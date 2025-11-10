Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng kiểm tra tiến độ cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ vừa có chuyến đi kiểm tra thực tế tuyến cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang tại nút giao 279, thuộc xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang...

Theo báo cáo của chủ đầu tư, các nhà thầu đã triển khai thi công 6/6 gói thầu, huy động hơn 1.000 công nhân, gần 1.100 máy móc, thiết bị và tổ chức 114 mũi thi công trên toàn tuyến. Giá trị xây lắp lũy kế đạt hơn 51,3% khối lượng, song trong tháng 10 vừa qua, thời tiết mưa lũ kéo dài khiến một số hạng mục phải tạm dừng, ảnh hưởng tới tiến độ thi công nền đường.

Đối với đoạn tuyến qua tỉnh Hà Giang (cũ), nay thuộc địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 1 của dự án có chiều dài 27,48 km, tổng mức đầu tư hơn 5.028 tỷ đồng. Hiện phần đường quy mô 2 làn xe đang được triển khai theo đúng kế hoạch, trong khi phần mở rộng 4 làn xe đang trong quá trình lập thiết kế bản vẽ thi công.

Tại điểm kiểm tra nút giao 279, sau khi nghe báo cáo của chủ đầu tư và đơn vị thi công, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đơn vị, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan địa phương trong giải phóng mặt bằng và bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ dự án.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang là công trình hạ tầng có ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian và động lực phát triển mới cho khu vực Đông Bắc, góp phần kết nối hạ tầng liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, thu hút đầu tư và du lịch.

Phó Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu, đơn vị tư vấn tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, tranh thủ thời tiết thuận lợi để bù khối lượng chậm, đồng thời bảo đảm chất lượng kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường.

Đối với tỉnh Tuyên Quang, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục chỉ đạo sát sao, tháo gỡ kịp thời khó khăn, nhất là về vật liệu, vận chuyển, xử lý nền đất yếu, để dự án được triển khai đúng tiến độ, phấn đấu thông tuyến trong năm 2025.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác đã kiểm tra công trình Đập dâng nước tạo cảnh quan tại phường Hà Giang 1, yêu cầu địa phương và nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, hoàn thiện các hạng mục còn lại đúng kế hoạch. Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần sớm xây dựng phương án quản lý, vận hành hiệu quả nhằm phát huy công năng điều tiết nước, tạo cảnh quan đô thị sau khi công trình được bàn giao.

Cũng trong chương trình làm việc tại Tuyên Quang, Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra hiện trường sạt lở ta luy âm trên tuyến Quốc lộ 2, đoạn qua khu vực đầu phường Hà Giang 1. Phó Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông và ổn định đời sống người dân.

Theo đánh giá của đoàn công tác, việc đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là tuyến cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang, sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường kết nối vùng trung du và miền núi phía Bắc với các trung tâm kinh tế lớn, qua đó tạo điều kiện phát triển bền vững cho khu vực trong giai đoạn tới.