng thời, khuyến cáo các nhà điều hành nền kinh tế không nên quá “nóng vội”, lo sợ không đạt mục tiêu này mà huy động quá nhiều nguồn lực phục vụ tăng trưởng hoặc thực hiện các biện pháp can thiệp quá mạnh vào nền kinh tế,… dẫn tới sử dụng nguồn lực đạt hiệu quả thấp một cách không cần thiết hoặc dễ gây bất ổn kinh tế vĩ mô.

(*) Phạm Minh Thụy, Viện Kinh tế - Tài chính, Học viện Tài chính.

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2025, phát hành ngày 26/5/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây :

https://postenp.phaha.vn/tap-chi-kinh-te-viet-nam/detail/1414