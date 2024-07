Ông Nguyễn Quang Bảo thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã VCI-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Quang Bảo, Phó Tổng giám đốc VCI đăng ký bán 2,8 triệu cổ phiếu VCI từ ngày 30/7-28/8, để phục vụ nhu cầu cá nhân. Nếu thành công, ông Bảo sẽ giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ từ gần 3,2 triệu cổphiếu VCI, chiếm 2% về còn 395.320 cổ phiếu, chiếm 0,089% vốn tại VCI.

Chốt phiên giao dịch ngày 25/7, giá cổ phiếu VCI dừng ở mốc 44.600 đồng/cp, giảm 14% so với mức đỉnh trong 52 tuần qua (chốt phiên ngày 21/2 là 54.000 đồng/cổ phiếu). Tạm tính ở mức thị giá này, lãnh đạo Vietcap có thể thu về gần 125 tỷ đồng từ giao dịch trên.

Về kết quả kinh doanh, VCI cho biết trong quý 2/2024, Vietcap ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 344 tỷ đồng, tăng 163% so với quý 2/2023. Trong 6 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 571 tỷ đồng, tăng 170% so với cùng kỳ 2023 và hoàn thành 82% kế hoạch năm 2024 của Vietcap là 700 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): ROE trượt 12 tháng gần nhất của Vietcap đạt 9,6% trong quý 2/2024 (12,9 % nếu loại trừ chênh lệch từ đánh giá lại tài sản theo giá thị trường được ghi nhận trong Vốn chủ sở hữu).

Tổng vốn chủ sở hữu (VCSH): Tính đến cuối tháng 6/2024, tổng VCSH của Vietcap đạt 8.859 tỷ đồng — tăng 20% so với cuối năm 2023.

Về mảng cho vay ký quỹ đạt doanh thu 244 tỷ đồng trong quý 2/2024 (tăng 29% so với quý 1/2024) và lợi nhuận trước thuế đạt 63 tỷ đồng (tăng 50% so với Q1 2024). Trong 6 tháng 2024, mảng cho vay ký quỹ ghi nhận doanh thu đạt 433 tỷ đồng (tăng 12% so với 6 tháng 2023) và lợi nhuận trước thuế đạt 105 tỷ đồng (tăng 67% so với 6 tháng 2023).

Dư nợ cho vay ký quỹ của Vietcap tính đến cuối tháng 6/2024 đạt 7.947 tỷ đồng (giảm 1% so với cuối năm 2023).

Đáng chú ý, các khoản nợ của Vietcap tính đến cuối tháng 6/2024 là 12.392 tỷ đồng, tăng 38% so với cuối năm 2023. Tất cả các khoản nợ này đều là nợ ngắn hạn và chủ yếu được sử dụng để tài trợ cho hoạt động cho vay ký quỹ.

Theo VCI, tỷ lệ tổng nợ trên VCSH của Vietcap tăng lên 139,9% vào cuối tháng 6/2024 so với 121,8% vào cuối năm 2023 và tính đến cuối tháng 6/2024, tổng tài sản của Vietcap đạt 23.105 tỷ đồng — tăng 34% so với cuối năm 2023.