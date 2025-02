Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Được được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

Chiều 20/2, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy làm Chủ tọa kỳ họp chuyên đề này. Tham dự kỳ họp còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Phước Thắng; cùng các đại biểu tham dự…

Phát biểu khai mạc, Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh rằng kỳ họp chuyên đề lần này có ý nghĩa rất quan trọng, khẩn trương xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách nhằm thông qua các nội dung triển khai phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị Thành phố theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW và yêu cầu thực tiễn của Thành phố. Đồng thời, công bố các Quyết định liên quan đề án sắp xếp tổ chức bộ máy đúng với yêu cầu, tiến độ đề ra.

Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân Thành phố cũng xem xét, quyết định các nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách, phát huy nguồn lực, “kiến tạo không gian phát triển mới” nhằm thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2025 của Thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Cụ thể, Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh xem xét, cho ý kiến các tờ trình về thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh; chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; cơ cấu lại và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp của hệ thống chính trị trên địa bàn Thành phố… nhằm triển khai thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả phương án sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Đồng thời, thảo luận các tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa - xã hội như thông qua chủ trương đầu tư các dự án BOT hạ tầng giao thông đường bộ hiện hữu theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội tạo cơ sở pháp lý cho Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Bên cạnh đó, thảo luận nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non dưới 5 tuổi, học sinh trung học phổ thông năm học 2025 – 2026; chính sách hỗ trợ chế độ điều dưỡng, hội nghị, tham quan, về nguồn đối với người có công với cách mạng; nghị quyết hỗ trợ chi quà tặng đối với người có công với cách mạng. Qua đó, thể hiện sự nhân văn và nghĩa tình, sự quan tâm, tri ân và thể hiện tấm lòng đền ơn đáp nghĩa sâu sắc của Thành phố đối với người có công với cách mạng và thân nhân nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, những nội dung được xem xét, thảo luận và quyết nghị tại kỳ họp lần này là những vấn đề hết sức quan trọng, làm tiền đề hoàn thành việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và những năm tiếp theo.

Bà Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần tích cực lan tỏa từ kỳ họp Quốc hội: dân chủ - trách nhiệm – hiệu quả, tập trung nghiên cứu sâu, kỹ từng nội dung, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đi vào thực tiễn, hiệu quả thực hiện. Qua đó, góp phần tạo sự đột phá toàn diện nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. TP. Hồ Chí Minh tự tin, vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020-2025 và được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Được sinh ngày 3/4/1968; quê quán: xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Trình độ thạc sĩ địa chất học, cử nhân địa chất, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng đảm nhận các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An; Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh; Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Long An; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020; Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngày 30/1/2021, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh khóa X đã bầu Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Được giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu 83/84 đại biểu có mặt.

TP. HỒ CHÍ MINH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM NHIỀU LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT

Sáng 20/2, Thành ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh, Uỷ ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên dự buổi lễ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh điều động bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa XV đến nhận công tác tại Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh;

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy cũng quyết định tiếp nhận, điều động bà Phạm Thị Thanh Hiền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Củ Chi đến nhận công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chỉ định ông Hứa Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Củ Chi nhiệm kỳ 2020-2025; Uỷ ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh điều động và bổ nhiệm ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giữ chức Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên khẳng định: Các quyết định điều động, chỉ định, bổ nhiệm đều được cân nhắc kỹ dựa trên chuyên môn, quá trình phấn đấu và hướng phát triển của mỗi người. Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan đồng hành, hỗ trợ để nhân sự mới hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chiều 20/2, sau khi Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh khóa X thông qua Nghị quyết thành lập mới 7 sở mới sau sáp nhập, Uỷ ban Nhân dân Thành phố đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo của các sở này.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội và ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chúc mừng 7 giám đốc sở mới- Ảnh: VGP/Vũ Phong.

Các cơ quan chuyên môn sau sắp xếp của Thành phố gồm: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chánh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Văn phòng Uỷ ban Nhân dân Thành phố, Thanh tra Thành phố. Ngoài ra, Sở An toàn thực phẩm được đề xuất tiếp tục thực hiện thí điểm.

Cụ thể, ông Lâm Đình Thắng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

Ông Võ Ngọc Quốc Thuận được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nội vụ;

Bà Lê Thị Huỳnh Mai được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính;

Ông Trần Quang Lâm được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giao thông công chánh;

Ông Trần Hoàng Quân được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng;

Ông Nguyễn Toàn Thắng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Ông Nguyễn Duy Tân được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo;

Lãnh đạo 09 cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân Thành phố còn lại, gồm: Chánh Thanh tra TP. Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy; Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Thị Ánh Hoa; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thế Thuận; Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu; Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Giám đốc Sở Công Thương Bùi Tá Hoàng Vũ; Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Phạm Khánh Phong Lan; Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh Đặng Quốc Toàn.

Như vậy, 16 cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân Thành phố đã được kiện toàn nhân sự lãnh đạo.

Ngoài ra, sau sắp xếp, Uỷ ban Nhân dân Thành phố còn 03 cơ quan hành chính (so với 8 cơ quan trước đó) gồm: Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố; 32 đơn vị sự nghiệp công lập (so với 35 trước đó).