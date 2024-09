Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp tại Sở Chỉ huy tiền phương phòng, chống bão số 3

Vào khoảng 12h30 ngày 7/9, tâm bão số 3 đi vào đất liền giữa Quảng Ninh - Hải Phòng. Cường độ cấp 12-13, giật cấp 16. Đại diện Tổng cục Khí tượng-Thủy văn cho biết, tâm bão ở giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, trong đó vùng trọng điểm là Quảng Yên, Bãi Cháy, Cát Bà, Hạ Long của Quảng Ninh; An Lão, Tiên Lãng, Hải An, Đồ Sơn của Hải Phòng.

Ngay sau khi bão số 3 đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh và TP. Hải Phòng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp thứ 2 của Sở Chỉ huy tiền phương, đánh giá tình hình ứng phó của các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình.

Tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng – Thủy văn Hoàng Đức Cường cho biết sau khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền, sức gió vẫn duy trì cấp 12 - 13, giật cấp 14 - 16, dự kiến đến khoảng 16h mới giảm dần. Các vùng sâu trong đất liền cấp độ gió sẽ tăng dần, riêng tại Hà Nội, từ 15h có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9 - 10, kéo dài đến 19h.

Ông Hoàng Đức Cường nhấn mạnh, ngay sau khi tâm bão đi qua, sức gió sẽ giảm hoặc ngừng sau đó tăng trở lại, trước khi giảm hẳn, vì vậy, người dân phải hết sức cảnh giác, không được chủ quan, ra đường, về nhà ngay khi thấy hiện tượng gió giảm hoặc ngừng. Về dự báo mưa, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình có mưa nhiều nhất. Các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên mưa kéo dài đến hết đêm 7/9. Sau đó mưa sẽ lan rộng ra vùng núi phía bắc, Tây Bắc Bộ đến hết ngày 8/9.

Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi bão số 3 đổ bộ, trên địa bàn TP. Cẩm Phả, TP. Móng Cái, đảo Cô Tô, cấp độ gió bắt đầu giảm, trong khi TP. Hạ Long, thị xã Quảng Yên cấp độ gió vẫn duy trì ở mức cao. Dự báo tại TP. Uông Bí, thị xã Đông Triều cấp gió bão tiếp tục tăng lên.

Tại TP. Hải Phòng, tâm bão nằm trên địa bàn huyện Cát Hải, các địa bàn quận huyện khác có mưa và gió giật rất mạnh. Lãnh đạo các tỉnh Thái Bình, Nam Định cho biết, ngay sau khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền, khu vực ven biển ghi nhận mức gió duy trì liên tục ở cấp 9 - 10, vùng ven biển giật cấp 12 - 13. Với mức sóng biển cao từ 4 - 5 m, các tuyến đê biển, đê sông xung yếu tại Hải Phòng, Nam Định vẫn đang an toàn.

Các địa phương ghi nhận thiệt hại ban đầu là tình trạng cây cối, cột điện gãy đổ, nhà bị tốc mái, vỡ kính ở một số nhà cao tầng, một số xà lan, tàu thuyền bị trôi dạt. Nhiều nơi ở Quảng Ninh, Hải Phòng bị mất điện, hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn. Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết thành phố đang triển khai các biện pháp ứng phó theo các kịch bản đã đề ra; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ngành điện lực, viễn thông khẩn trương khôi phục lưới điện, hệ thống thông tin liên lạc sớm nhất.

Chủ trì cuộc họp Bộ Chỉ huy tiền phương phòng chống bão số 3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá, sau khi đi vào vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, cấp độ bão vẫn giữ nguyên. Vì vậy, cần tiếp tục duy trì cảnh giác, tập trung cao độ. Phó Thủ tướng cho biết, việc cấm đường và hạn chế người dân ra khỏi nhà nhằm giảm thiểu thiệt hại về sức khỏe, tính mạng cho nhân dân do cây đổ, một số công trình xây dựng nhỏ bị tốc mái, sập đổ. Phó thủ tướng yêu cầu tỉnh thành ven biển cấm đường đến 20h.

Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan khí tượng thủy văn cung cấp chính xác diễn biến, phạm vi ảnh hưởng của bão số 3 sau khi đi vào đất liền, về cấp gió, lượng mưa để các đô thị, khu đông dân cư, vùng trung du miền núi phía bắc chủ động giảm nhẹ thiệt hại do cây cối, cột điện gãy đổ, nhà cửa bị tốc mái, sập đổ, ngập lụt; phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với địa phương sớm đánh giá thiệt hại, chỉ đạo các doanh nghiệp tập trung khắc phục, sửa chữa lưới điện, hệ thống thông tin, liên lạc.

Phó Thủ tướng yêu cầu TP. Hải Phòng, tỉnh Nam Định theo dõi chặt chẽ, xử lý kịp thời những tuyến đê biển, đê sông xung yếu, trường hợp cần thiết báo cáo ngay Bộ Chỉ huy tiền phương để điều động lực lượng tăng cường hỗ trợ. Ở những nơi bão tan, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại, xác định các khu vực hỗ trợ; phối hợp với các lực lượng, cơ quan đoàn thể, nòng cốt là lực lượng vũ trang triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thiệt hại, bảo đảm đời sống của nhân dân, không để ai bị đói, bị rét, không có chỗ ở.

Tại Hà Nội, dự báo tác động của bão, gió mạnh chiều và đêm 7/9, các quận huyện sẽ có gió mạnh cấp 5, cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Chiều và đêm 7/9, thị xã Sơn Tây và các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Phúc Thọ có gió mạnh cấp 4, cấp 5, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9.

Thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ chiều tối đến đêm 7/9. Dự báo tác động của gió mạnh có thể gây tốc mái, hư hại nhà cửa, làm gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: Cấp 3. Từ nay đến sáng 9/9, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông (mưa to đến rất to tập trung từ chiều 7/9 đến sáng 8/9).