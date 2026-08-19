PNJ có thêm cổ đông lớn trước thềm Đại hội cổ đông bất thường

Nhóm quỹ Vanguard đã nâng sở hữu tại PNJ từ 24,18 triệu cổ phiếu, chiếm 4,72%, lên 25,81 triệu cổ phiếu, tương đương 5,04%.

Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

Sprucegrove Investment Management (Toronto) vừa báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE).

Theo công bố, nhóm quỹ Vanguard đã nâng sở hữu tại PNJ từ 24,18 triệu cổ phiếu, chiếm 4,72%, lên 25,81 triệu cổ phiếu, tương đương 5,04%. Qua đó trở thành cổ đông lớn của PNJ từ ngày 14/8 - trong đó, quỹ Vanguard International Value Fund mua vào 1.512.800 cổ phiếu, nâng sở hữu từ 20,35 triệu cổ phiếu, chiếm 4% vốn PNJ, lên 21,86 triệu cổ phiếu, chiếm 4,3%.

Theo giới thiệu, Sprucegrove Investment Management cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư trong lĩnh vực chuyên ngành của cổ phiếu quốc tế và toàn cầu, cho các nhà đầu tư tổ chức ở Canada, Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Được biết, PNJ đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/8/2026 tới. Đại hội dự kiến được tổ chức trong tháng 10/2026. Thời gian và địa điểm cụ thể chưa được PNJ công bố và sẽ được thông báo sau.

Nội dung cuộc họp là thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế. Bên cạnh đó, đại hội cũng sẽ xem xét các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trước đó, ông Phan Quốc Công, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thông báo đã mua thành công 1 triệu cổ phiếu PNJ như đã đăng ký theo hình thức khớp lệnh, từ ngày 31/7 đến ngày 14/8/2026.

Sau giao dịch ông Công nâng sở hữu từ 0 cổ phiếu lên 1 triệu cổ phiếu, chiếm 0,2% vốn điều lệ tại PNJ.

Giao dịch của Tổng Giám đốc diễn ra trong bối cảnh PNJ vừa trải qua quý kinh doanh có nhiều biến động. Tạm tính theo thị giá trên sàn, Tổng Giám đốc PNJ đã chi khoảng 36 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Theo báo cáo mới đây của CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), TCBS cho biết quý 2 là quý lỗ đầu tiên trong lịch sử niêm yết của PNJ với doanh thu thuần vẫn tăng lên 8.484 tỷ đồng (+11,9% so với cùng kỳ năm trước) nhưng cổ đông công ty mẹ lỗ 283 tỷ (cùng kỳ lãi 437 tỷ). Nguyên nhân là khoản trích lập dự phòng 865 tỷ đồng cho cam kết mua lại kim cương, đưa chi phí quản lý lên 1.063 tỷ (+422%); biên gộp cũng co từ 21,5% xuống 18,4%.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 25.729 tỷ (+49,4%) nhờ quý 1 kỷ lục trong sóng giá vàng, lợi nhuận cổ đông mẹ 1.185 tỷ (+6,3%) — hoàn thành 52,9% kế hoạch doanh thu nhưng chỉ đạt 34,7% kế hoạch lợi nhuận.

TCBS Research lưu ý biến số quyết định là giá trị thu hồi của lượng kim cương đã mua lại — mức trích lập 41% hàm ý chỉ thu về khoảng 59%, và PNJ sẽ đánh giá lại ở BCTC quý 3. Mức chiết khấu hiện tại chưa phản ánh phần rủi ro chưa lượng hóa được, nên đây chưa phải thời điểm bắt đáy.

TCBS ước tính doanh thu thuần 2026 đạt 43.720 tỷ (+25,0%) nhưng lợi nhuận sau thuế cổ đông mẹ hạ mạnh về 679 tỷ (−76,0%). Mức này thấp hơn 1.184 tỷ đã thực hiện trong 6 tháng — hàm ý nửa cuối năm lỗ khoảng 505 tỷ. Từ 2027, lợi nhuận được ước tính hồi phục về 1.650 tỷ.