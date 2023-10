Phú Yên công nhận kết quả đấu giá 13 mỏ khoáng sản

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác 13 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho doanh nghiệp.

Về mỏ cát: Công ty TNHH Xây lắp Trung Thuận (phường 9, TP. Tuy Hòa) trúng đấu giá quyền khai thác mỏ cát tại thôn Phước Huệ 2, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân có diện tích 5ha, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Rđg) là 21,8%; và mỏ cát khu phố Long An, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân 5,4ha, Rđg 58,7%; Công ty TNHH Xây dựng Hòa Mỹ (xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu) cũng trúng đấu giá mỏ cát thôn Hội Tín, xã An Thạch, huyện Tuy An 5,1ha, Rđg 88,7%; Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Phú Thịnh (TP. Thủ Đức, TP. HCM) trúng đấu giá mỏ cát thôn Long Thạch, xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân 2,1ha với Rđg 32%.

Trúng đấu giá mỏ cát còn có Công ty TNHH Sản xuất - xây dựng và thương mại Huy Phương (xã bình Kiến, TP. Tuy Hòa) tại mỏ thôn Chí Thán, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh 8ha, Rđg 56,6%. Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng – thương mại Bình An (xã Bình Kiến, TP.Tuy Hòa) tại mỏ thôn Phú Sen, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa 10,05ha, Rđg 67,4%; Công ty TNHH Khoáng sản và tổng hợp Đoàn Hân (thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân) trúng đấu giá mỏ tại thôn Tân Long, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân 13,7ha, Rđg 29%.

Đối với mỏ đất: Công ty TNHH Tân Lập (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất san lấp tại khu vực Núi Cây Tra, thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa diện tích 11,458ha với Rđg 3,4%.

Đối với mỏ đá: Công ty TNHH Dịch vụ - Tư vấn đầu tư dầu khí Vũng Rô (phường 9, TP.Tuy Hòa) trúng đấu giá mỏ đá tại khu vực Dốc Súc, xã An Mỹ, huyện Tuy An 10ha và mỏ đá thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An 17ha. Cả hai mỏ đều cùng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Rđg 54,2%; Công ty TNHH Khai thác sản xuất vật liệu xây dựng Khoáng Thưởng (phường Phú Lâm, TP. Tuy Hòa) trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá chẻ tại vị trí 1, thôn Bàn Nham Nam, phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa 0,2988ha và vị trí 2, thôn Bàn Nham Nam 0,3196ha. Hai mỏ có mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Rđg 26,8%.

Công ty TNHH Sản xuất – Xây dựng và Thương mại Huy Phương, xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa cũng trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thôn Tân An, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, rộng 4,5ha với Rđg 11,8%.

UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các doanh nghiệp trúng đấu giá nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đối với khu vực trúng đấu giá trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 25/8/2023 (ngày kết thúc cuộc đấu giá) đến ngày 24/2/2024. Quá thời hạn trên, doanh nghiệp không nộp hồ sơ thì UBND tỉnh sẽ thu hồi quyết định và xử lý theo quy định.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, hiện nay đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Phú Yên sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện nghiêm nội dung Giấy phép thăm dò/khai thác khoáng sản, cương quyết xử lý trường hợp vi phạm quy định. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Cùng đó, UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ khác có liên quan của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản.