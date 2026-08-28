Phạt 1,5 tỷ đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của một cá nhân vì thao túng cổ phiếu MTG

Trong khoảng thời gian từ ngày 31/10/2022 đến ngày 31/5/2024, bà Phạm Thị Mỹ Diệu đã có hành vi sử dụng 02 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu MTG nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo,

Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán và hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần MT Gas (mã MTG-UPCoM).

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 25/8/2026, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Mỹ Diệu (Tp.HCM) với mức phạt 1,5 tỷ đồng; hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán có thời hạn 21 tháng do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể: trong khoảng thời gian từ ngày 31/10/2022 đến ngày 31/5/2024, bà Phạm Thị Mỹ Diệu đã có hành vi sử dụng 02 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu MTG nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, vi phạm quy định tại khoản 49 Điều 1 và khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15).

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của bà Phạm Thị Mỹ Diệu cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Bà Phạm Thị Mỹ Diệu cũng bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 03 năm, bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 03 năm, kể từ ngày 28/8/2026.

Đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán, căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Xuân Dũng (Tp.HCM) với hình thức đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 09 tháng, kể từ ngày 28/8/2026 do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể, ông Trần Xuân Dũng đã cho bà Phạm Thị Mỹ Diệu mượn tài khoản chứng khoán để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán trong giai đoạn từ ngày 31/10/2022 đến ngày 31/5/2024 đối với cổ phiếu MTG.

Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định ông Trần Xuân Dũng có số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Ông Trần Xuân Dũng cũng bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 28/8/2026; cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 28/8/2026.

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, công ty có vốn điều lệ 104,5 tỷ và cổ phiếu MTG được chấp thuận giao dịch trên UPCoM từ ngày 25/6/2015. Trụ sở công ty đặt tại 5/1 Quốc lộ 1A, Ấp Bến Lức 6, Xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.