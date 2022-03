Phát hiện gần 812 nghìn nguy cơ tấn công mạng vào các mạng công nghệ thông tin trọng yếu

Thông tin được chia sẻ tại hội thảo Công tác giám sát đảm bảo an toàn thông tin năm 2021 diễn ra ngày 30/3.

Ông Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ cho biết: Giám sát an toàn thông tin là một trong những hoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường năng lực đảm bảo an toàn thông tin cho các cơ quan, tổ chức của Đảng và Chính phủ, là yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành các bộ, ban, ngành, địa phương.

Trước những diễn biến phức tạp về tình hình an toàn, an ninh thông tin đang diễn ra hiện nay, Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị các cơ quan, đơn vị nhìn nhận các vấn đề còn tồn tại khó khăn, vướng mắc trong công tác đảm bảo an toàn thông tin; công tác giám sát an toàn thông tin và đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm giúp Ban Cơ yếu Chính phủ hoàn thiện hơn nữa trong công tác giám sát an toàn thông tin cho các mạng trọng yếu.

Theo Trung tâm Công nghệ thông tin và giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ, trong năm 2021 thông qua công tác giám sát an toàn thông tin, Trung tâm đã phát hiện 811.902 nguy cơ tấn công mạng, tăng 5,5% so với năm 2020, trong đó 757.064 (hơn 93,2%) là các tấn công mạng khai thác lỗ hổng bảo mật, nhắm vào các hệ thống cổng thông tin điện tử, các hệ thống chỉ đạo điều hành tác nghiệp.

Ngoài ra, khoảng 31.013 là các tấn công mạng liên quan đến các hình thức truy cập trái phép. Đặc biệt, số lượng tấn công liên quan đến mã độc được phát hiện là 19.091, với nhiều hình thức tấn công phức tạp, tinh vi.

Đồng thời, Trung tâm cũng đã phát hiện 720 cuộc tấn công từ chối dịch vụ và hơn 4.000 loại hình tấn công khác vào các hệ thống mạng công nghệ thông tin trọng yếu đang được Trung tâm triển khai giám sát. Các hình thức tấn công bằng mã độc có chủ đích vào các đối tượng người dùng và khai thác lỗ hổng bảo mật vào các hệ thống thư điện tử hoặc các trang thông tin chỉ đạo, điều hành được ghi nhận nhiều nhất trong năm 2021.

Được biết trong năm 2021, Trung tâm Công nghệ thông tin và giám sát an ninh mạng đã thực hiện 20 lượt đánh giá an toàn thông tin cho 12 cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, tăng gần 100% so với năm 2020. Thông qua hệ thống giám sát, phân tích mã độc, Trung tâm đã kịp thời phát hiện 1039 mã độc lây nhiễm vào hơn 113 máy tính tại các cơ quan, đơn vị.

Từ đó giúp kịp thời bóc tách và xử lý, tránh việc các mã độc lan rộng vào trong hệ thống mạng. Trung tâm đã nhiều lần đột xuất và định kỳ thực hiện rà quét và xử lý mã độc cho nhiều mạng công nghệ thông tin trọng yếu. Qua đó, đã phát hiện và xử lý mã độc trên hơn 100 máy chủ, máy trạm của các cơ quan, đơn vị.