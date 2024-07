PV GAS: Đẩy mạnh phát triển thị trường khí, nỗ lực cho mục tiêu tăng trưởng

Trong nửa đầu năm 2024, PV GAS triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, giá dầu Brent và các sản phẩm khí LPG, LNG biến động với biên độ lớn, khó dự báo. Nguồn cung khí nội địa trong 6 tháng đầu năm suy giảm mạnh, chỉ bằng 83% so với cùng kỳ năm 2023, đặc biệt sản lượng khí khu vực Đông Nam bộ giảm sâu, chỉ bằng 77% so với cùng kỳ, với tốc độ suy giảm 23%, gấp đôi so với dự báo từ đầu năm chỉ khoảng từ 10 - 15%.

Tổng sản lượng khí cấp về bờ trong 6 tháng đầu năm 2024 sụt giảm 700 triệu m3 so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng sụt giảm doanh thu 5 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận giảm khoảng gần 1.000 tỷ đồng. Sự thay đổi nhanh của thị trường năng lượng, cùng với cơ chế chính sách cho lĩnh vực công nghiệp khí, đặc biệt là LNG còn đang trong quá trình hoàn thiện.

Tổng giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong phát biểu tham luận.

Trước tình hình đó, tập thể Lãnh đạo PV GAS đã kiên trì nỗ lực, quyết tâm tập trung cao độ triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, ổn định, hiệu quả và tăng trưởng so với cùng kỳ. Trong đó, một số kết quả nổi bật như:

Thứ nhất, PV GAS đã chính thức đưa công trình Kho LNG Thị Vải vào kinh doanh, đã nhập khẩu 330 triệu m3 khí LNG để phục vụ nhu cầu trong nước; cung cấp 240 triệu m3 khí LNG tái hóa cho các nhà máy điện để sản xuất trên 1,2 tỷ kWh điện, góp phần đảm bảo cung ứng điện trong cao điểm mùa khô, đồng thời đánh dấu cột mốc LNG nhập khẩu lần đầu tiên được sử dụng để sản xuất điện tại Việt Nam, cũng như cung cấp LNG cho các khách hàng công nghiệp.

Thứ hai, PV GAS đã từng bước thực hiện chuyển đổi mô hình kinh doanh nhằm tận dụng triệt để các lợi thế của Tổng công ty, phù hợp với tình hình thị trường mới và thông lệ kinh doanh quốc tế. Hầu hết các đơn vị kinh doanh đều đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt sản lượng kinh doanh LPG của PV GAS đã đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, đạt 1,5 triệu tấn trong 6 tháng, tăng trưởng 38% so với cùng kỳ; doanh thu từ kinh doanh LPG cán mốc 1 tỷ USD, tăng 9 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023, trong đó xuất khẩu và kinh doanh quốc tế đạt hơn 11 nghìn tỷ đồng. Hiện tại, doanh thu kinh doanh LPG đang chiếm tỷ trọng 40% doanh thu toàn Tổng công ty và chiếm 50% doanh thu của Công ty mẹ.

Thứ ba, PV GAS đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch quản trị (KHQT) được Tập đoàn giao. Doanh thu toàn PV GAS đạt 64,5 nghìn tỷ đồng, bằng 111% KHQT, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ và xếp thứ 2 trong Tập đoàn. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 6 nghìn tỷ đồng, bằng 129% KHQT và xếp thứ 3 trong Tập đoàn.

Có thể nói, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức trong 6 tháng đầu năm 2024, PV GAS vẫn tiếp tục nỗ lực thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung chú trọng các giải pháp về: (i) công tác cán bộ, đặc biệt trong môi trường kinh doanh nhiều biến động như giai đoạn hiện nay, đòi hỏi người lãnh đạo phải năng động, thích ứng, nhạy bén và ra các quyết định kịp thời; (ii) công tác quản trị biến động, tìm kiếm các động lực mới, làm mới các động lực cũ, song song đó tư duy “nói thật, làm thật và hiệu quả thật” đã được quán triệt đến toàn bộ đội ngũ lãnh đạo, người lao động của PV GAS - thành công trong việc cung cấp LNG cho EVN vừa qua là minh chứng; (iii) quyết liệt triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình kinh doanh từng sản phẩm khí chuyên biệt sang mô hình kinh doanh tích hợp và cung cấp giải pháp về năng lượng nhằm tận dụng triệt để lợi thế cạnh tranh của PV GAS.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Với bức tranh về nguồn cung khí nội địa trong thời gian tới, phù hợp với các quy hoạch, các cam kết của quốc gia về phát triển năng lượng, PV GAS đã xác định đầu tư hạ tầng và phát triển kinh doanh LNG sẽ là động lực chính của PV GAS trong thời gian tới, song song với việc tối ưu hóa sử dụng tài nguyên quốc gia.

Tuy nhiên, LNG là một lĩnh vực kinh doanh mới tại Việt Nam, các hoạt động kinh doanh LNG phụ thuộc và tuân thủ theo các thông lệ của thị trường thế giới, do đó đòi hỏi cần có các cơ chế, chính sách cụ thể nhằm giảm thiểu rủi ro cho cả chuỗi kinh doanh khí LNG.

Trong giai đoạn hiện nay, các cơ chế chính sách liên quan đến LNG tại Việt Nam chưa được hoàn thiện. Tuy nhiên, khẳng định vị trí và vai trò của Petrovietnam/PV GAS trong việc đảm bảo năng lượng cho phát triển, trong việc thực hiện các cam kết, các chủ trương của Chính phủ, PV GAS đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp để phát triển thị trường khí LNG.