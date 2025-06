Phú Thọ: Chuẩn bị tốt các điều kiện cho gần 19.000 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ngày 12/6, tại tỉnh Phú Thọ, Đoàn công tác số 3 Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 do Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 Huỳnh Văn Chương làm Trưởng đoàn, làm việc với địa phương về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Kỳ thi, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương đã lưu ý với các Điểm thi về tập huấn cho các cán bộ làm công tác thi, lưu ý về chuẩn bị phòng chờ, phòng thi đúng quy định, chuẩn bị tâm lý, hỗ trợ học sinh, hệ thống an ninh, an toàn, hệ thống phát điện, phải hết sức thận trọng, nghiêm túc, tránh sai sót.

Phó Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ Đỗ Thanh cho biết năm nay, trên toàn địa bàn có 18.922 thí sinh đăng ký dự thi tại 44 điểm thi, 815 phòng thi, có 01 điểm thi dành riêng cho thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Trong đó có 18.495 học sinh lớp 12 năm học 2024-2025 và 427 thí sinh tự do. Tỉnh Phú Thọ điều động khoảng 2.850 cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức Kỳ thi ở tất cả các khâu.

Công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được tập trung chỉ đạo, triển khai theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngay từ đầu năm học, Sở giáo dục và đào tạo đã hướng dẫn và chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch giáo dục nhà trường. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng nội dung ôn tập, thi thử các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến để nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện tâm lý làm bài thi cho học sinh.

Các sở, ban, ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Sở giáo dục và đào tạo thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho Kỳ thi.

UBND các huyện, thành, thị xã đã thành lập Ban Chỉ đạo thi, xây dựng kế hoạch tham gia tổ chức Kỳ thi. Chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn tích cực chuẩn bị các điều kiện về nơi ăn, nghỉ cho cán bộ, giáo viên, thí sinh, phụ huynh học sinh đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Đối với những huyện miền núi, đi lại khó khăn, có biện pháp hỗ trợ việc đi lại, ăn ở của thí sinh tham gia Kỳ thi trong mọi tình huống; có phương án, giải pháp với các tình huống xảy ra mưa to, bão lũ,... tuyệt đối không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

Đến thời điểm này, công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, công tác chấm thi, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các Điểm thi, hỗ trợ thí sinh, thanh tra, kiểm tra, truyền thông đã được thực hiện đúng, đủ theo quy định, Quy chế thi đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật cho toàn Kỳ thi.

Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Phú Thọ Nguyễn Mạnh Sơn cho biết Phú Thọ là địa phương có điều chỉnh, sáp nhập, hợp nhất về địa giới hành chính nên cần tập trung, tăng cường, đáp ứng các điều kiện, đảm bảo an ninh, an toàn từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng, không làm ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh dự thi.

Đối với các vấn đề đoàn công tác đã lưu ý, ông Nguyễn Mạnh Sơn giao trách nhiệm cho Sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các sở, ban, ngành xử lý, bổ sung, tránh chủ quan, để xảy ra sai sót.

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương nhấn mạnh trong bối cảnh có nhiều điểm đặc biệt, công tác tổ chức thi cần tuyệt đối đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật. “Kỳ thi không được sáng tạo, ở tất cả các khâu cần phải “100% đúng” theo Quy chế”, Cục trưởng nhấn mạnh.

Với nhiều điểm mới của Kỳ thi năm nay, Cục trưởng Huỳnh Văn Chương cũng đặc biệt lưu ý với tỉnh Phú Thọ khâu in sao đề thi phải hết sức cẩn trọng, tránh nhầm lẫn. Cùng với đó, công tác coi thi cũng được lưu ý cần được tập huấn kỹ càng, đặc biệt là việc phát hiện các thiết bị gian lận trong thi cử.

Đối với việc sáp nhập, tinh gọn điều chỉnh địa giới hành chính, theo Cục trưởng Huỳnh Văn Chương “ngành Giáo dục sẽ thực hiện trên tinh thần cố gắng giữ ổn định hết mức cho Kỳ thi diễn ra thuận lợi”. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ có những hướng dẫn phù hợp đối với các địa phương tại từng thời điểm cụ thể.